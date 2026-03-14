Oscar 2026

Onde assistir ao Oscar 2026 em Vitória: bares e espaços culturais terão transmissão da cerimônia

Bares e espaços culturais de Vitória promovem sessões especiais para acompanhar a premiação neste domingo (15), confira

Publicado em 14 de março de 2026 às 15:00

Oscar 2026 Crédito: Shutterstock / Yta23

A maior noite do cinema mundial também vai movimentar Vitória neste domingo (15). Para quem quer assistir ao Oscar 2026 fora de casa e em clima de torcida coletiva, alguns bares e espaços culturais da capital capixaba prepararam transmissões especiais da cerimônia, com direito a cinema ao ar livre, discotecagem temática e até sessão de curtas antes do tapete vermelho.

Entre os destaques está a Fluente, em Jardim da Penha, que promete transformar a casa em um verdadeiro cinema ao ar livre para acompanhar a premiação. A ideia é reunir cinéfilos e curiosos em uma noite de celebração ao cinema, especialmente com a torcida brasileira por “O Agente Secreto”, que chega à premiação com indicações importantes.

A programação faz parte da estreia do CineFlux, projeto do espaço que pretende exibir filmes e grandes eventos ligados ao audiovisual. Antes da transmissão, o público poderá entrar no clima com um DJ set de brasilidades, preparando o terreno para a cerimônia.

Outro ponto de encontro para os fãs de cinema será a Casa Caipora, no Centro de Vitória, que também prepara uma noite especial dedicada ao Oscar. O evento terá clima de torcida pelo cinema latino-americano e brasileiro, com destaque para os representantes nacionais na disputa.

Antes da transmissão ao vivo da premiação, o espaço exibirá dois curtas-metragens pernambucanos, “Recife Frio” (2009) e “Quem me quer?” (2023), além de um set de música pernambucana para aquecer a pista e manter o público no clima cinematográfico.

No Wine Beer, em Jardim da Penha, também haverá transmissão da cerimônia, a partir das 20h. Agora é só preparar o look, chamar os amigos e torcer para o Brasil levar várias estatuetas.

Onde assistir ao Oscar em Vitória

Fluente – CineFlux

Local: Fluente (Flux) – Jardim da Penha

Fluente (Flux) – Jardim da Penha Data: 15 de março (domingo)

15 de março (domingo) Horário: das 19h às 00h

das 19h às 00h Programação: DJ set de brasilidades + transmissão do Oscar

DJ set de brasilidades + transmissão do Oscar Entrada: gratuita e aberta ao público





gratuita e aberta ao público Casa Caipora

Local: Casa Caipora – Vitória

Casa Caipora – Vitória Data: 15 de março (domingo)

15 de março (domingo) Horário: a partir das 19h

a partir das 19h Programação: exibição dos curtas Recife Frio e Quem me quer? + set de música pernambucana + transmissão do Oscar

exibição dos curtas Recife Frio e Quem me quer? + set de música pernambucana + transmissão do Oscar Entrada gratuita





gratuita Wine Beer

Endereço: Rua Arthur Czartoryski, 510 – Jardim da Penha, Vitória

Rua Arthur Czartoryski, 510 – Jardim da Penha, Vitória Data: 15 de março (domingo)

15 de março (domingo) Horário: a partir das 20h

a partir das 20h Entrada gratuita

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