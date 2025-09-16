Turismo

Além de Guarapari: roteiro capixaba pelo olhar de uma mineira

Entre praias, trilhas, história e cultura, a Grande Vitória se revela como um destino surpreendente para quem busca novidade além da "praia dos mineiros"

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 15:19

Praia Secreta, Farol Santa Luzia e Convento da Penha Crédito: Larissa Fontes

Larissa Fontes

Sol, praia e moqueca. Para muitos de nós, mineiros, a combinação perfeita que atende pelo nome de Espírito Santo tem um destino quase certo: Guarapari. Mas, como uma boa mineira que adora um "cadim" de novidade, resolvi conhecer a Grande Vitória e descobri um universo de belezas que vão além da famosa "praia dos mineiros".

Prepare o pão de queijo para a viagem e venha comigo neste roteiro que vai te mostrar por que a Grande Vitória é um destino que merece sua visita.

VILA VELHA

Se você gosta de um roteiro prático, onde é possível fazer tudo no mesmo dia e sem correria, Vila Velha é a cidade ideal.

Morro do Moreno

Vista de drone do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Luciney Araújo

Que tal começar a manhã com uma trilha que vale cada passo? O Morro do Moreno, cercado de Mata Atlântica, tem aquele clima de natureza que faz o mineiro se sentir em casa, só que com vista para o mar! Lá do alto dá pra ver a Baía de Vitória, a Terceira Ponte e o Convento da Penha. A subida principal é tranquila, gratuita e aberta 24h. Se você for um mineiro aventureiro, tem adrenalina para todos os gostos: trilha, rapel, voo de parapente e caminhada.

Praia da Costa

Praia da Costa é eleita como a mais bonita da Grande Vitória em votação de HZ Crédito: Fernando Madeira

Depois de descer do morro, a pedida é um mergulho na Praia da Costa, logo ali pertinho.

A orla é movimentada, com várias opções de restaurantes, quiosques e cafeterias. Para quem é fã de futevôlei, este é o lugar. É o ponto perfeito para relaxar, almoçar e aproveitar o que, nós, mineiros amamos: PRAIA.

Farol Santa Luzia e Praia Secreta

Farol Santa Luzia e Praia Secreta Crédito: Larissa Fontes

À tarde, vale uma visita ao Farol Santa Luzia. Por lá você encontra histórias dos navegantes, a Sala da Memória, uma loja de artesanato e uma vista linda do mar. A entrada é gratuita, sem necessidade de agendamento para visitas. O farol funciona de terça a domingo, das 9h às 16h30. Às segundas-feiras, o local é fechado para manutenção.

Na mesma rua, fica a Praia Secreta, que de secreta mesmo só tem o acesso, por uma entrada escondida e cheia de grafites coloridos. A descida é íngreme, mas o visual compensa: uma prainha pequena, cercada por pedras, que parece cenário de filme. Se você gosta de um ambiente mais tranquilo e reservado, aposto que esta será a sua favorita.

VITÓRIA

Fé, cultura e pôr do sol. Vitória não é só Capital, é uma ilha cheia de surpresas que vão além das praias.

Convento da Penha

Convento da Penha Crédito: Vitor Jubini

Vamos para um clássico que não pode faltar na sua lista. O Convento da Penha, na verdade, fica em Vila Velha, mas relaxa, porque é de lá que você vai ter a vista mais incrível da Grande Vitória inteira, incluindo a Capital. É o lugar perfeito pra tirar aquela foto panorâmica! Você pode subir no seu ritmo, a pé, ou pegar uma das vans ou trenzinhos que levam até o topo. O lugar tem uma vibe histórica e de oração, mas também é ponto de encontro de quem corre e encara a subida como treino. Na região, é possível encontrar lojas para levar lembranças, restaurantes e é claro, tomar um cafezinho.



Travessia de Aquaviário

Aquaviário Crédito: Vitor Jubini

Depois, no mesmo bairro do Convento, na Prainha, a dica é trocar a ponte pelo mar e atravessar até Vitória pelo aquaviário. Além de barato, o trajeto rende fotos lindas e uma perspectiva diferente da cidade. O desembarque acontece na Praça do Papa, já no coração da Capital. Mas atenção, mineiros: É necessário ter o CartãoGV (o mesmo cartão do sistema de ônibus).

Parque Pedra da Cebola

Pedra da Cebola, em Vitória Crédito: Júlio Barros

Já que nem só de mar vive o mineiro, que tal um refúgio verde no meio da cidade? O Parque Pedra da Cebola conta com jardins orientais, lagos com patos e, claro, a famosa pedra que dá nome ao local. Ótimo para um piquenique ou para descansar na sombra depois de um dia cheio.

Parque da Fonte Grande

O pôr do sol no Parque da Fonte Grande é um verdadeiro espetáculo Crédito: Reprodução/Instagram/@tavares.expedicoes

Para fechar o dia, a melhor escolha é assistir ao pôr do sol do alto. O Parque da Fonte Grande possui mirantes incríveis com vista para a cidade, o mar e os morros ao redor. É possível também se aventurar em trilhas até chegar no topo. Perfeito para terminar o dia com aquela sensação de que tudo “valeu a pena”.

A Grande Vitória prova que, de fato, nem só de Guarapari vive o mar capixaba. Entre praias escondidas, trilhas, cultura e gastronomia, a região tem opções que encantam qualquer mineiro, seja na primeira ou na quinta visita. Afinal, como a gente gosta de dizer: quando o destino é bom, a gente volta sempre, sô!

** Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição da editora Marcella Scaramella.

