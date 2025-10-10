Matheus e Kauan e cantor Rogerinho fazem show de graça em Itarana

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 14:30
A 47ª Concentração Comunitária, Festa do Itaranense Ausente e Feira do Agroturismo vai transformar Itarana em palco de cultura, tradição e música desta sexta (10) a domingo (12). O evento gratuito, que já se tornou um dos símbolos do município, reúne moradores, visitantes e filhos da terra em uma programação que valoriza as raízes locais e traz grandes nomes da música nacional.
A festa reúne moradores, visitantes e os itaranenses que retornam à cidade para celebrar suas raízes. Além de atrações culturais, espaço infantil e a feira de agroturismo, o público poderá curtir shows nacionais de destaque, como Matheus & Kauan, Thalles & Júnior e Rogerinho.
Na sexta-feira (10), a festa começa às 18h com a abertura oficial e homenagem ao Itaranense Ausente e Presente. O destaque da noite é o show nacional de Thalles & Júnior, às 23h.
No sábado (11), após uma programação variada que inclui o Rock da Tarde com Matheus Emis e shows regionais, o momento mais esperado acontece às 23h, com a dupla sertaneja Matheus e Kauan.
No domingo (12), a programação começa cedo com atividades para crianças, segue com o Encontro Comunitário e o show nacional de Rogerinho, às 11h. A festa se estende até a noite, com atrações locais e a apresentação da Banda Comichão encerrando o evento.
