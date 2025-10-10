Editorias do Site
Sextou (10) no ES com Anavitória, Padre Júlio Lancellotti e festival de pescados

Dia ainda conta com Festival Cine.Ema, em Aracruz, Forrozada Boa e evento católico com a banda Colo de Deus

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 08:00

Especial

  • Milky Moo | Festival I Love Gelato 2024, no Shopping Vitória

    4º I Love Gelato

    Em 13 estabelecimento do Shopping Vitória (Le Chocolatier, The Coffee, Real Gelateria, Cremino, Mr. Cheney, Johnny Rockets, Borelli, Planet Chocolate, Milky Moo, Coelhinho, Kopenhagen, Johnny Joy e Halfe), com itens promocionais por R$ 21,90. Período: até 19 de outubro. Local: Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.

  • Trio Maracá

    Festival Cine.Ema

    Com 5 sessões de cinema ao longo do dia e encerramento com apresentação do Trio Maracá às 19h. Horário: a partir das 9h30. Local: Praça do Fruta Pão, Barra do Riacho, Aracruz.

  • Adorar-te

    Com as bandas Colo de Deus, Fé Maior e Adventus Rei. Horário: a partir das 18h30. Local: Matrix Music Hall. Endereço: R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica. Entrada: a partir de R$ 40, pelo onticket.

  • 27º Festival Capixaba de Frutos do Mar

    Com aulas show, música com Banda Mundo e Cia e opções gastronômicas. Horário: a partir das 17h. Local: Balneário de Iriri, em Anchieta. Entrada: gratuita.

  • Padre Júlio Lancellotti

    Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc)

    Com Musical A Jubartinha e Tio Zé do Amigos da Jubarte, teatro "Capixaba, eu?", homemagem a Vera Viana, bate-papo com Padre Júlio Lancellotti e muito mais. Horário: a partir das 9h30. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Jackson Lima no "Na Vista In Concert"

    Oktoberfest João Neiva

    Com feira de empreendedores de agricultura familiar, carcutaria e artesanato, espaço de cerveja artesanal, apresentações musicais com Jackson Lima, Novelo e Old Brother, comidas típicas e muito mais. Horário: a partir das 17h. Local: Centro Comunitário de João Neiva. Entrada: gratuita.

  • O tradicional Tombo da Polenta, na 44ª Festa da Polenta realizada no Polentão, em Venda Nova do Imigrante, em outubro de 2022

    Festa da Polenta

    Com Tombo da Polenta para escolas do município, opções gastronômicas e música com Cavatappi, João Felipe e Rafael e Zoom Boxx. Horário: 18h30. Local: Polentão. Entrada: a partir de R$ 10, pelo site ticketo.

  • ArteSanto

    Feira com mais de 600 artesãos de todo país, oficinas e programação cultural. Horário: a partir das 16h. Local: Praça do Papa, em Vitória. Entrada: gratuita.

  • 47º Concentração Comunitária

    Com homenagem ao Itaranense Ausente e Presente, feira de agroturismo e shows com Micheli Freire, Thalles e Júnior, Frazão e dj's Iago e Matheus. Horário: a partir das 18h. Local: Estádio Municipal Domingos André Coan – Itarana. Entrada: gratuita.

  • Forrozada Boa

    Com Trio Xamego, DJ Lara Aredes, Vinícius Caranguejo, Gustavo Pingo, João Victor e Tomás Bergamin. Horário: a partir das 22h. Local: Recreio dos Olhos. Endereço: Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, 575 - Tabuazeiro, Vitória. Entrada: R$ 45, pelo sympla.

  • Festival de Pescado e Frutos do Mar de Jesus de Nazareth

    Festival de Pescados e Frutos do Mar

    Com apresentação de ginástica rítmica, torneio infantil e música com Leonardo Valentin, Iris Cupertino e Raízes do Samba, além de DJs Podolski, 2C, Simpson e MC GB do Naza. Horário: a partir das 18h. Local: 3 palcos em Jesus de Nazareth. Entrada: gratuita.

Shows

  • Duo ANAVITÓRIA

    AnaVitória

    Turnê das esquinas. Horário: a partir das 20h. Local: Arena Dom Bosco. Endereço: Rua Celso Calmon, 160 - Praia do Canto - Vitória. Entrada: a partir de R$ 110, pelo site icones.

