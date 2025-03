Passeio

De cervejas especiais a espumantes refinados: os roteiros imperdíveis no ES

No "Turismo Social", turistas e capixabas podem se aventurar em rotas de queijos, cervejas, espumantes e chocolates

Se você é apaixonado por boa gastronomia e experiências culturais, prepare-se para embarcar em viagens deliciosas por diferentes regiões do Espírito Santo. De queijos artesanais e cervejas especiais a espumantes refinados e chocolates irresistíveis, os próximos roteiros turísticos prometem unir sabores únicos a paisagens encantadoras. >

Com passeios de curta, média ou longa duração, o Sesc-ES promove o Turismo Social, que tem como finalidade realizar excursões para comerciários, dependentes e público geral. >

CONFIRA AS ROTAS

Rota dos Queijos – João Neiva

Rota da Cerveja e do Espumante – Santa Teresa

Santa Teresa, conhecida como o "Beija-flor do Espírito Santo" por sua biodiversidade e riqueza cultural, também se destaca como um destino para os amantes de bebidas artesanais. O passeio passa pelo charmoso Circuito Caravaggio, incluindo visitas às cervejarias Teresense e Três Santas, além da Villaggio Zamprogno. >

Outro destaque é a Casa dos Espumantes, primeira vinícola do estado a utilizar o método Champenoise na produção de espumantes. O roteiro ainda contempla uma parada no Café Manacá, um dos mais tradicionais da região.>

Osterfest – Domingos Martins

Domingos Martins se transforma durante a Páscoa, oferecendo uma experiência repleta de cultura e sabores. As ruas ganham decoração especial, com direito à tradicional Osterbaum, uma árvore de Páscoa decorada com casquinhas de ovos, além da charmosa Vila da Páscoa. >