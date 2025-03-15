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Tem até peixe

Lagos ornamentais e piscinas biológicas: onde conhecer essas maravilhas no ES

Unindo lazer e contato com a natureza, tendência faz parte de casas para alugar e até cervejarias no Espírito Santo
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 15 de Março de 2025 às 07:00

De casa para alugar a cervejaria, é possível conhecer as piscinas biológicas no ES
De casa para alugar a cervejaria, é possível conhecer as piscinas biológicas no ES Crédito: Reprodução/Instagram/@casagrandvalley/@villaggiozamprogno
As piscinas biológicas e os lagos ornamentais têm ganhado destaque no Espírito Santo e em todo o Brasil. É que essas estruturas se diferenciam das piscinas convencionais por utilizarem sistemas de filtragem naturais, como plantas aquáticas e microorganismos, garantindo uma água limpa e cristalina sem o uso de produtos químicos.
É uma verdadeira imersão em ecossistemas completos, tendo muitas vezes a presença até mesmo de peixes carpas. No Espírito Santo, locais como Domingos Martins, Santa Teresa, Marechal Floriano e Serra já ganharam lagos incríveis.
Mas quem faz esse serviço? A empresa capixaba Life Ecossistemas é um exemplo de empreendimento que se especializou na construção desses ecossistemas aquáticos. Com sede no ES, a empresa é reconhecida por criar ambientes que proporcionam uma imersão completa na natureza dentro de espaços residenciais e comerciais.
Apesar de lindo, o valor para ter um lago como este pode ser bem alto e depois de pronto também requer uma manutenção constante. Mas fique tranquilo, caro leitor, HZ selecionou alguns locais no estado para quem deseja conhecer de perto essas estruturas.

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Entre casas para alugar e até cervejarias, é possível se aventurar nas piscinas biológicas sem, necessariamente, ter que construir a sua. Veja onde encontrar:

Villaggio Zamprogno

Localizado no Circuito Caravaggio, em Santa Teresa, o Villaggio Zamprogno é uma cervejaria, hospedagem e restaurante que incorporou uma piscina biológica como atrativo turístico. Inaugurado em abril de 2024, o espaço tem atraído visitantes interessados em gastronomia e lazer em meio à natureza. E sim, é possível entrar na água.

Casa Grand Valley

Situada em Domingos Martins, a Casa Grand Valley conta com uma piscina biológica em estilo praia. O ambiente oferece aos visitantes a sensação de uma praia particular nas montanhas, permitindo nadar ao lado de peixes em águas cristalinas. É possível alugar o local, que chega a comportar até 10 adultos e 5 crianças. O preço da diária, com base no mês de março de 2025, varia entre R$ 1.250 e R$ 1.750.

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Sítio Balango

Também em Domingos Martins, o Sítio Balango é conhecido por sua piscina biológica que integra lazer e sustentabilidade. O espaço proporciona aos visitantes uma experiência única de contato direto com a natureza, em um ambiente cuidadosamente planejado para promover bem-estar e relaxamento. É possível alugar o local, que chega a comportar até 2 adultos e 1 criança. O preço da diária, com base no mês de março de 2025, varia entre R$ 495 e R$ 857.

NOVA TENDÊNCIA

A crescente popularidade dessas piscinas e lagos reflete uma tendência de buscar alternativas ecológicas e estéticamente agradáveis para lazer e convivência, valorizando a harmonia com o meio ambiente.
A adoção de piscinas biológicas e lagos ornamentais no Espírito Santo demonstra um movimento em direção a soluções sustentáveis e integradas à natureza, oferecendo ao público opções de lazer que aliam beleza, inovação e respeito ao meio ambiente.

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