  • De bares a turismo, mapa mostra o que fazer nas 10 ruas mais legais do ES
Em Movimento

De bares a turismo, mapa mostra o que fazer nas 10 ruas mais legais do ES

A cada sábado, uma rua será revelada. Elas foram escolhidas pelo público e representam todas as regiões do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 16:45

Rua Mais Legal do ES
De Norte a Sul, o público do Em Movimento e HZ votou muito para eleger as vencedoras
Chegou a hora de conhecer as 10 ruas mais legais do Espírito Santo. E a 9ª rua da lista, é a Rua Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha. E todas as campeãs, anunciadas a cada sábado no programa Em Movimento, vão receber uma placa interativa.

As ruas mais legais do ES

 - 10ª rua mais legal: Rua Gama Rosa, em Vitória

 - 9ª rua mais legal: Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha

- 8ª rua mais legal: Rota do Lagarto, em Pedra Azul

- 7ª rua mais legal: Rua Rio Branco, em Vila Velha

- 6ª rua mais legal: Rua Sete de Setembro, em Vitória

- 5ª rua mais legal: Rua das Flores, em Domingos Martins

- 4ª rua mais legal: Rua do Lazer, em Domingos Martins

- 3ª rua mais legal: Rota da Ferradura, em Guarapari

2ª rua mais legal: ES 190, Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço

1ª rua mais legal: Rua do Lazer, em Santa Teresa 


De Norte a Sul, o público do Em Movimento e HZ votou muito para eleger as vencedoras. A lista incluiu 27 ruas, avenidas, becos, ladeiras, estradas e rodovias, que foram selecionados por uma curadoria especializada.
Para a escolha dos curadores, foram considerados os seguintes requisitos: "turismo e lazer", "história, tradição e cultura", "beleza natural ou arquitetônica" e "tendências e inovação".  Confira o mapa interativo abaixo.

