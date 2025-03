Cheiros, texturas e sabores: veja lugares para ter experiências sensoriais no ES

Turismo sensorial no ES. Crédito: Giovana Duarte

Você já ouviu falar de turismo sensorial? São experiências que vão além do tradicional, oferecendo aromas, texturas e sabores para que o turista leve pra casa mais do que fotos e histórias para contar.



Hoje vou indicar alguns lugares pelo Espírito Santo que oferecem essa experiência imersiva: tem desde banho de floresta a oficina de casaca e chás com amostra olfativa.

BANHO DE FLORESTA

Em Ibiraçu, o Florada Café, além de café rural, oferece uma experiência imersiva na natureza com o Banho de Floresta, uma prática japonesa chamada Shinrin-yoku que consiste em passar um tempo no meio da floresta apreciando cada detalhe, sob orientação de uma ecopsicoterapeuta. Abre aos sábados, domingos e feriados e é necessário agendamento prévio através do telefone (27) 99912-7969. Valor do café rural: R$ 70 por pessoa.

Turismo sensorial: Florada Café - Banho de Floresta. Crédito: Giovana Duarte

APRECIAÇÃO DE CHÁS COM AMOSTRA OLFATIVA

Em Venda Nova do Imigrante, o Fiore di Laranja Lima oferece uma cartela de grande variedade de chás, em sua maioria chás importados, que vem acompanhados por um vidrinho com suas respectivas amostras olfativas. A experiência é completa, com a união dos sabores dos chás ao aroma concentrado das ervas e frutas que compõe cada um deles. Abre aos domingos para almoço de 11h às 14h30 e para Café Colonial das 15h às 17h. Em ambos horários é possível apreciar os chás com amostra olfativa. Valor por kg: R$ 119,90.

Turismo sensorial: Fiore Di Laranja Lima - Chás Sensoriais. Crédito: Giovana Duarte

OFICINA DE CASACA

Em Regência, o Ateliê Orelha de Pau do artesão Rodrigo Caliman oferece Oficina de Casaca para que o turista decore sua casaca como preferir e leve para casa como lembrança da viagem. São tintas e pincéis disponíveis em uma imersão artística de cerca de 01 hora e meia, com música capixaba como trilha sonora e a história da casaca sendo contada pelo artesão. É necessário agendar com antecedência através do telefone (27) 99931-7009 e o valor varia entre R$ 60 e R$ 100 por pessoa, dependendo do número de pessoas.

Turismo sensorial: oficina de Casaca em Regência. Crédito: Giovana Duarte

OFICINA SENSORIAL E CUPPING DE CAFÉ

Em Vitória, a Terrafé Cafeteria oferece uma imersão sensorial de duas horas ao mundo do café com processos e pós-colheita, aromas e sabores, cupping guiado (processo de avaliação da qualidade do café através do aroma, sabor, corpo e acidez de cada grão) e explicação completa sobre os cafés especiais. Para participar basta acessar o site da Terrafé e escolher a próxima data disponível. Sai a R$ 150 por pessoa.

