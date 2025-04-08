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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Jornalistas da Rede Gazeta são homenageados na Câmara de Vitória

Publicado em
08 abr 2025 às 10:10
Renata Rasseli e Aylton Dadalto
A titular desta coluna Renata Rasseli e Aylton Dadalto: em noite de homenagens na CMV, nesta segunda-feira (07) Crédito: Ângelo Ventorim
Dia de festa e homenagens pelo Dia do Jornalista nesta segunda-feira (07), na Câmara Municipal de Vitória. Uma sessão solene em homenagem à data, por meio do vereador Aylton Dadalto (Republicanos)., prestou  homenagear a jornalistas que promovem o acesso a informações com boas práticas e ética da profissão.
Dez profissionais da Rede Gazeta receberam a homenagem, entre eles a titular desta coluna, o editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi, e o editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento.  Profissionais de todos os veículos do Estado receberam  a comenda. 
Segundo o vereador Aylton Dadalto, o jornalista desempenha um papel fundamental na sociedade ao levar informações aos cidadãos. Sua função inclui investigar, apurar e apresentar informações de interesse público em forma de notícias, reportagens, artigos ou entrevistas. "O jornalista é essencial na defesa da democracia e da liberdade de expressão. Através da atuação da imprensa, são denunciadas irregularidades, abusos e corrupção, permitindo que a sociedade acesse informações relevantes para o exercício da cidadania". 
Abdo Filho e Aylton Dadalto
O colunista de Economia Abdo Filho e Aylton Dadalto Crédito: Ângelo Ventorim
Aglisson Lopes e Aylton Dadalto
O editor executivo de Performance / Produto Aglisson Lopes e Aylton Dadalto Crédito: Ângelo Ventorim
Bruno Dalvi e Aylton Dadalto
O editor-chefe da TV Gazeta Bruno Dalvi e Aylton Dadalto Crédito: Ângelo Ventorim
Geraldo Nascimento e Aylton Dadalto
O editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória Geraldo Nascimento e Aylton Dadalto Crédito: Ângelo Ventorim
João Barbosa e Aylton Dadalto
O repórter João Barbosa e Aylton Dadalto Crédito: Ângelo Ventorim
João Britto e Aylton Dadalto
O repórter multimídia João Brito e Aylton Dadalto Crédito: Ângelo Ventorim
Joyce Meriguetti e Aylton Dadalto
A coordenadora do Núcleo de Conteúdos Especiais de AG Joyce Meriguetti e Aylton Dadalto Crédito: Ângelo Ventorim
Leonel Ximenes e Aylton Dadalto
O colunista Leonel Ximenes e Aylton Dadalto Crédito: Ângelo Ventorim
Vanessa Calmon e Aylton Dadalto
A repórter e apresentadora da TV Gazeta Vanessa Calmon (com Davi no colo) e Aylton Dadalto Crédito: Ângelo Ventorim

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