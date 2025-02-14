Memória do ES: conheça 5 sítios históricos para visitar e aprender

Hoje no ES temos 5 lugares tombados como Sítios Históricos pelo Conselho Estadual de Cultura. Todos são regidos pela Lei 2947 de 16 de dezembro de 1974, que dispõe sobre o que constitui o Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Espírito Santo. Estes sítios históricos preservam a memória do nosso Estado e contam sobre nossos costumes, nossos povos e nossa arquitetura e urbanismo. Uma ótima opção de passeio para que possamos conhecer mais das nossas origens.
Porto de São Mateus (Pelourinho)
Fundado no século XVI, o Porto de São Mateus foi construído em meio às lutas entre os portugueses e índios aymorés. Por conta do aspecto que recordava as tradicionais praças portuárias de extração portuguesa, ajudou a antiga Vila de São Mateus a se tornar cidade, em 1848.
Com esse desenho de praça portuária preservado, o Porto de São Mateus tem um grande valor urbanístico, paisagístico e arquitetônico. Atualmente encontra-se em obras de requalificação e restauração. Para chegar, seguindo pela Rua Sete de Setembro, seguir as placas indicando o Sítio Histórico. Também é possível acessar pela escadaria na Rua Mateus Antônio Matos.
Itapina
A 30km de Colatina está localizada a Vila de Itapina, que desenvolveu-se às margens do Rio Doce na passagem do século 19 para o século 20 e se destacou como um dos locais de maior êxito no comércio de café no Espírito Santo. Uma ponte inacabada se tornou o mirante da vila, que também abriga a pequena capela chamada de “Egreja de Sant’Antonio”.
Um exemplo de casario antigo que conta muita história é a Casa da Parteira Perina Rongoni, que ajudou a dar a luz a muitas de crianças de Itapina. Destaca-se também o Museu Virgínia Tamanini, escritora e teatróloga nascida em Santa Teresa.
São Pedro de Itabapoana
O Sítio Histórico de São Pedro de Itabapoana possui um portal de madeira e calçamento em pé de moleque, e preserva casarios que tem muitas semelhanças com as construções do período colonial. É uma vila bem pequena mas oferece para o turista opções de hospedagem, antiquário e bistrô, com opções de almoço e jantar.
Muqui
A ocupação de Muqui começou no século 19 e em 1902 foi inaugurada a Estação Ferroviária da Estrada de Ferro Santa Leopoldina, trazendo desenvolvimento e a construção de casarões imponentes, todos tombados como patrimônio histórico.
A cidade possui um monumento natural, a Pedra do Dragão, um penedo com uma mancha que lembra a forma de um dragão.
Para o turista há opções de hospedagem do tipo “cama e café” em vários sítios históricos, como o Sítio Recanto do Sabiá, o Solar do Lagarto e o Sítio Pé de Serra.
Santa Leopoldina
Além das muitas cachoeiras a cidade de Santa Leopoldina tem muita importância na história do Estado, por ter sido um porto fluvial para as atividades portuárias do café, tão importante na economia capixaba.
A cidade preserva uma coleção de exemplares arquitetônicos do final do século 19 e início do século 20. O casario histórico da avenida principal, a Rua do Comércio, é um dos cartões postais da cidade. O Museu do Colono, com o restauro do seu acervo, também conta um pouco mais da história de Santa Leopoldina.