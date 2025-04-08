Jornalistas da Rede Gazeta são homenageados na Câmara de Vitória

A titular desta coluna Renata Rasseli e Aylton Dadalto: em noite de homenagens na CMV, nesta segunda-feira (07) Crédito: Ângelo Ventorim

Dia de festa e homenagens pelo Dia do Jornalista nesta segunda-feira (07), na Câmara Municipal de Vitória. Uma sessão solene em homenagem à data, por meio do vereador Aylton Dadalto (Republicanos)., prestou homenagear a jornalistas que promovem o acesso a informações com boas práticas e ética da profissão.

Dez profissionais da Rede Gazeta receberam a homenagem, entre eles a titular desta coluna, o editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi, e o editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento. Profissionais de todos os veículos do Estado receberam a comenda.

Segundo o vereador Aylton Dadalto, o jornalista desempenha um papel fundamental na sociedade ao levar informações aos cidadãos. Sua função inclui investigar, apurar e apresentar informações de interesse público em forma de notícias, reportagens, artigos ou entrevistas. "O jornalista é essencial na defesa da democracia e da liberdade de expressão. Através da atuação da imprensa, são denunciadas irregularidades, abusos e corrupção, permitindo que a sociedade acesse informações relevantes para o exercício da cidadania".

O colunista de Economia Abdo Filho e Aylton Dadalto Crédito: Ângelo Ventorim

O editor executivo de Performance / Produto Aglisson Lopes e Aylton Dadalto Crédito: Ângelo Ventorim

O editor-chefe da TV Gazeta Bruno Dalvi e Aylton Dadalto Crédito: Ângelo Ventorim

O editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória Geraldo Nascimento e Aylton Dadalto Crédito: Ângelo Ventorim

O repórter João Barbosa e Aylton Dadalto Crédito: Ângelo Ventorim

O repórter multimídia João Brito e Aylton Dadalto Crédito: Ângelo Ventorim

A coordenadora do Núcleo de Conteúdos Especiais de AG Joyce Meriguetti e Aylton Dadalto Crédito: Ângelo Ventorim

O colunista Leonel Ximenes e Aylton Dadalto Crédito: Ângelo Ventorim