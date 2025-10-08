Verão 2026

Jota Quest comemora 25 anos de carreira com show especial em Guarapari

A energia do pop rock do Jota Quest promete marcar o verão de Guarapari na turnê “JOTA25”

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 18:30

Jota Quest fará show no verão de Guarapari Crédito: JOAO COTTA / Globo

O pop rock que conquistou o Brasil está de volta a Guarapari. No dia 3 de janeiro de 2026 (sábado), o Jota Quest sobe ao palco do Multiplace Mais com o show especial “JOTA25”, que celebra os 25 anos de carreira da banda mineira. A apresentação integra a programação do 26º Festival de Verão do Multiplace Mais, um dos mais tradicionais do Espírito Santo.

A pré-venda exclusiva de ingressos acontece no dia 13 de outubro, pela Comunidade Sou Mais, canal oficial de relacionamento do Multiplace Mais, que garante acesso antecipado a ingressos e novidades da temporada. A venda geral começa no mesmo dia, às 19h, pelo site Brasil Ticket.

Uma história de sucesso

Desde 2006, o Jota Quest tem presença marcante nos palcos do Multiplace Mais, sempre arrastando multidões apaixonadas pelo pop rock cheio de energia.

Jota Quest comemora 25 anos de carreira com show especial em Guarapari Crédito: Emerson Santos / Fotoarena/ Folhapress

“JOTA25”: emoção, nostalgia e grandes sucessos

Após mais de 200 apresentações no Brasil e nos Estados Unidos, a turnê “JOTA25” chega ao Espírito Santo para revisitar clássicos como “Dias Melhores”, “Fácil”, “Só Hoje”, “Amor Maior”, “Na Moral”, “Do Seu Lado” e “O Sol”, além de hits recentes como “Numa Boa”, “Valer o Dia” e “Te Ver Superar”, do álbum De Volta ao Novo (Deluxe), de 2024.

Com o mesmo quinteto desde o início, Rogério Flausino (voz), Marco Túlio (guitarra), PJ (baixo), Márcio Buzelin (teclados) e Paulinho Fonseca (bateria), o grupo acumula números impressionantes: mais de 8 milhões de discos vendidos, 1 bilhão de streams, dois Grammys Latinos e quatro passagens pelo Palco Mundo do Rock in Rio.

“Estamos muito felizes e emocionados com tudo que está rolando. Tanta coisa poderia ter acontecido nessa longa estrada, mas seguimos aqui, firmes e fortes. Há muito mesmo o que comemorar”, resume Rogério Flausino.

Programe-se

Jota Quest – turnê “JOTA25”

Local: Multiplace Mais – Rua Gilda Leal, 110, Meaípe, Guarapari

Multiplace Mais – Rua Gilda Leal, 110, Meaípe, Guarapari Data: 3 de janeiro de 2026 (sábado)

3 de janeiro de 2026 (sábado) Horário: 22h – abertura da casa

22h – abertura da casa Pré-venda exclusiva (Comunidade Sou Mais): 13/10, das 16h às 19h

Venda geral: 13/10, a partir das 19h, no site Brasil Ticket

