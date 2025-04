Ponte Day reúne empresários em prol da educação em Vitória

"A melhor forma de ser feliz é ajudando alguém", disse o empresário William Ling (Évora S.A. e Instituto Ling), um dos painelistas da segunda edição do Ponte Day, evento do Instituto Ponte, nesta quarta-feira (09), no Le Buffet Master. O encontro que reuniu mais de 400 pessoas, entre empresários e lideranças capixabas, em prol da educação, foi marcada ainda por emoção e inspiração, com histórias de superação de alunos da ONG – que atende 360 jovens em 12 estados do país. O discurso inspirador da fundadora e presidente do IP, Bartira Almeida, que falou sobre o desafio de mudar a cultura de doação no país também emocionou os convidados. Ricardo Frizera (Apex Partners) abriu o evento com dados importantes sobre educação no cenário brasileiro. O painel final teve mediação de Rafael Furlanetti (XP) e participação de Ling e Luís Fernando Porto (Localiza), que reforçaram o poder transformador da filantropia. O valor arrecadado na noite bateu recorde, mais de 2 milhões de reais doados – suficiente para manter mais de 200 jovens no projeto por um ano. Veja as fotos de Cacá Lima.

CULTURA

O secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha; o líder indígena, escritor, ativista do movimento socioambiental Ailton Krenak, e a primeira-dama Virginia Casagrande: no lançamento do Parque Cultural Casa do Governador em 2025. Crédito: Mônica Zorzanelli

Os sócios da construtora Octo Empreendimentos Wagner Rocha, Diogo Boechat e Bruno Boechat participam em São Paulo da FEICON, a feira que abre o calendário de construção civil e arquitetura no Brasil, oferecendo oportunidades para todo o mercado. Bruno Boechat observa que a feira dita tendências e apresenta tecnologias e lançamentos, além de oferecer uma grade de conteúdo relevante e atrações para varejistas, distribuidores, engenheiros, construtores, arquitetos e demais profissionais do mercado de construção civil.

EM SÃO PAULO

Nossa advogada Luciana Júdice esteve em São Paulo para dois dias de imersão em Planejamento Patrimonial e Sucessório, com as maioridades autoridades nacionais do tema. Na foto, Luciana com as advogadas Mariana Arteiro e Andressa Canado. Crédito: Divulgação

José Carlos Buffon Jr., empresário do mercado financeiro, participou do Café do IRELGOV – Instituto de Relações Governamentais, ao lado do diretor regional do IRELGOV no Espírito Santo, Luciano Gollner, e do diretor de Relações Institucionais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Giuliano Nader. O encontro na Ales apresentou insights sobre o cenário legislativo estadual e permitiu um diálogo produtivo entre os setores público e privado sobre desafios e oportunidades na relação com os poderes.

Culinária terapêutica Pacientes da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) terão, a partir desta sexta-feira, a oportunidade de aprender diversas receitas de bolos, pães e biscoitos caseiros, através de oficinas de culinária gratuitas realizadas em parceria com a Buaiz Alimentos e com o apoio do Instituto Americo Buaiz. As aulas acontecerão uma vez por mês e serão ministradas pelo chef e consultor técnico em panificação da Buaiz Alimentos, Genilson Pereira.

Em Londrina A cidade de Londrina, no Paraná, receberá os caminhões mais velozes do mundo em uma pista que desafia os freios pela constância em seu uso no curso de uma volta. É a 2ª Etapa da Copa Truck que contará com o piloto capixaba Hugo Cibien na rodada que acontece neste final de semana, 12 e 13 de abril, no Autódromo Internacional Ayrton Senna (PR).

Na Pedra da Cebola A 4ª edição do Musin – Festival Música na Infância está confirmada. Vai ser nos dias 27 e 28 de junho, no Parque Pedra da Cebola. O festival traz experimentação musical, brincadeiras sonoras e muita música, alegria e diversão para as famílias. Já passaram pelo palco do Musin nomes como Hamilton de Holanda, Toquinho, Hélio Ziskind, Amaro Freitas e Tiquequê. A realização é da MM Projetos Culturais e Ministério da Cultura, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura de Vitória.

Potencialidades do ES Trinta e cinco alunos do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci participam do 2º Fórum Educacional de Potencialidades do Amanhã, que acontece na próxima quarta, dia 16, no Espaço Patrick Ribeiro. O evento, que é uma iniciativa do Sinepe-ES, é voltado para estudantes e apresenta vocações do Espírito Santo. De acordo com o coordenador João Duarte, a participação contribui para manter o aluno informado sobre as oportunidades do Estado, estimular o networking e proporcionar um ambiente de aprendizado que vá além da sala de aula.