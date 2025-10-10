Editorias do Site
Redes Sociais

Matheus e Kauan e cantor Rogerinho fazem show de graça em Itarana

A tradicional Concentração Comunitária, Festa do Itaranense Ausente e Feira do Agroturismo será marcada por shows nacionais e atrações locais

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 14:30

Matheus e Kauan e cantor Rogerinho fazem show de graça em Itarana
Matheus e Kauan e cantor Rogerinho fazem show de graça em Itarana Crédito: João Luis/Divulgação; Reprodução Instagram @rogerinho

A 47ª Concentração Comunitária, Festa do Itaranense Ausente e Feira do Agroturismo vai transformar Itarana em palco de cultura, tradição e música desta sexta (10) a domingo (12). O evento gratuito, que já se tornou um dos símbolos do município, reúne moradores, visitantes e filhos da terra em uma programação que valoriza as raízes locais e traz grandes nomes da música nacional.

A festa reúne moradores, visitantes e os itaranenses que retornam à cidade para celebrar suas raízes. Além de atrações culturais, espaço infantil e a feira de agroturismo, o público poderá curtir shows nacionais de destaque, como Matheus & Kauan, Thalles & Júnior e Rogerinho.

Na sexta-feira (10), a festa começa às 18h com a abertura oficial e homenagem ao Itaranense Ausente e Presente. O destaque da noite é o show nacional de Thalles & Júnior, às 23h.

Dupla Matheus e Kauan
Dupla Matheus e Kauan Crédito: Paulo Belote / Globo

No sábado (11), após uma programação variada que inclui o Rock da Tarde com Matheus Emis e shows regionais, o momento mais esperado acontece às 23h, com a dupla sertaneja Matheus e Kauan.

No domingo (12), a programação começa cedo com atividades para crianças, segue com o Encontro Comunitário e o show nacional de Rogerinho, às 11h. A festa se estende até a noite, com atrações locais e a apresentação da Banda Comichão encerrando o evento.

Programação

  • 10 de outubro (sexta-feira)
  • 18h – Abertura oficial e homenagem ao Itaranense Ausente e Presente
  • 20h – Abertura da Feira de Agroturismo
  • 21h30 – Show com Micheli Freire
  • 23h00 – Show nacional com Thalles & Júnior
  • 0h30 – Show com Frazão
  • 2h – DJ Iago e DJ Matheus

  • 11 de outubro (sábado)
  • 15h – Rock da Tarde com Matheus Emis (Trio Elétrico)
  • 19h – Show com Alencácio Schuenk (Trio)
  • 21h – Show com a banda Badallados
  • 23h – Show nacional com Matheus & Kauan
  • 1h – Show com Jameika Mansur
  • 2h – DJ Iago e DJ Matheus

  • 12 de outubro (domingo)
  • 8h às 12h – Parquinho gratuito para crianças
  • 10h – Recreação infantil com Tia Lari e sua turma
  • 11h – Encontro Comunitário e show com Rogerinho
  • 14h – Abertura da Feira de Agroturismo
  • 15h – Ressaca Rock da Tarde com G. Outro Nome
  • 19h – DJ Iago e DJ Matheus
  • 20h – Show com Pedro Loret
  • 21h – Show com Pele Morena
  • 23h – Banda Comichão

Não perca

  • 47ª Concentração Comunitária, Festa do Itaranense Ausente e Feira do Agroturismo
  • Data: 10 a 12 de outubro
  • Local: Estádio Municipal Domingos André Coan – Itaran
  • Entrada: Gratuita

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - De Cyeli a Inseton: confira as novidades do "Tocou, Pocou"

De Cyeli a Inseton: confira as novidades do "Tocou, Pocou"

Imagem - Zé Ramalho é destaque no 2º fim de semana da Festa da Polenta em Venda Nova

Zé Ramalho é destaque no 2º fim de semana da Festa da Polenta em Venda Nova

Imagem - Sextou (10) no ES com Anavitória, Padre Júlio Lancellotti e festival de pescados

Sextou (10) no ES com Anavitória, Padre Júlio Lancellotti e festival de pescados

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Quatro provas de que Odete Roitman pode ter forjado a própria morte em 'Vale Tudo'

Quatro provas de que Odete Roitman pode ter forjado a própria morte em 'Vale Tudo'
Imagem - Billie Eilish tem braço puxado e cai em grade de proteção durante show em Miami

Billie Eilish tem braço puxado e cai em grade de proteção durante show em Miami
Imagem - Restaurante de Vitória é eleito o melhor self-service a quilo do ES

Restaurante de Vitória é eleito o melhor self-service a quilo do ES