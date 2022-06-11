Piscina?! Suítes de motéis tem até churrasqueira e air fryer

Fugir da rotina para ter um momento a dois é algo comum para alguns casais. Já para outros, é preciso uma data especial para aproveitar um lugar diferente. Seja como for, uma coisa é certa: não faltam opções quando o assunto é suítes especiais. E neste domingo (12), Dia dos Namorados, nada melhor do que conhecer alguns quartos de motéis pra lá de inusitados - ou melhor, criativos.

Primeiro, esqueça aqueles quartos convencionais, com apenas o básico e cores padrões. O assunto de hoje vai além. No Espírito Santo, algumas suítes temáticas chamam atenção por causa da decoração. Para ter ideia, há quartos com barras de chocolates na parede, estatueta do Oscar em tamanho humano, churrasqueira , moto e até jet ski dentro do quarto.

Para Hellen Dal Col, proprietária do Baby Motel, a expectativa deste ano é das melhores. "Estou muito empolgada. Já começou a aumentar o movimento desde a última semana, estamos decorando 30 suítes por dia. A gente espera que aumente a procura em cerca de 50%. Os motéis estão organizando mais suites, com novas decorações e investindo bastante”, conta.

Segundo a empresária, mais da metade dos casais que procuram um quarto em seu motel são pessoas casadas ou que estão namorando. “Fizemos uma pesquisa sobre os casais que vem para o motel. E tivemos uma surpresa, vimos que 70% são possuem uma relação estável. Mudou muito o público”, revelou.

Portanto, não há regra. Basta querer conhecer um ambiente diferente para ter momentos de descontração. Ficou curioso? “HZ” preparou uma lista com 10 suítes de tirar o fôlego; confira

SUÍTE 50 TONS DE CINZA

Suíte 50 Tons de Cinza no motel Harus, na Serra Crédito: Divulgação

Inspirada no filme que leva o nome do quarto, a suíte "50 tons de cinza" é toda decorada com objetos de BDSM. Por lá, algemas, chicote, cadeiras eróticas e muita sensualidade. Todo em vermelho, o local é um convite para apimentar ainda mais a relação.

SUÍTE CHOCOLATE

Suíte Chocolate no motel Tipiti, em Vila Velha Crédito: Divulgação

A suíte "Chocolate" é personalizada com barras de chocolate decorativas nas paredes e móveis. Além disso, há uma réplica gigante do Batom - famoso chocolate capixaba - no quarto de dois andares, há ainda piscina e teto solar.

SUÍTE PRAIA

Suíte Praia no motel Tipiti Crédito: Marcel Felipe

Isso mesmo, um jet ski. A criatividade foi longe nesse quarto que possui uma moto aquática no centro da suíte, que inclusive serve como cadeira erótica. O local também possui um espaço para pole dance.

SUÍTE BLUE JEANS

Suíte Blue Jeans no motel Tipiti, em Vila Velha Crédito: Marcel Felipe

Já que uma suíte tem jet ski, por que não uma moto? O quarto Blue Jeans, em Vila Velha, oferece o automotor para - não só decorar o ambiente -, mas servir como aliado na hora da diversão. O veículo também pode ser utilizado como cadeira erótica pelos casais, uma forma de abusar ainda mais da criatividade.

SUÍTE HOLLYWOOD

Suíte Hollywood no motel Tipiti, em Vila Velha Crédito: Divulgação

O quarto "Hollywood" traz a sensação das grandes premiações do cinema norte-americano. O amor de Jack e Rose, do filme Titanic, se estende na decoração da suíte do motel Tipiti, em Vila Velha.

SUÍTE PUB

Suíte PUB no motel Tipiti, em Vila Velha Crédito: Marcel Felipe

Para os apaixonados por esportes e viagens, o quarto "PUB" pode ser a escolha ideal. Sinuca, camisas de time e bandeiras compõe a suíte inspirada nos famosos bares de Londres, na Inglaterra.

SUÍTE COCA COLA

Suíte Coca Cola no motel Tipiti, em Vila Velha Crédito: Marcel Felipe

O famoso refrigerante Coca Cola serviu de inspiração para uma das suítes do motel Tipiti, em Vila Velha. Com as cores da marca - vermelho e branco -, o quarto também conta com latinhas de Coca penduradas na parede.

SUÍTE VIP

Suíte VIP no motel Tipiti, em Vila Velha Crédito: Divulgação

Uma opção luxuosa também pode deixar o Dia dos Namorados ainda mais romântico. A suíte VIP traz uma decoração toda dourada capaz de deixar o clima ainda mais aconchegante.

SUÍTE COM CHURRASQUEIRA

Churrasqueira, air fryer, hidromassagem e piscina. O Pop Motel, em Vila Velha, inovou em uma das suítes e inaugurou um quarto para quem quer se divertir e ainda fazer um churrasquinho para matar a fome. Um combo perfeito para uma noite divertida.

SUÍTE CERIMONIAL

Suíte Cerimonial no motel Status, na Serra Crédito: Divulgação/Status Motel

Por fim, uma suíte extravagante. Com 350 metros quadrados, piscina, banheira, hidromassagem, boate, 3 dormitórios independentes e até sauna para 6 pessoas, a suíte Cerimonial chama bastante atenção.

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