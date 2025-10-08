Jota Quest comemora 25 anos de carreira com show especial em Guarapari

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 18:30
O pop rock que conquistou o Brasil está de volta a Guarapari. No dia 3 de janeiro de 2026 (sábado), o Jota Quest sobe ao palco do Multiplace Mais com o show especial “JOTA25”, que celebra os 25 anos de carreira da banda mineira. A apresentação integra a programação do 26º Festival de Verão do Multiplace Mais, um dos mais tradicionais do Espírito Santo.
A pré-venda exclusiva de ingressos acontece no dia 13 de outubro, pela Comunidade Sou Mais, canal oficial de relacionamento do Multiplace Mais, que garante acesso antecipado a ingressos e novidades da temporada. A venda geral começa no mesmo dia, às 19h, pelo site Brasil Ticket.
Desde 2006, o Jota Quest tem presença marcante nos palcos do Multiplace Mais, sempre arrastando multidões apaixonadas pelo pop rock cheio de energia.
Após mais de 200 apresentações no Brasil e nos Estados Unidos, a turnê “JOTA25” chega ao Espírito Santo para revisitar clássicos como “Dias Melhores”, “Fácil”, “Só Hoje”, “Amor Maior”, “Na Moral”, “Do Seu Lado” e “O Sol”, além de hits recentes como “Numa Boa”, “Valer o Dia” e “Te Ver Superar”, do álbum De Volta ao Novo (Deluxe), de 2024.
Com o mesmo quinteto desde o início, Rogério Flausino (voz), Marco Túlio (guitarra), PJ (baixo), Márcio Buzelin (teclados) e Paulinho Fonseca (bateria), o grupo acumula números impressionantes: mais de 8 milhões de discos vendidos, 1 bilhão de streams, dois Grammys Latinos e quatro passagens pelo Palco Mundo do Rock in Rio.
“Estamos muito felizes e emocionados com tudo que está rolando. Tanta coisa poderia ter acontecido nessa longa estrada, mas seguimos aqui, firmes e fortes. Há muito mesmo o que comemorar”, resume Rogério Flausino.
