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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Festa relembra grandes momentos da Papagaio Disco Club em Vitória

Publicado em
08 abr 2025 às 03:00
Dj Ary Bastos, Carlos Evandro Monjardim Motta ( o Charles), Dj Josh Simom e Dj Fábio Pirajá
DJ Ary Bastos, Dj Josh Simom, Carlos Evandro Monjardim Motta ( o Charles) e DJ Fábio Pirajá: na pista da "Remember Papagaio Disco Clube Crédito: Cloves Louzada

Disco party

Em clima de nostalgia, a  festa "Remember Papagaio Disco Club", no Oásis Beach Club em Camburi, reviveu a era dourada da lendária boate Papagaio, que em abril de 1979 trouxe um novo ritmo à vida noturna de Vitória, inspirada pela franquia carioca de Ricardo Amaral.. O evento marcou o lançamento oficial do Remembergroupp.  Cerca de 400 pessoas dançaram ao som dos DJs Josh Simom, Ary Bastos e Fábio Pirajá, que fizeram uma viagem musical pela inesquecível Era Disco. O ponto alto da noite foi a homenagem a duas figuras icônicas: Carlos Evandro Monjardim Motta, o "Charles", ex-sócio da boate Papagaio em Vitória, e o DJ Rodrigo Espíndula, nomes que marcaram a história das pistas de dança da cidade. Veja as fotos de Cloves Louzada.

CAMINHADA

Renata Rastel, Renato Casagrande, Felipe e Pollyana Paraguassu
Renata Rastel, Renato Casagrande, Felipe e Pollyana Paraguassu: na Caminhada da Amaes (Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo), neste domingo (06), na Praia de Camburi Crédito: Leninha Otoni

Moda e arte

Dani Barreto convida para noite de moda e arte com desfile e exposição Cronotopias, nesta quinta-feira (10), às 19h, na galeria Matias Brotas.

Aniversário

Kaiky Plaster convida para o seu "the last thiry", nesta sexta-feira (11), no deck do Le Buffet Lounge, com o tema Desert Dream. O dress code será boho chic.

EM VILA VELHA

Em Cariacica

A próxima reunião do ano da diretoria, mantenedores e parceiros da Associação Empresarial de Cariacica (AEC) combinará trabalho e um almoço de confraternização. No dia 10, o grupo se reunirá na sede da entidade, localizada no Transcares, em Cariacica, para apresentar o Planejamento de ações definido para 2025. "Será um momento de troca, alinhamento e fortalecimento do trabalho que a nossa associação realiza em prol do setor e de Cariacica desde 2009. A AEC se dedica a promover o desenvolvimento sustentável do município e a otimização do ambiente de negócios," afirmou o presidente da entidade, Henrique Theodoro.

Em Brasília

Bruno Finamore Simoni, sócio do escritório Finamore Simoni Advogados, e sua filha Maria Victória Finamore Simoni, participam nesta terça (8), em Brasília, do lançamento da coleção Liber Amicorum, em homenagem aos 13 anos do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no STJ. A dupla capixaba assina o artigo “A análise do controle de legalidade do plano de recuperação judicial em face das decisões prolatadas pelo Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva”, publicado na obra. O evento de lançamento será às 18h30, no Espaço Cultural do STJ. A obra reúne trabalhos de um seleto grupo de operadores do direito que destacam as contribuições do ministro para o pensamento jurídico nacional, com entendimentos inovadores no direito civil, no direito empresarial e na proteção de dados.

NO PALÁCIO ANCHIETA

Em Vitória

Vitória será o palco do Encontro R3, evento promovido pela RE/MAX Espirito Santo com uma programação focada em troca de experiências, capacitação e reconhecimento dos profissionais que mais se destacaram ao longo do primeiro trimestre de 2025. Rogério Morgado, Master Franqueado do Grupo Latina, é atração confirmada no evento que acontecerá nesta quarta-feira (9), das 14h às 18h, no Sebrae localizado na Enseada do Suá, em Vitória.

Tecnologia coreana

Conhecida como meca das inovações para a indústria da beleza, a Coreia do Sul é a responsável pela nova aposta do universo dermatológico que promete “desamassar” a pele do rosto. Trata-se do Coolfase, uma tecnologia coreana que ao mesmo tempo que resfria a pele por fora, dando conforto ao procedimento, aquece por dentro, estimulando a produção de colágeno e tratando diretamente a flacidez, ajudando a eliminar rugas e marcas de expressão. De olho nas novidades, a dermatologista Priscila Passamani foi a precursora do aparelho em Vitória, que já é o queridinho de muitas pacientes pelo resultado imediato sem sentir dor.

Em Belo Horizonte

O superintendente de Saúde Preventiva da MedSênior, Roni Chaim Mukamal, leva para o Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, que está acontecendo, em Belo Horizonte, os resultados do programa de gestão de cuidado de pacientes diabéticos com mais de 50 anos, desenvolvido pela operadora de saúde. Chamado de Prime Diabetes, o programa conseguiu, inclusive, reverter complicações oftalmológicas geradas pela diabetes em 60% dos beneficiários participantes. “Eram pacientes com comprometimento sério de retina que usavam injeções intraoculares e tiveram alta oftalmológica por meio do acompanhamento próximo e do controle da glicemia”, afirma.

Na Praia do Canto

Aline e Paulo Palácio comunicam que sua O2 Farmácia de Manipulação está com novo endereço na Praia do Canto. A partir da quarta-feira, dia 9 de abril, os atendimentos passam a ser feitos na avenida Rio Branco, 1517.

EM LINHARES

Wérliton Machado e Itagildo Marques
Wérliton Machado e Itagildo Marques:  no Festival de Outono de Linhares Crédito: Daniel Bittencourt

Futuro do Jornalismo

Em comemoração ao dia do jornalista aos 30 anos do curso de Jornalismo, a FAESA realiza nesta terça-feira (08) um bate-papo com o tema “O Futuro do Jornalismo”, reunindo profissionais de destaque da comunicação capixaba. O encontro será realizado a partir das 8h30, no Mov.ie, com transmissão ao vivo pela TV FAESA. Com mediação da professora Lara Rosado, o debate contará com a participação de Julio Huber (O Noticiário), Diná Sanchotene (A Gazeta), Sullivan Silva (Puri Produções), Natália Vicente (TVE) e Lúcia Garcia (TCE-ES). O evento tem como proposta promover uma reflexão sobre os desafios, transformações e perspectivas da profissão, aproximando os estudantes da realidade do mercado. A atividade faz parte da programação especial em celebração às três décadas do curso, reconhecido por sua excelência na formação de jornalistas no Espírito Santo.

COQUETEL

Paula Zampieri, Leila Marchesi, Carol Lima e Carla Sobreira
Paula Zampieri, Leila Marchesi, Carol Lima e Carla Sobreira: no lançamento do Prêmio Colibri 2025 Crédito: Rodrigo Gavini

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