Música ao vivo

  • Ritmado

    Com Edin, Stanley e Baduh. Horário: a partir das 19h. Local: Barlavento. Endereço: Av. Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30, pelo q2ingressos.

  • Banda Ubando

    Pub 426

    Música ao vivo com Ubando. Horário: 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Samba da Lu

    Com Luciana Nunes. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: R. Júlia Lacourt Penna, 700 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: couvert R$ 15.

  • Baila da Idalina

    Com Black Music, Soul e Disco 70. Horário: a partir das 20h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154 - Centro de Vitória. Entrada: couvert cobrado no local.

  • Clube do Samba especial Arlindo Cruz

    + DJ Zappie. Horário: 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 15, a partir das 19h.

  • MPB na Curva

    Com DJ David RF. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Especial anos 2000

    Com Lambuza e DJ Bezz nos intervalos. Horário: 19h. Local: Bombar Carioca. Endereço: Rua João Pessoa de Mattos, 116, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • VII Semana Caipora

    Com Joca e JaySant' e Rodrigo Novo, além do Cine Cipora Capixaba, com o filme Calado. Horário: 20h. Local: Casa Caipora. Endereço: R. Nestor Gomes, 168 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O cantor Leozinho tem uma história de vida forte

    Pagode do Leozinho

    Canta Revelação. Horário: a partir das 18h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada:

  • Wave Goth '80s Brujas e Beers

    Uma noite das brujas com os djs mais sombrios. Horário: 23h45. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Brujeria

    Com participação de El Cynico (Jeff Walker). Horário: das 19h às 23h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 150, pelo site clubedoingresso.

  • Na pista

    Com pop, funk, electro e remixes. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.

  • Xou do Flu

    Com pop br, hits 2000 e bagaceiras. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: 30 primeiros free, após R$ 30.

  • Bailinho do Ben

    Com Xá da Índia e Plano B. Horário: a partir das 21h. Local: A Selva. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: R$ 30.

  • Cantor Maycon Sarmento/ Balada do Maycon

    Chama

    Com Koreia, Gustavo O Brabo, Belucio, Maycon Sarmento e Peteres. Horário: a partir das 22h. Local: Embrazado. Endereço: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30, pelo zigtickets.

  • Grupo Leqsamba

    Esqueminha

    Com Samba Jr., Leqsamba e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h. 

  • I am the samba

    Com Samba Jr., Pagode e cia e DJ Scoob. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h.

  • Juke Joint

    Homenagem aos mestres do blues do Mississippi e de Chicagos. Horário: abertura às 18h e show às 20h30. Local: Cervejaria Bigos. Endereço: Rua Nordeste, 73 - Glória, Vila Velha. Entrada: couvert R$ 15.

  • Pagode do Andin

    Co Andin Soares, SambaHD e Leva Jeito. Horário: a partir das 19h. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Av. Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740. Entrada: gratuita até 21h.

Teatro

  • Kombinando com o Cerrado

    Apesentação no Festival Palco Giratório. História de dois palhações que lidam com o fechamento de um circo, trazendo humor, poesia e reflexões. Horário: 19h. Local: Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 10, pelo site lets.events ou na bilheteria do teatro. 

Exposição

  • Cores da Primavera

    Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Pelas ondas do rádio

    O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Línguas africanas que fazem o Brasil

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Arte Africana: Máscaras e Esculturas

    A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. Até 17 de outubro. Horário: de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O fim me parece o nascer do sol

    Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data: até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O Fantástico Mundo Marinho

    Exposição conta com 15 atrações, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Você é Única

    Exposição fotográfica "Você é Única", com mulheres que enfrentam ou enfrentaram a luta contra o câncer de mama. Funcionamento: até 28 de outubro. Horário: 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Shopping Vitória, segundo piso, perto da Casa Bauduco.

Diversão

  • Oficina: Brincando Áfricas e Brasis

    Com jogos musicais inspirados em culturas africanas e indígenas. Horário: das 17h às 19h. Local: Sala de Dança, Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: inscrições gratuitas pelo site lets.events.

  • O Castelo Encantado

    Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40,00 – 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Parque dos Bolofofos

    Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • Parque do Tarzan

    Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.

  • WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Incrívelmente Mágico

    Show de mágica e hipnose cômica com Sanny Machado. Horário: a partir das 21h. Local: Jocker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 45, pelo sympla.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

