Sextou (10) no ES com Anavitória, Padre Júlio Lancellotti e festival de pescados

Em 13 estabelecimento do Shopping Vitória (Le Chocolatier, The Coffee, Real Gelateria, Cremino, Mr. Cheney, Johnny Rockets, Borelli, Planet Chocolate, Milky Moo, Coelhinho, Kopenhagen, Johnny Joy e Halfe), com itens promocionais por R$ 21,90. Período: até 19 de outubro. Local: Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Com 5 sessões de cinema ao longo do dia e encerramento com apresentação do Trio Maracá às 19h. Horário: a partir das 9h30. Local: Praça do Fruta Pão, Barra do Riacho, Aracruz.
Com as bandas Colo de Deus, Fé Maior e Adventus Rei. Horário: a partir das 18h30. Local: Matrix Music Hall. Endereço: R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica. Entrada: a partir de R$ 40, pelo onticket.
Com aulas show, música com Banda Mundo e Cia e opções gastronômicas. Horário: a partir das 17h. Local: Balneário de Iriri, em Anchieta. Entrada: gratuita.
Com Musical A Jubartinha e Tio Zé do Amigos da Jubarte, teatro "Capixaba, eu?", homemagem a Vera Viana, bate-papo com Padre Júlio Lancellotti e muito mais. Horário: a partir das 9h30. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com feira de empreendedores de agricultura familiar, carcutaria e artesanato, espaço de cerveja artesanal, apresentações musicais com Jackson Lima, Novelo e Old Brother, comidas típicas e muito mais. Horário: a partir das 17h. Local: Centro Comunitário de João Neiva. Entrada: gratuita.
Com Tombo da Polenta para escolas do município, opções gastronômicas e música com Cavatappi, João Felipe e Rafael e Zoom Boxx. Horário: 18h30. Local: Polentão. Entrada: a partir de R$ 10, pelo site ticketo.
Feira com mais de 600 artesãos de todo país, oficinas e programação cultural. Horário: a partir das 16h. Local: Praça do Papa, em Vitória. Entrada: gratuita.
Com homenagem ao Itaranense Ausente e Presente, feira de agroturismo e shows com Micheli Freire, Thalles e Júnior, Frazão e dj's Iago e Matheus. Horário: a partir das 18h. Local: Estádio Municipal Domingos André Coan – Itarana. Entrada: gratuita.
Com Trio Xamego, DJ Lara Aredes, Vinícius Caranguejo, Gustavo Pingo, João Victor e Tomás Bergamin. Horário: a partir das 22h. Local: Recreio dos Olhos. Endereço: Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, 575 - Tabuazeiro, Vitória. Entrada: R$ 45, pelo sympla.
Com apresentação de ginástica rítmica, torneio infantil e música com Leonardo Valentin, Iris Cupertino e Raízes do Samba, além de DJs Podolski, 2C, Simpson e MC GB do Naza. Horário: a partir das 18h. Local: 3 palcos em Jesus de Nazareth. Entrada: gratuita.
Turnê das esquinas. Horário: a partir das 20h. Local: Arena Dom Bosco. Endereço: Rua Celso Calmon, 160 - Praia do Canto - Vitória. Entrada: a partir de R$ 110, pelo site icones.
Com Edin, Stanley e Baduh. Horário: a partir das 19h. Local: Barlavento. Endereço: Av. Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30, pelo q2ingressos.
Música ao vivo com Ubando. Horário: 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Luciana Nunes. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: R. Júlia Lacourt Penna, 700 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: couvert R$ 15.
Com Black Music, Soul e Disco 70. Horário: a partir das 20h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154 - Centro de Vitória. Entrada: couvert cobrado no local.
+ DJ Zappie. Horário: 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 15, a partir das 19h.
Com DJ David RF. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Lambuza e DJ Bezz nos intervalos. Horário: 19h. Local: Bombar Carioca. Endereço: Rua João Pessoa de Mattos, 116, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com Joca e JaySant' e Rodrigo Novo, além do Cine Cipora Capixaba, com o filme Calado. Horário: 20h. Local: Casa Caipora. Endereço: R. Nestor Gomes, 168 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Canta Revelação. Horário: a partir das 18h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada:
Uma noite das brujas com os djs mais sombrios. Horário: 23h45. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com participação de El Cynico (Jeff Walker). Horário: das 19h às 23h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 150, pelo site clubedoingresso.
Com pop, funk, electro e remixes. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Com pop br, hits 2000 e bagaceiras. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: 30 primeiros free, após R$ 30.
Com Xá da Índia e Plano B. Horário: a partir das 21h. Local: A Selva. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: R$ 30.
Com Koreia, Gustavo O Brabo, Belucio, Maycon Sarmento e Peteres. Horário: a partir das 22h. Local: Embrazado. Endereço: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30, pelo zigtickets.
Com Samba Jr., Leqsamba e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
Com Samba Jr., Pagode e cia e DJ Scoob. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h.
Homenagem aos mestres do blues do Mississippi e de Chicagos. Horário: abertura às 18h e show às 20h30. Local: Cervejaria Bigos. Endereço: Rua Nordeste, 73 - Glória, Vila Velha. Entrada: couvert R$ 15.
Co Andin Soares, SambaHD e Leva Jeito. Horário: a partir das 19h. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Av. Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740. Entrada: gratuita até 21h.
Apesentação no Festival Palco Giratório. História de dois palhações que lidam com o fechamento de um circo, trazendo humor, poesia e reflexões. Horário: 19h. Local: Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 10, pelo site lets.events ou na bilheteria do teatro.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. Até 17 de outubro. Horário: de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data: até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição conta com 15 atrações, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Exposição fotográfica "Você é Única", com mulheres que enfrentam ou enfrentaram a luta contra o câncer de mama. Funcionamento: até 28 de outubro. Horário: 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Shopping Vitória, segundo piso, perto da Casa Bauduco.
Com jogos musicais inspirados em culturas africanas e indígenas. Horário: das 17h às 19h. Local: Sala de Dança, Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: inscrições gratuitas pelo site lets.events.
Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40,00 – 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Show de mágica e hipnose cômica com Sanny Machado. Horário: a partir das 21h. Local: Jocker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 45, pelo sympla.
