Vitória

Bom Gosto, Cat Dealers e Banda Eva: veja as atrações dos camarotes do Vital 2025

Festival celebra 40 anos do axé com mais de 30 shows, incluindo camarotes e trios elétricos. Confira as atrações completas dos camarotes temáticos

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:40

Grupo de pagode Bom Gosto Crédito: Reprodução Instagram @bomgostooficial

Transformar o Sambão do Povo, em Vitória, em um mega carnaval fora de época nos dias 22 e 23 de agosto. O evento celebra os 40 anos do axé com 31 atrações distribuídas entre trios elétricos e cinco camarotes, reunindo grandes nomes da música baiana e ritmos que prometem não deixar ninguém parado.

Nos trios, o line-up traz lendas como Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada, Tomate, Xanddy Harmonia e Saulo Fernandes, que estreia no festival com sucessos como “Raiz de Todo Bem” e “Outra Vez”, além de clássicos da época em que liderou a Banda Eva.

Xanddy é uma das atrações do Vital 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@xanddy/@negao.movie

Além da energia dos trios, os camarotes prometem uma festa à parte. A programação mistura axé, pagode, eletrônico e pop. Confira:

Pega no Cavaco / Mãe Joana – No sábado, a mistura de axé e pagode toma conta com Bom Gosto, Samba Júnior e o agito de Psirico.





No sábado, a mistura de axé e pagode toma conta com Bom Gosto, Samba Júnior e o agito de Psirico. Na Vista – Sexta: Rafa & Pipo, Banda Eva e Matheus Fonseca. Sábado: Alexandre Peixe, Jammil, André Lellis, Bhaskar e Locos.





Sexta: Rafa & Pipo, Banda Eva e Matheus Fonseca. Sábado: Alexandre Peixe, Jammil, André Lellis, Bhaskar e Locos. Fervô – Sexta: Fran Albuquerque e Cat Dealers. Sábado: Alinne Rosa e Psirico.





Sexta: Fran Albuquerque e Cat Dealers. Sábado: Alinne Rosa e Psirico. Barlavento – Sexta: Testinha (axé), Glauco (pagode), Luuh e Leandro Netto (open format). Sábado: Pedro Costa, SambaDM, Baduh e DJ GG.





Sexta: Testinha (axé), Glauco (pagode), Luuh e Leandro Netto (open format). Sábado: Pedro Costa, SambaDM, Baduh e DJ GG. Muvuka – Exclusivo na sexta, com Cat Dealers, Rodrigo do CN, FP do Trem Bala e John Failly.

“Celebrar os 40 anos do axé no Vital é reviver memórias, fortalecer nossa cultura e mostrar que a alegria do carnaval pode acontecer o ano inteiro. Estamos preparando uma edição histórica, com artistas que marcaram gerações e continuam arrastando multidões atrás do trio”, destaca Pablo Pacheco, organizador do evento.

Psirico e Banda Eva estão nos camarotes do Vital Crédito: Globo / Fábio Rocha; Reprodução Instagram @bandaeva

As vendas já estão abertas no site Blueticket e na loja física Nuvem Concept Store, na Praia do Canto, Vitória. Os valores começam em R$ 50 (arquibancada, sexta, lote 1), R$ 110 (camarotes) e R$ 230 (bloco, sexta, lote 6).

Uma homenagem à história do axé

Criado em 1994, o Vital ficou marcado por arrastar multidões na Praia de Camburi até 2006. Desde o retorno, em 2022, no Sambão do Povo, o festival recuperou a energia do axé e conquistou uma nova geração de foliões. Em 2025, com o mote Axé40, o evento presta tributo a um gênero que revolucionou a música brasileira, misturando ancestralidade, alegria e identidade cultural.

Informações

Vital 2025 – Axé40

Datas: 22 e 23 de agosto

22 e 23 de agosto Local: Sambão do Povo, Vitória

Sambão do Povo, Vitória Ingressos: a partir de R$ 50

a partir de R$ 50 Vendas online: Blueticket

Blueticket Ponto físico: Nuvem Concept Store – R. Celso Calmon, 160, Praia do Canto, Vitória

Este vídeo pode te interessar