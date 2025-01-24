5 cachoeiras para se refrescar e curtir no Espírito Santo

Cachoeira do Moxafongo e Cachoeira da Fumaça Crédito: Giovana Duarte

As altas temperaturas, principalmente no verão, são sinônimo de praias, mas também de cachoeiras! E temos inúmeras quedas d'água de Norte a Sul do Espírito Santo por belezas naturais e outros atrativos. Separamos algumas dicas de cachoeiras para você escolher e aproveitar!

Cachoeira Alta, em São Vicente (Cachoeiro de Itapemirim)

A Cachoeira Alta é uma queda d'água de 100 metros de altura com fendas onde vivem andorinhas, que sobrevoam a cachoeira durante todo o dia e tornam o passeio ainda mais bonito. É um lugar democrático para todos os tipos de público: além de possuir o maior "rapel negativo" do estado (sem contato dos membros inferiores com a pedra) a piscina natural que se forma em sua queda é relativamente rasa e ideal para todas as idades, de crianças a pessoas que não sabem nadar.

Por se tratar de uma propriedade particular algumas regras devem ser respeitadas na Cachoeira Alta: é proibido levar qualquer tipo de bebida e colocar som em volume alto. Há um bar à disposição com venda de porções, salgados e bebidas, mas também é permitido levar alimentação. Vi várias famílias fazendo seu próprio churrasco e piquenique. A entrada é permitida mediante pagamento de uma taxa de R$ 10 (valor em setembro de 2024). Crianças até 10 anos não pagam. Abre aos sábados e domingos de 8h às 17h.

Cachoeira Alta, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Giovana Duarte

Para chegar, siga pela Rodovia Fued Nemer e após percorrer 14km, entre novamente à direita, antes de chegar à Conduru, na placa "Acesso à São Vicente". A partir deste ponto, siga adiante pelo asfalto: passe a primeira igreja, a ponte, a segunda igreja e, logo depois do cafezal, entre à direita na estrada de chão, na placa "Pequena Central Hidrelétrica Fruteiras". Siga até o fim dessa estrada de chão. A entrada para a Cachoeira Alta fica logo depois da Hidrelétrica.

Cachoeira da Fumaça, em Alegre

A queda d' água de 144 metros de altura é ideal para contemplação, fotos e "banho de neblina" (provocado pelas gotículas de água). Poços para banho são raros devido a ocorrência de forte corredeira no rio. A cachoeira está localizada a poucos metros da sede administrativa e do estacionamento, facilmente alcançada em uma caminhada de no máximo 2 minutos. O parque possui cerca de 5 trilhas sinalizadas e com acessibilidade.

Cachoeira da Fumaça, em Alegre Crédito: Giovana Duarte

A área do Parque Estadual Cachoeira da Fumaça tem infraestrutura com banheiros, bebedouros e a visitação é gratuita todos os dias, de 8h às 17h. O acesso se dá por estrada pavimentada com calçamento de paralelepípedo, em perfeitas condições de tráfego de veículos de pequeno porte. Partindo de Alegre, o acesso se dá pela BR-482, sentido Guaçuí. A 12 km de Alegre, no distrito de Celina, o turista deverá seguir à direita pela rodovia ES-185 sentido Iúna.

Cachoeira Moxafongo, em Santa Leopoldina

A Cachoeira Moxafongo está localizada no Eco Parque Cachoeira Moxafongo, próxima ao centro da cidade. É bem sinalizada, e suas quedas d’água formam piscinas para um refrescante banho. Possui infraestrutura com hospedagem e restaurante.

Cachoeira Moxafongo, em Santa Leopoldina Crédito: Giovana Duarte

Abre aos sábados, domingos e feriados das 8h às 17h. Entrada por pessoa: R$ 20 (crianças de 10 anos não pagam).

Cachoeira de Matilde, em Alfredo Chaves

A Cachoeira de Matilde é indicada para quem gosta de praticar esportes de aventura como trekking e rapel; é formada por um conjunto de quedas que se formam no Rio Benevente, sendo que a maior tem 70 metros. Com 70 metros de altura, é também considerada a maior em queda livre de todo o Espírito Santo. No local também é possível visitar o Mirante da Cachoeira de Matilde, rodeado por uma vasta floresta de vegetação nativa. Não é possível tomar banho.

Cachoeira Matilde Crédito: Giovana Duarte

Abre para visitação diariamente e o valor da entrada é R$ 5 por pessoa. Possui uma lanchonete que serve salgados e porções. O passeio também inclui uma visita à Estação Ferroviária de Matilde, fundada em 1910 e que hoje abriga um espaço cultural.

Cachoeira do Turco, em Guarapari

No distrito de Buenos Aires, em Guarapari, está a Cachoeira do Turco ou Cachoeira do Barbudo, dentro do Sítio Nasser. Chegando na comunidade de Buenos Aires, deve-se virar no Bar do Ademir, logo à esquerda de quem chega. 500m após o bar, há uma placa indicando para a estrada à direita, passando por uma ponte estreita. Depois disso, basta seguir só mais 1,5 km e chega-se ao estacionamento do Sítio Nasser.