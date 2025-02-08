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Piscina dentro do quarto: as hospedagens no ES que oferecem essa experiência

Entre os locais que oferecem uma piscina exclusiva dentro do quatro estão Domingos Martins, Serra e Itaúnas
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 08 de Fevereiro de 2025 às 12:00

Opções de quartos com piscinas vão desde Grande Vitória até Itaúnas
Opções de quartos com piscinas vão desde Grande Vitória até Itaúnas Crédito: Reprodução/Instagram/@pousadaka347/Divulgação/Status Motel
Já imaginou se hospedar em um local onde a piscina fica dentro do seu próprio quarto? Essa experiência diferenciada tem atraído cada vez mais turistas ao Espírito Santo, garantindo exclusividade, conforto e um toque de luxo para momentos inesquecíveis.
Algumas pousadas, chalés, hotéis - e até motéis - espalhados pelo Estado oferecem essa comodidade, permitindo que os hóspedes aproveitem a piscina privativa sem precisar sair do ambiente íntimo da hospedagem. Entre os locais, estão Domingos Martins, Serra, Venda Nova do Imigrante e Itaúnas.

ONDE ENCONTRAR ESSA EXPERIÊNCIA NO ESPÍRITO SANTO?

Ter uma piscina dentro do quarto é algo que vai além do comum. Diferente de um ofurô, que geralmente tem um espaço mais reduzido e funciona como um ambiente de relaxamento com água aquecida, a piscina interna permite um banho completo e uma experiência mais ampla, podendo ser aproveitada em qualquer momento do dia sem restrições.
Essa exclusividade é um grande diferencial, já que proporciona aos hóspedes privacidade total, sem necessidade de compartilhar a estrutura com outros visitantes. Seja para um casal em busca de um refugio romântico ou para quem deseja um momento de lazer com mais conforto, essa opção vem se tornando uma tendência no setor de hospedagem.

ONDE ENCONTRAR NO ES?

Domingos Martins: cercada pela exuberância da região serrana, a pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul, oferece a famosa Suíte Premium Plus Carrara. O local conta com uma piscina com teto de vidro e climatizada. Entre os destaques deste luxuoso quarto está a vista da janela da piscina para a famosa Pedra do Lagarto. Valor da diária: R$ 4.185, referente ao casal.
Suíte Premium Plus Carrara, na Pousada Rabo do Lagarto
Suíte Premium Plus Carrara, na Pousada Rabo do Lagarto Crédito: Divulgado
Serra: na Região Metropolitana de Vitória, há hospedagens que investem na modernidade e no conforto de piscinas internas nos quartos, garantindo praticidade para quem busca uma experiência diferenciada perto da capital. O Motel Status é prova disso, com a Suíte Cerimonial. O quarto possui 350 metros quadrados e até sauna para 6 pessoas. Valor da suíte: a partir de R$ 487 (6 horas).
Suíte Cerimonial no motel Status, na Serra
Suíte Cerimonial no motel Status, na Serra Crédito: Divulgação/Status Motel
Venda Nova do Imigrante: conhecida pelo seu turismo rural e pela cultura italiana, a cidade também conta com estabelecimentos que oferecem essa opção, aliando o clima ameno da região à comodidade da piscina privativa. No Chalés Grecco, o aconchego da piscina no quarto, localizado na serra capixaba, também chama atenção. Valor da diária: R$ 1.800.

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No Chalés Grecco há opções com piscina dentro da acomodação
No Chalés Grecco há opções com piscina dentro da acomodação Crédito: Reprodução/Instagram/@chalesgrecco
Itaúnas: para quem prefere o clima praiano, há opções em Itaúnas, onde é possível curtir a piscina no próprio quarto - ou quase isso -, ao mesmo tempo, explorar as belezas naturais das famosas dunas e praias da vila. Na pousada Ka 347, uma piscina com hidromassagem está literalmente a um passo do seu quarto. Um conforto único e sofisticado. Valor da suíte: R$ 1.525.
Na pousada Ka 347, o quarto Riacho Doce possui até piscina privativa
Na pousada Ka 347, o quarto Riacho Doce possui até piscina privativa Crédito: Reprodução/Instagram/@pousadaka347
Seja no frio das montanhas ou no calor do litoral, ter uma piscina dentro do quarto é uma experiência que transforma qualquer viagem em um momento único. Para quem deseja aliar conforto e exclusividade, essas hospedagens são uma excelente escolha no Espírito Santo.

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