Editorias do Site
Redes Sociais

Bom Gosto, Cat Dealers e Banda Eva: veja as atrações dos camarotes do Vital 2025

Festival celebra 40 anos do axé com mais de 30 shows, incluindo camarotes e trios elétricos. Confira as atrações completas dos camarotes temáticos

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:40

Grupo de pagode Bom Gosto
Grupo de pagode Bom Gosto Crédito: Reprodução Instagram @bomgostooficial

Transformar o Sambão do Povo, em Vitória, em um mega carnaval fora de época nos dias 22 e 23 de agosto. O evento celebra os 40 anos do axé com 31 atrações distribuídas entre trios elétricos e cinco camarotes, reunindo grandes nomes da música baiana e ritmos que prometem não deixar ninguém parado.

Nos trios, o line-up traz lendas como Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada, Tomate, Xanddy Harmonia e Saulo Fernandes, que estreia no festival com sucessos como “Raiz de Todo Bem” e “Outra Vez”, além de clássicos da época em que liderou a Banda Eva.

Xanddy é uma das atrações do Vital 2025
Xanddy é uma das atrações do Vital 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@xanddy/@negao.movie

Além da energia dos trios, os camarotes prometem uma festa à parte. A programação mistura axé, pagode, eletrônico e pop. Confira:

  • Pega no Cavaco / Mãe Joana No sábado, a mistura de axé e pagode toma conta com Bom Gosto, Samba Júnior e o agito de Psirico.

  • Na Vista – Sexta: Rafa & Pipo, Banda Eva e Matheus Fonseca. Sábado: Alexandre Peixe, Jammil, André Lellis, Bhaskar e Locos.

  • Fervô – Sexta: Fran Albuquerque e Cat Dealers. Sábado: Alinne Rosa e Psirico.

  • Barlavento – Sexta: Testinha (axé), Glauco (pagode), Luuh e Leandro Netto (open format). Sábado: Pedro Costa, SambaDM, Baduh e DJ GG.

  • Muvuka – Exclusivo na sexta, com Cat Dealers, Rodrigo do CN, FP do Trem Bala e John Failly.

“Celebrar os 40 anos do axé no Vital é reviver memórias, fortalecer nossa cultura e mostrar que a alegria do carnaval pode acontecer o ano inteiro. Estamos preparando uma edição histórica, com artistas que marcaram gerações e continuam arrastando multidões atrás do trio”, destaca Pablo Pacheco, organizador do evento.

Psirico e Banda Eva estão nos camarotes do Vital
Psirico e Banda Eva estão nos camarotes do Vital Crédito: Globo / Fábio Rocha; Reprodução Instagram @bandaeva

As vendas já estão abertas no site Blueticket e na loja física Nuvem Concept Store, na Praia do Canto, Vitória. Os valores começam em R$ 50 (arquibancada, sexta, lote 1), R$ 110 (camarotes) e R$ 230 (bloco, sexta, lote 6).

Uma homenagem à história do axé

Criado em 1994, o Vital ficou marcado por arrastar multidões na Praia de Camburi até 2006. Desde o retorno, em 2022, no Sambão do Povo, o festival recuperou a energia do axé e conquistou uma nova geração de foliões. Em 2025, com o mote Axé40, o evento presta tributo a um gênero que revolucionou a música brasileira, misturando ancestralidade, alegria e identidade cultural.

Informações

  • Vital 2025 – Axé40
  • Datas: 22 e 23 de agosto
  • Local: Sambão do Povo, Vitória
  • Ingressos: a partir de R$ 50
  • Vendas online: Blueticket
  • Ponto físico: Nuvem Concept Store – R. Celso Calmon, 160, Praia do Canto, Vitória

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Vital 2025 terá mais de 20 horas de shows e homenagem a Salvador

Vital 2025 terá mais de 20 horas de shows e homenagem a Salvador

Imagem - Saulo relembra quando morou no ES e promete novidades no Vital 2025

Saulo relembra quando morou no ES e promete novidades no Vital 2025

Imagem - Xanddy Harmonia celebra retorno ao Vital: 'Uma das maiores festas do país'

Xanddy Harmonia celebra retorno ao Vital: 'Uma das maiores festas do país'

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - Gaby Spanic, estrela de “A Usurpadora”, desembarca no Espírito Santo

Gaby Spanic, estrela de “A Usurpadora”, desembarca no Espírito Santo
Imagem - Hytalo Santos: Antonia Fontenelle comenta vídeo de Felca e diz que já tinha feito denúncia

Hytalo Santos: Antonia Fontenelle comenta vídeo de Felca e diz que já tinha feito denúncia