Desbrave Urussuquara: praia do ES é destino para colocar na lista de viagens

Urussuquara, São Mateus Crédito: Giovana Duarte

Um dos lugares na minha lista dos sonhos para conhecer no Espírito Santo fica em São Mateus: a Praia de Urussuquara, um belíssimo litoral de 17 km que fica entre Barra Seca (a praia de naturismo) e Barra Nova. Eu sempre fui encantada pelas imagens que via na internet, da água do mar de uma cor azul turquesa com as paisagens da areia e do Rio Ipiranga. E finalmente realizei esse sonho!

Como saí de Nova Venécia, passei por São Mateus e peguei um trecho de estrada de terra em boas condições. Mas para quem sai da Grande Vitória, a dica é passar por Linhares, pois a rota é mais curta e com boa parte em asfalto.

Para chegar a Urussuquara também tem opção por ônibus, porém só sai ônibus de São Mateus para Urussuquara três vezes por semana: segundas, quartas e sextas, uma única vez por dia (às 6 horas da manhã). A linha 267 da Viação São Gabriel é a única que vai até a Praia de Urussuquara.

Assim que cheguei na pousada onde me hospedei, a Pousada Urussuquara, fui me informar sobre o tal fenômeno das águas da cor do Caribe que fizeram a fama do lugar. Esse fenômeno infelizmente está cada vez mais raro por questões ambientais e climáticas: a natureza mudou o canal do Rio Ipiranga, que permanece agora a maior parte do tempo fechado.

O fenômeno das águas turquesas acontecia quando o canal da Foz do Ipiranga, que corre paralelo entre o oceano e a restinga, se abria e corria para o mar, mudando a coloração da água. Mesmo sem o famoso fenômeno a beleza é indiscutível! Senti uma emoção muito grande com a beleza do litoral de Urussuquara e me senti muito conectada com a natureza ali.

Pousada Urussuquara Crédito: Giovana Duarte

Falando em hospedagem, recomendo demais a Pousada Urussuquara: a diária sai a R$ 270 com café da manhã incluso, é pet friendly, tem piscina e uma imensa área verde. É uma pousada de praia, simples e organizada, e os donos (o Jayme e a Silvana) são queridos demais!

Para comer à noite não há muitas opções: só 2 lugares, uma lanchonete e um boteco. A lanchonete se chama Point do Velho Dez e serve hambúrgueres, porções e caldos. Gostei bastante e jantei os dois dias que fiquei em Urussuquara por lá. O cardápio oferece opções entre R$ 10 a R$ 80.

Já para almoço, recomendo dois lugares: a Cabana do Izaias, perto do Farol de Urussuquara, que serve moquecas deliciosas entre R$ 140 a R$ 340 (comemos uma moqueca de camarão VG a R$ 180 que veio com arroz e pirão e serviu muito bem 2 pessoas).

Restaurante do Izaias Crédito: Giovana Duarte

A outra opção de almoço fica um pouco mais longe e só dá para ir de carro: seguindo em direção a Barra Nova, entrar à direita na estrada de terra em direção a Campo Grande/Barra Nova do Sul. No final da estrada, ao avistar uma grande castanheira na beira da praia, é só olhar à direita e entrar no Deriva, restaurante da Miriam que serve pastéis, porções e moquecas. Nossas escolhas foram uma porção de pescadinha que é tradicional no restaurante dela (R$ 85 – cerca de 500g) e o pastel de camarão, delicioso.

É ali também que conseguimos fazer o passeio de barco pelo Manguezal do Rio Mariricu, passando por Barra Nova e pela famosa Pousada Aratu. Nosso barqueiro foi o “Ceguinho”, que nos permitiu levar nosso pet e conta com coletes salva-vidas. Pra quem quiser o contato o telefone dele é (27) 99714-6157.

Passeio de barco pelo Manguezal do Rio Mariricu Crédito: Giovana Duarte