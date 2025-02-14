Memória do ES: conheça 5 sítios históricos para visitar e aprender

São Mateus e Santa Leopoldina Crédito: Giovana Duarte

Hoje no ES temos 5 lugares tombados como Sítios Históricos pelo Conselho Estadual de Cultura. Todos são regidos pela Lei 2947 de 16 de dezembro de 1974, que dispõe sobre o que constitui o Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Espírito Santo. Estes sítios históricos preservam a memória do nosso Estado e contam sobre nossos costumes, nossos povos e nossa arquitetura e urbanismo. Uma ótima opção de passeio para que possamos conhecer mais das nossas origens.

Porto de São Mateus (Pelourinho)

Fundado no século XVI, o Porto de São Mateus foi construído em meio às lutas entre os portugueses e índios aymorés. Por conta do aspecto que recordava as tradicionais praças portuárias de extração portuguesa, ajudou a antiga Vila de São Mateus a se tornar cidade, em 1848.

Porto de São Mateus Crédito: Giovana Duarte

Com esse desenho de praça portuária preservado, o Porto de São Mateus tem um grande valor urbanístico, paisagístico e arquitetônico. Atualmente encontra-se em obras de requalificação e restauração. Para chegar, seguindo pela Rua Sete de Setembro, seguir as placas indicando o Sítio Histórico. Também é possível acessar pela escadaria na Rua Mateus Antônio Matos.

Itapina

A 30km de Colatina está localizada a Vila de Itapina, que desenvolveu-se às margens do Rio Doce na passagem do século 19 para o século 20 e se destacou como um dos locais de maior êxito no comércio de café no Espírito Santo. Uma ponte inacabada se tornou o mirante da vila, que também abriga a pequena capela chamada de “Egreja de Sant’Antonio”.

Itapina, em Colatina Crédito: Cláudio Costa/SOFOCO

Um exemplo de casario antigo que conta muita história é a Casa da Parteira Perina Rongoni, que ajudou a dar a luz a muitas de crianças de Itapina. Destaca-se também o Museu Virgínia Tamanini, escritora e teatróloga nascida em Santa Teresa.

São Pedro de Itabapoana

O Sítio Histórico de São Pedro de Itabapoana possui um portal de madeira e calçamento em pé de moleque, e preserva casarios que tem muitas semelhanças com as construções do período colonial. É uma vila bem pequena mas oferece para o turista opções de hospedagem, antiquário e bistrô, com opções de almoço e jantar.

São Pedro de Itabapoana Crédito: Giovana Duarte

Muqui

A ocupação de Muqui começou no século 19 e em 1902 foi inaugurada a Estação Ferroviária da Estrada de Ferro Santa Leopoldina, trazendo desenvolvimento e a construção de casarões imponentes, todos tombados como patrimônio histórico.

A cidade possui um monumento natural, a Pedra do Dragão, um penedo com uma mancha que lembra a forma de um dragão.

Sítio Histórico de Muqui, no Sul do Espírito Santo Crédito: Lívia Vieira

Para o turista há opções de hospedagem do tipo “cama e café” em vários sítios históricos, como o Sítio Recanto do Sabiá, o Solar do Lagarto e o Sítio Pé de Serra.

Santa Leopoldina

Além das muitas cachoeiras a cidade de Santa Leopoldina tem muita importância na história do Estado, por ter sido um porto fluvial para as atividades portuárias do café, tão importante na economia capixaba.

Santa Leopoldina Crédito: Giovana Duarte