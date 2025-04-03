De bares a turismo, mapa mostra o que fazer nas 10 ruas mais legais do ES

As ruas mais legais do ES
- 10ª rua mais legal: Rua Gama Rosa, em Vitória
- 9ª rua mais legal: Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha
- 8ª rua mais legal: Rota do Lagarto, em Pedra Azul
- 7ª rua mais legal: Rua Rio Branco, em Vila Velha
- 6ª rua mais legal: Rua Sete de Setembro, em Vitória
- 5ª rua mais legal: Rua das Flores, em Domingos Martins
- 4ª rua mais legal: Rua do Lazer, em Domingos Martins
- 3ª rua mais legal: Rota da Ferradura, em Guarapari
2ª rua mais legal: ES 190, Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço
1ª rua mais legal: Rua do Lazer, em Santa Teresa