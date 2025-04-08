Festa relembra grandes momentos da Papagaio Disco Club em Vitória

Em clima de nostalgia, a festa "Remember Papagaio Disco Club", no Oásis Beach Club em Camburi, reviveu a era dourada da lendária boate Papagaio, que em abril de 1979 trouxe um novo ritmo à vida noturna de Vitória, inspirada pela franquia carioca de Ricardo Amaral.. O evento marcou o lançamento oficial do Remembergroupp. Cerca de 400 pessoas dançaram ao som dos DJs Josh Simom, Ary Bastos e Fábio Pirajá, que fizeram uma viagem musical pela inesquecível Era Disco. O ponto alto da noite foi a homenagem a duas figuras icônicas: Carlos Evandro Monjardim Motta, o "Charles", ex-sócio da boate Papagaio em Vitória, e o DJ Rodrigo Espíndula, nomes que marcaram a história das pistas de dança da cidade. Veja as fotos de Cloves Louzada.