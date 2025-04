Para aproveitar

10 lugares para fazer piquenique no Espírito Santo

A seleção feita pela HZ inclui espaços gratuitos e locais que oferecem o serviço mediante agendamento ou reserva

Publicado em 12 de abril de 2025 às 09:00

Clima perfeito, comidinhas gostosas e a companhia certa: não tem combinação melhor Crédito: Reprodução @sitiodoslagos | @chaleazzul @andrezorieuq_videomaker

Quem não gosta de fazer um bom lanche com a família e os amigos? Melhor ainda se for ao ar livre! Os piqueniques têm ganhado cada vez mais espaço como uma opção de lazer intimista e deliciosa. Pensando nisso, preparamos uma seleção de lugares — públicos e privados — que oferecem a estrutura ideal para curtir essa experiência, desde a Grande Vitória até as demais regiões do Espírito Santo. Vem conferir!

REGIÃO SERRANA

Santa Teresa

O piquenique do Chalé Azzul, em Santa Teresa, é exclusivo para hóspedes e pode ser realizado em dois espaços da pousada: no pomar de limão-siciliano ou no jardim. O piquenique inclui tortinhas doces, empanadas, pães, torradas com pastinhas, frutas, suco, vinho ou espumante.>

A experiência conta com duas opções de kits:>

Kit 01 (R$ 100 ) - Inclui mini sanduíches, tortinhas doces, empanadas, pães, torradas com pastinhas, frutas, suco, vinho ou espumante, uma surpresa do dia e o limoncello da casa — um licor artesanal de limão-siciliano.

Inclui mini sanduíches, tortinhas doces, empanadas, pães, torradas com pastinhas, frutas, suco, vinho ou espumante, uma surpresa do dia e o limoncello da casa — um licor artesanal de limão-siciliano. Kit 02 (R$ 150 ) Além dos itens do Kit 01, oferece uma seleção maior de bebidas, como vinhos regionais ou importados, cervejas (comuns ou artesanais da região), drinques e cafés especiais. >

SERVIÇO

Endereço: Circuito Caravaggio, Santa Teresa, Espírito Santo

Circuito Caravaggio, Santa Teresa, Espírito Santo Funcionamento: de quinta a domingo, das 10h às 22h.

Contato: (27) 99742-0612 ou pelo email: [email protected] >

Domingos Martins

Ainda na Região Serrana, o Sítio dos Lagos, em Domingos Martins, também é uma ótima pedida! Assim como na opção anterior, o piquenique é exclusivo para hóspedes e deve ser agendado com antecedência. A cesta fornecida pela pousada inclui lanches como pão de queijo, misto-quente, cookies, frutas, bolo do dia, quiche, empanada, suco de laranja e café. >

SERVIÇO

Funcionamento: das 9h às 18h (segunda a sexta), das 7h às 16h (domingo)

das 9h às 18h (segunda a sexta), das 7h às 16h (domingo) Endereço : Unnamed Road - Domingos Martins, ES, 29260-000

: Unnamed Road - Domingos Martins, ES, 29260-000 Contato: (27)99943-7420 ou pelo email: [email protected] >

GRANDE VITÓRIA

Parque Cultural Casa do Governador

O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, além de contar com uma programação variada de atrações culturais, oferece espaços amplos para encontros. A entrada é gratuita, mas não é permitido levar bebidas alcoólicas e nem garrafas de vidro. >

Parque Cultural Casa do Governador também tem ampla programação cultural Crédito: Divulgação/ Secult

SERVIÇO

Endereço: Rua Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha.

Rua Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha. Funcionamento: das 8h às 17h (terça a sábado) e das 8h às 15h (domingo).

das 8h às 17h (terça a sábado) e das 8h às 15h (domingo). Restrições: proibido bebidas alcoólicas e garrafas de vidro.

proibido bebidas alcoólicas e garrafas de vidro. Gratuito >

Morro do Moreno

O Morro do Moreno, em Vila Velha, oferece não apenas um espaço para piquenique, mas também a oportunidade de praticar atividades físicas e apreciar uma vista de tirar o fôlego. Não há restrições quanto ao uso do local e a entrada é gratuita. >

Morro do Moreno é uma opção para asssitir o pôr do sol e fazer piquenique Crédito: Reprodução/Instagram/@morrodomoreno027

SERVIÇO

Endereço: Rua Xavantes, 262 - Praia da Costa, Vila Velha.

Rua Xavantes, 262 - Praia da Costa, Vila Velha. Funcionamento: aberto 24h.

aberto 24h. Gratuito. >

Parque da Prainha

O Parque da Prainha, também em Vila Velha, oferece áreas verdes, espaços concretados, estrutura com banheiros e é gratuito. Além disso, é um dos pontos de embarque do aquaviário, conta com fontes de água interativas e barraquinhas de comida garantindo um passeio delicioso e refrescante. >

Fonte de água interativa no Parque da Prainha, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

SERVIÇO

Funcionamento: aberto 24h.

