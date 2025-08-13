Bom Gosto, Cat Dealers e Banda Eva: veja as atrações dos camarotes do Vital 2025

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:40
Transformar o Sambão do Povo, em Vitória, em um mega carnaval fora de época nos dias 22 e 23 de agosto. O evento celebra os 40 anos do axé com 31 atrações distribuídas entre trios elétricos e cinco camarotes, reunindo grandes nomes da música baiana e ritmos que prometem não deixar ninguém parado.
Nos trios, o line-up traz lendas como Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada, Tomate, Xanddy Harmonia e Saulo Fernandes, que estreia no festival com sucessos como “Raiz de Todo Bem” e “Outra Vez”, além de clássicos da época em que liderou a Banda Eva.
Além da energia dos trios, os camarotes prometem uma festa à parte. A programação mistura axé, pagode, eletrônico e pop. Confira:
“Celebrar os 40 anos do axé no Vital é reviver memórias, fortalecer nossa cultura e mostrar que a alegria do carnaval pode acontecer o ano inteiro. Estamos preparando uma edição histórica, com artistas que marcaram gerações e continuam arrastando multidões atrás do trio”, destaca Pablo Pacheco, organizador do evento.
As vendas já estão abertas no site Blueticket e na loja física Nuvem Concept Store, na Praia do Canto, Vitória. Os valores começam em R$ 50 (arquibancada, sexta, lote 1), R$ 110 (camarotes) e R$ 230 (bloco, sexta, lote 6).
Criado em 1994, o Vital ficou marcado por arrastar multidões na Praia de Camburi até 2006. Desde o retorno, em 2022, no Sambão do Povo, o festival recuperou a energia do axé e conquistou uma nova geração de foliões. Em 2025, com o mote Axé40, o evento presta tributo a um gênero que revolucionou a música brasileira, misturando ancestralidade, alegria e identidade cultural.
