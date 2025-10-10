Veja a programação

Matheus e Kauan e cantor Rogerinho fazem show de graça em Itarana

A tradicional Concentração Comunitária, Festa do Itaranense Ausente e Feira do Agroturismo será marcada por shows nacionais e atrações locais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 14:30

Matheus e Kauan e cantor Rogerinho fazem show de graça em Itarana Crédito: João Luis/Divulgação; Reprodução Instagram @rogerinho

A 47ª Concentração Comunitária, Festa do Itaranense Ausente e Feira do Agroturismo vai transformar Itarana em palco de cultura, tradição e música desta sexta (10) a domingo (12). O evento gratuito, que já se tornou um dos símbolos do município, reúne moradores, visitantes e filhos da terra em uma programação que valoriza as raízes locais e traz grandes nomes da música nacional.

A festa reúne moradores, visitantes e os itaranenses que retornam à cidade para celebrar suas raízes. Além de atrações culturais, espaço infantil e a feira de agroturismo, o público poderá curtir shows nacionais de destaque, como Matheus & Kauan, Thalles & Júnior e Rogerinho.

Na sexta-feira (10), a festa começa às 18h com a abertura oficial e homenagem ao Itaranense Ausente e Presente. O destaque da noite é o show nacional de Thalles & Júnior, às 23h.

Dupla Matheus e Kauan Crédito: Paulo Belote / Globo

No sábado (11), após uma programação variada que inclui o Rock da Tarde com Matheus Emis e shows regionais, o momento mais esperado acontece às 23h, com a dupla sertaneja Matheus e Kauan.

No domingo (12), a programação começa cedo com atividades para crianças, segue com o Encontro Comunitário e o show nacional de Rogerinho, às 11h. A festa se estende até a noite, com atrações locais e a apresentação da Banda Comichão encerrando o evento.

Programação

10 de outubro (sexta-feira)

18h – Abertura oficial e homenagem ao Itaranense Ausente e Presente

20h – Abertura da Feira de Agroturismo

21h30 – Show com Micheli Freire

23h00 – Show nacional com Thalles & Júnior

0h30 – Show com Frazão

2h – DJ Iago e DJ Matheus





11 de outubro (sábado)

15h – Rock da Tarde com Matheus Emis (Trio Elétrico)

19h – Show com Alencácio Schuenk (Trio)

21h – Show com a banda Badallados

23h – Show nacional com Matheus & Kauan

1h – Show com Jameika Mansur

2h – DJ Iago e DJ Matheus





12 de outubro (domingo)

8h às 12h – Parquinho gratuito para crianças

10h – Recreação infantil com Tia Lari e sua turma

11h – Encontro Comunitário e show com Rogerinho

14h – Abertura da Feira de Agroturismo

15h – Ressaca Rock da Tarde com G. Outro Nome

19h – DJ Iago e DJ Matheus

20h – Show com Pedro Loret

21h – Show com Pele Morena

23h – Banda Comichão

Não perca

47ª Concentração Comunitária, Festa do Itaranense Ausente e Feira do Agroturismo



Data: 10 a 12 de outubro

10 a 12 de outubro Local: Estádio Municipal Domingos André Coan – Itaran

Estádio Municipal Domingos André Coan – Itaran Entrada: Gratuita

Este vídeo pode te interessar