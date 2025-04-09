Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Fernando Carreiro lança livro sobre bastidores de campanhas eleitorais; fotos

Publicado em
09 abr 2025 às 03:00
Geraldo Nascimento e Fernando Carreiro
Geraldo Nascimento e Fernando Carreiro: na noite de autógrafos de ‘Campanhas, Casos & Cases’ Crédito: André Busato

Campanhas, causos & cases

Lideranças políticas, autoridades, secretários de Estado, estudantes, jornalistas, médicos, advogados e todos aqueles que se interessam por saber como são construídas as engrenagens que movem as campanhas eleitorais e as carreiras de figuras ilustres estiveram na última segunda, 7, Dia do Jornalista, no lançamento do livro ‘Campanhas, Casos & Cases’, do consultor de crises de imagem e marketing político Fernando Carreiro. Entre aqueles que passaram por lá: os ex-deputados Carlos Manato e Marcus Vicente, os secretários de Estado Victor Coelho e Emanuela Pedroso, os médicos Paulo e Karla Lessa e os jornalistas da Rede Gazeta Leonel Ximenes, Bruno Dalvi e Geraldo Nascimento. O livro celebra os 20 anos de carreira do autor.  Veja as fotos!

BRUNCH

Vânia Massad Campos, Gracinha Sarkis, Carla Buaiz e Luciana Mattar em brunch sofisticado em pleno outono na Praia do Canto
Vânia Massad Campos, Gracinha Sarkis, Carla Buaiz e Luciana Mattar:  em brunch na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

É hoje!

É nesta quarta-feira (09), no Le Buffet Master, o Ponte Day, o principal evento do Instituto Ponte. Empresários, alunos e parceiros vão celebrar a educação como ferramenta de transformação social e conhecer mais sobre o trabalho da ONG capixaba que atende 360 jovens em 12 estados brasileiros. No palco, estará presente a fundadora e presidente da Instituição Bartira Almeida, além de empresários como Ricardo Frizera, que abrirá o evento com o tema “A Realidade da Educação no Brasil”, e Rafael Furlanetti, sócio-diretor Institucional da XP Investimentos, mediando o painel com William Ling, presidente do Conselho de Administração da Évora, e Luis Fernando Porto, vice-presidente do Conselho da Localiza.

Start

A OAB-ES lança nesta quarta-feira (09), o "Start OAB", uma política de incentivo, inovadora e com olhar humanizado para advogados e advogadas no primeiro ano da profissão. O anúncio será durante a cerimônia de entrega das carteiras no auditório da Findes. A proposta garante isenções, cursos gratuitos e ferramentas essenciais para quem está dando os primeiros passos na carreira. “Queremos que ninguém desista da profissão por falta de suporte”, destacou a presidente Erica Neves.

Life tour

Nesta quarta-feira (09), a gerente de marketing da Nazca, Viviane Albani, recebe um grupo de jornalistas para um Life Tour, no Reserva Vitória, um dos empreendimentos imobiliários mais sofisticados da capital, que está pronto para receber seus novos moradores.

FUTEBOL

Unimed
O governador Renato Casagrande, o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do ES, Júnior Abreu, o presidente da Unimed Vitória, dr. Fabiano Pimentel Pereira, o secretário estadual de Esportes Nunes, e o dr. Paulo Gouvêa: na final do Capixabão Crédito: Divulgação

Festa da Penha

O Espírito Santo vai receber uma visita especial no fim de abril. A convite de Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac do Maranhão, Maurício Feijó, confirmou presença na Festa da Penha, acompanhado da esposa, Célia Feijó. A agenda inclui momentos de celebração, integração e experiências com as belezas, cultura e religiosidade do estado. Moro pretende reunir dirigentes das federações estaduais para conhecerem de perto a grandiosidade do evento capixaba.

Ai que luxo!

Narcisa Tamborindeguy protagoniza a nova campanha publicitária do Taj Home Resort, que viralizou nas redes sociais. E a diva retornará a Vila Velha para um evento exclusivíssimo na área de lazer do Taj que celebrará a fase final da obra do oásis de luxo, previsto para ser entregue em novembro do ano que vem. A noite vai ser um badalo, com direito a algumas surpresas para os convidados. Ai que luxo! Ai que Taj!

Em São Paulo

Entre os dias 10 e 12 de abril, a Doutora em Reprodução Humana, Layza Merizio Borges e Milton Jr., líder de gestão estratégica do Instituto de Medicina Reprodutiva, participam do 6º Congresso Internacional Huntington de Medicina Reprodutiva, em São Paulo. Uma das grandes novidades desta edição é a Business Class, que acontece no dia 10 de abril, com o tema “Inovação e valor para gestores de saúde”. Esse espaço exclusivo é voltado para médicos e profissionais que lideram clínicas e empresas na área da saúde, com foco em dados, tecnologia e aprimoramento da jornada do paciente.

Na Praia do Canto

A Praia do Canto foi o bairro escolhido para mais uma unidade da Vitória da Gelato Borelli, renomada rede de gelateria e cafeteria artesanal que está em plena expansão. Prevista para inaugurar em junho, a nova loja da Gelato Borelli Vitória será a segunda unidade na capital capixaba, e a quinta no estado, consolidando o crescimento da marca no Espírito Santo. De acordo com um dos sócios, Vitor Guedes, o espaço terá 190 metros quadrados.

