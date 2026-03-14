Onde assistir ao Oscar 2026 em Vitória: bares e espaços culturais terão transmissão da cerimônia

Publicado em 14 de março de 2026 às 15:00
A maior noite do cinema mundial também vai movimentar Vitória neste domingo (15). Para quem quer assistir ao Oscar 2026 fora de casa e em clima de torcida coletiva, alguns bares e espaços culturais da capital capixaba prepararam transmissões especiais da cerimônia, com direito a cinema ao ar livre, discotecagem temática e até sessão de curtas antes do tapete vermelho.
Entre os destaques está a Fluente, em Jardim da Penha, que promete transformar a casa em um verdadeiro cinema ao ar livre para acompanhar a premiação. A ideia é reunir cinéfilos e curiosos em uma noite de celebração ao cinema, especialmente com a torcida brasileira por “O Agente Secreto”, que chega à premiação com indicações importantes.
A programação faz parte da estreia do CineFlux, projeto do espaço que pretende exibir filmes e grandes eventos ligados ao audiovisual. Antes da transmissão, o público poderá entrar no clima com um DJ set de brasilidades, preparando o terreno para a cerimônia.
Outro ponto de encontro para os fãs de cinema será a Casa Caipora, no Centro de Vitória, que também prepara uma noite especial dedicada ao Oscar. O evento terá clima de torcida pelo cinema latino-americano e brasileiro, com destaque para os representantes nacionais na disputa.
Antes da transmissão ao vivo da premiação, o espaço exibirá dois curtas-metragens pernambucanos, “Recife Frio” (2009) e “Quem me quer?” (2023), além de um set de música pernambucana para aquecer a pista e manter o público no clima cinematográfico.
No Wine Beer, em Jardim da Penha, também haverá transmissão da cerimônia, a partir das 20h. Agora é só preparar o look, chamar os amigos e torcer para o Brasil levar várias estatuetas.
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