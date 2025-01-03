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Turismo no ES

Veja dicas de passeios para aproveitar ao máximo Guarapari

De passeio de escuna a visitas históricas: veja como curtir a Cidade Saúde, com dicas que fogem das tradicionais praias

Públicado em 

03 jan 2025 às 12:00
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte

Veja passeios para fazer em Guarapari
Veja passeios para fazer em Guarapari Crédito: Giovana Duarte
O verão 2025 chegou com tudo e Guarapari está fervendo, como sempre! A 'capital do verão capixaba' é muito mais que praias: tem passeios de escuna, trilhas, história e cultura. Anote as dicas e bora conhecer.

Passeio ao Arquipélago Três Ilhas

Guarapari tem praias lindíssimas, mas a 3km da costa um ponto paradisíaco com águas claras, calmas e ideais para mergulho é um lugar que não se pode deixar de conhecer: o Arquipélago das Três Ilhas, formado pelas ilhas do Quitongo, Cambaião e Guararema.
As Três Ilhas estão localizadas dentro da Área de Proteção Ambiental de Setiba e por esse motivo a visitação deve obedecer normas estabelecidas em lei, como a proibição de todo o tipo de pesca e coleta de organismos marinhos. Também não é permitido realizar churrascos.

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Para chegar é preciso ir até o final da praia de Setiba para ir de barco com equipe especializada, através de agendamento prévio no Whatsapp (27) 99516-6795 ou (27) 99878-8333. Os passeios duram cerca de 3 a 5 horas e acontecem somente aos sábados, domingos e feriados. O valor, que varia entre R$ 100 e R$ 200 por pessoa, inclui equipamentos de mergulho, coletes flutuantes e caixa térmica.

Roteiro de escuna pelas Praias de Guarapari

Se você não tem muito tempo para passear e mesmo assim quer conhecer o máximo de praias em Guarapari, minha sugestão é fazer o passeio panorâmico de escuna, que inclui parada de 30 minutos para banho no mar.
Sai a R$ 80 por pessoa e dura cerca de 2 horas, passando pelos seguintes roteiros: Prainha de Muquiçaba, Praia do Morro, Morro da Pescaria, Ilha da Raposa, Praia das Virtudes, Praia dos Namorados, Praia do Meio, Praia das Castanheiras e Praia da Fonte. O Whatsapp para agendamento é (27) 99878-8333
Passeio de escuna em Guarapari
Passeio de escuna em Guarapari Crédito: Giovana Duarte

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Ruínas da Igreja Nossa Senhora da Conceição e Matriz Nossa Senhora da Conceição

Para quem curte cultura e história, um passeio bacana é a visita às Ruínas da Igreja Nossa Senhora da Conceição no Centro de Guarapari, perto da Praia dos Namorados e do Morro de Atalaia. Sua construção começou em 1677 e nunca foi concluída por conta de um incêndio, restando apenas as ruínas que permanecem até hoje. As condições do interior das ruínas estão deterioradas por conta do descaso e abandono pelo poder público, mas vale o registro da parte frontal das ruínas.
Já a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, fundada em 1585, possui uma estrutura artística ao redor das portas e janelas com milhares de conchas e imagens sacras de 1910, um verdadeiro patrimônio histórico-cultural do Espírito Santo.
Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e Ruínas da Igreja Nossa Senhora da Conceição
Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e Ruínas da Igreja Nossa Senhora da Conceição Crédito: Giovana Duarte

Outras opções

E não para por aí. Dá para fazer compras nas feirinhas de artesanatos no Centro e na Praia do Morro, passear na orla da Praia do Morro à noite, curtir as casas de shows do município, visitar o Parque Estadual Paulo César Vinha e até fazer uma trilha no Morro da Pescaria, em cenários que rendem belíssimas fotos.

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Giovana Duarte

Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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