Funcionamento da fonte interativa: de segunda à sexta: 9h às 10h, 14h às 15h e 19h às 20h. Finais de semana: 9h às 12h, 14h às 17h e 19h às 21h.

de segunda à sexta: 9h às 10h, 14h às 15h e 19h às 20h. Finais de semana: 9h às 12h, 14h às 17h e 19h às 21h. Endereço: Rua Bernardo Schineider, 357-443, Centro, Vila Velha.

Rua Bernardo Schineider, 357-443, Centro, Vila Velha. Gratuito >

Parque Botânico Vale

Outra opção gratuita, dessa vez em Vitória, é o Parque Botânico Vale. O espaço arborizado e amplo torna o local um refúgio da natureza em plena capital. Comemorações como aniversários são permitidas, mas não é permitido utilizar balões de qualquer tipo, caixotes e palets de madeira decorativos, velas, usar as árvores do parque como suporte para objetos ou contratar serviço particular de recreação e semelhantes. A entrada é gratuita. ​>

O espaço arborizado e amplo torna o local um refúgio da natureza em plena capital Crédito: Levi Mori

SERVIÇO

Funcionamento: das 8h às 17h (terça a domingo)

das 8h às 17h (terça a domingo) Endereço: Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.

Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória. Gratuito >

REGIÃO NORTE

Colatina

A Área Verde, em Colatina, ampla e pública, é muito frequentada pelos moradores. É um ponto de encontro da cidade e uma sugestão para um bom piquenique. A entrada é gratuita. >

Área Verde de Colatina é gratuita e de fácil acesso Crédito: Divulgação/ Arquivo Prefeitura de Colatina

SERVIÇO

Endereço: Ibc, Colatina.

Restrições: nenhuma, uso livre. >

REGIÃO SUL

Itapemirim

Assim como o Morro do Moreno, o Monte Aghá combina atividade física com a experiência de um piquenique. No entanto, é importante destacar que a trilha não é simples e exige bastante esforço físico. Leve tudo o que for consumir e não se esqueça das cangas ou toalhas para se acomodar no chão. Ele está localizado na divisa de Piúma com Itapemirim. A entrada é gratuita. >

Nascer do sol visto do alto do Monte Aghá. Crédito: Acervo pessoal / Isadora Lima

SERVIÇO

Funcionamento: aberto 24h.

aberto 24h. Endereço: Itaputanga, Itapemirim - ES, 29285-000.

Itaputanga, Itapemirim - ES, 29285-000. Gratuito >

Piúma

A Ilha do Gambá está localizada em Piúma, e é o point da cidade para atividades ao ar livre e recreação, ou seja, perfeito para uma lanche ao ar livre. O espaço fica no final da orla de Piúma e é rodeado por praias. >

Ilha do Gambá é uma ótima opção de passeio Crédito: Siumara Gonçalves

SERVIÇO

Funcionamento: das 5h às 19h (segunda a sexta)

das 5h às 19h (segunda a sexta) Endereço: a Ilha do Gambá está localizada no começo da orla de Piúma. Para quem sai de Vitória, basta acessar a cidade entrando por Anchieta. Já para quem vem da região Sul, de Itapemirim, basta seguir até o final da orla.

a Ilha do Gambá está localizada no começo da orla de Piúma. Para quem sai de Vitória, basta acessar a cidade entrando por Anchieta. Já para quem vem da região Sul, de Itapemirim, basta seguir até o final da orla. Gratuito. >

Alegre

A Cachoeira da Fumaça, em Alegre, é uma ótima opção para piquenique em meio à natureza. Com paisagem exuberante e espaço para se acomodar, o local oferece uma experiência tranquila e revigorante. A entrada é gratuita. >

Cachoeira da Fumaça, em Alegre, é uma beleza natural da região do Caparaó capixaba Crédito: Felipe Khoury

SERVIÇO

Funcionamento: aberto todos os dias, de 08 às 17 horas.

aberto todos os dias, de 08 às 17 horas. Endereço: Rodovia ES-484, Distrito de Araraí, Alegre.

Rodovia ES-484, Distrito de Araraí, Alegre. Agendamento: não é necessário agendamento, exceto para recepção de grupos organizados e com necessidade de palestra e condução nas trilhas.

não é necessário agendamento, exceto para recepção de grupos organizados e com necessidade de palestra e condução nas trilhas. Gratuito >

Seja na serra, na cidade ou perto d’água, o Espírito Santo tem o cenário perfeito para um piquenique inesquecível — é só escolher o destino, preparar a cesta e aproveitar o momento.

