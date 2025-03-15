Lagos ornamentais e piscinas biológicas: onde conhecer essas maravilhas no ES

De casa para alugar a cervejaria, é possível conhecer as piscinas biológicas no ES Crédito: Reprodução/Instagram/@casagrandvalley/@villaggiozamprogno

As piscinas biológicas e os lagos ornamentais têm ganhado destaque no Espírito Santo e em todo o Brasil. É que essas estruturas se diferenciam das piscinas convencionais por utilizarem sistemas de filtragem naturais, como plantas aquáticas e microorganismos, garantindo uma água limpa e cristalina sem o uso de produtos químicos.

É uma verdadeira imersão em ecossistemas completos, tendo muitas vezes a presença até mesmo de peixes carpas. No Espírito Santo, locais como Domingos Martins, Santa Teresa, Marechal Floriano e Serra já ganharam lagos incríveis.

Mas quem faz esse serviço? A empresa capixaba Life Ecossistemas é um exemplo de empreendimento que se especializou na construção desses ecossistemas aquáticos. Com sede no ES, a empresa é reconhecida por criar ambientes que proporcionam uma imersão completa na natureza dentro de espaços residenciais e comerciais.

Apesar de lindo, o valor para ter um lago como este pode ser bem alto e depois de pronto também requer uma manutenção constante. Mas fique tranquilo, caro leitor, HZ selecionou alguns locais no estado para quem deseja conhecer de perto essas estruturas.

Entre casas para alugar e até cervejarias, é possível se aventurar nas piscinas biológicas sem, necessariamente, ter que construir a sua. Veja onde encontrar:

Villaggio Zamprogno

Localizado no Circuito Caravaggio, em Santa Teresa , o Villaggio Zamprogno é uma cervejaria, hospedagem e restaurante que incorporou uma piscina biológica como atrativo turístico. Inaugurado em abril de 2024, o espaço tem atraído visitantes interessados em gastronomia e lazer em meio à natureza. E sim, é possível entrar na água.

Casa Grand Valley

Situada em Domingos Martins , a Casa Grand Valley conta com uma piscina biológica em estilo praia. O ambiente oferece aos visitantes a sensação de uma praia particular nas montanhas, permitindo nadar ao lado de peixes em águas cristalinas. É possível alugar o local, que chega a comportar até 10 adultos e 5 crianças. O preço da diária, com base no mês de março de 2025, varia entre R$ 1.250 e R$ 1.750.

Sítio Balango

Também em Domingos Martins, o Sítio Balango é conhecido por sua piscina biológica que integra lazer e sustentabilidade. O espaço proporciona aos visitantes uma experiência única de contato direto com a natureza, em um ambiente cuidadosamente planejado para promover bem-estar e relaxamento. É possível alugar o local, que chega a comportar até 2 adultos e 1 criança. O preço da diária, com base no mês de março de 2025, varia entre R$ 495 e R$ 857.

NOVA TENDÊNCIA

A crescente popularidade dessas piscinas e lagos reflete uma tendência de buscar alternativas ecológicas e estéticamente agradáveis para lazer e convivência, valorizando a harmonia com o meio ambiente.