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De Norte a Sul

Qual é a rua mais legal do ES? Participe da votação do Em Movimento

Concurso do programa da TV Gazeta engloba ruas, avenidas, becos, ladeiras, estradas e até rodovias. Vote agora!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Março de 2025 às 11:54

Concurso 'Rua Mais Legal do Espírito Santo'
Concurso 'Rua Mais Legal do Espírito Santo' Crédito: Arte/Rede Gazeta
Em um concurso que promete engajar os capixabas, o programa Em Movimento, da TV Gazeta, irá percorrer de Norte a Sul do Espírito Santo para responder à seguinte pergunta: qual a Rua Mais Legal do Espírito Santo? A votação está no final da matéria!
Com representantes de todas as regiões do ES, a lista inclui 27 ruas que foram selecionadas por uma curadoria especializada em turismo e 'capixabismo'. 

Para a escolha, foram considerados os seguintes requisitos: "turismo e lazer", "história, tradição e cultura", "beleza natural ou arquitetônica" e "tendências e inovação".

Ao todo, dez ruas serão escolhidas através de voto popular aqui em HZ, que embarcou na ideia de apoiar o concurso, valorizando ainda mais o povo, o empreendedorismo e o turismo capixaba.
Além do reconhecimento, as 10 mais votadas irão receber ainda um selo oficial de qualidade, com placa interativa da Rua Mais Legal do Espírito Santo, contando com QR codes que levam o visitante para reportagens completas do Em Movimento e de HZ sobre a região.
Apesar do nome, o concurso não engloba apenas ruas, mas também avenidas, becos, ladeiras, estradas e rodovias. A votação segue até 28 de março. As ruas ganhadoras serão divulgadas no programa Em Movimento semanalmente, com reportagens especiais sobre a região que vão ao ar a partir do dia 5 de abril. Vote quantas vezes quiser!

VOTAÇÃO ENCERRADA

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