Festa relembra grandes momentos da Papagaio Disco Club em Vitória

Em comemoração ao dia do jornalista aos 30 anos do curso de Jornalismo, a FAESA realiza nesta terça-feira (08) um bate-papo com o tema “O Futuro do Jornalismo”, reunindo profissionais de destaque da comunicação capixaba. O encontro será realizado a partir das 8h30, no Mov.ie, com transmissão ao vivo pela TV FAESA. Com mediação da professora Lara Rosado, o debate contará com a participação de Julio Huber (O Noticiário), Diná Sanchotene (A Gazeta), Sullivan Silva (Puri Produções), Natália Vicente (TVE) e Lúcia Garcia (TCE-ES). O evento tem como proposta promover uma reflexão sobre os desafios, transformações e perspectivas da profissão, aproximando os estudantes da realidade do mercado. A atividade faz parte da programação especial em celebração às três décadas do curso, reconhecido por sua excelência na formação de jornalistas no Espírito Santo.