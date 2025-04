Domingos Martins ganha casa com arquitetura inédita no Estado

Claudio Chieppe recebeu 20 parceiros que participaram da obra da icônica Casa do Lago, no condomínio Espelho D´água, em Domingos Martins. A casa com projeto de Sheila Basilio é o primeiro exemplar de arquitetura disruptiva no estado usando o inédito material MLC (Madeira Laminada Colada), que permitiu a arquiteta Sheila Basilio “pousar” a casa sobre o terreno mantendo a topografia, a fauna e a flora do local. O resultado é uma sintonia com os princípios da arquitetura biofílica, buscando conectar os ocupantes com a natureza, por meio de elementos naturais e do design. O uso de grande vão em esquadrias de PVC e os cobogós criando exclusivamente criados pela artista plástica Ana Paula Castro são protagonistas nessa obra. O almoço foi comandado pelo chef Ted Haddad e pela sommelier Francielly Ramos, que serviu espumante sul-africano, o mesmo servido na posse do presidente Barak Obama, para brindar o lançamento da Casa do Lago. A casa agora será colocada a venda e já prevê a possibilidade de ganhar algumas premiações no circuito de arquitetura nacional. Confira as fotos de Cloves Louzada