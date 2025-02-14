Coqueiral de Aracruz é eleita a praia mais bonita do ES com mais de 84 mil votos

Temos a vencedora das vencedoras! Após eleger as praias mais bonitas de cada região do Espírito Santo (Norte, Sul e Grande Vitória), agora foi a vez de conhecermos a mais bela entre as três. Com 84.147 votos, Coqueiral de Aracruz foi eleita pelos capixabas como a mais bonita do Estado.
A votação, que teve mais de 140 mil votos, consagrou a praia do Norte do Estado. Na segunda posição ficou a praia de Castelhanos, em Anchieta, com 54.651 votos, e na terceira posição, Praia da Costa, em Vila Velha, com 1.265 votos.
SOBRE A VENCEDORA
Coqueiral de Aracruz é um refúgio natural no litoral do Espírito Santo, perfeito para quem busca tranquilidade e belas paisagens. Com longas faixas de areia dourada e um mar calmo, a praia agrada tanto a famílias que desejam um ambiente seguro para crianças quanto a aventureiros que aproveitam as águas para esportes como stand-up paddle e caiaque.
Os coqueiros que dão nome ao lugar formam um cenário exuberante, oferecendo sombra e um clima acolhedor para quem quer relaxar à beira-mar. Próxima à foz do Rio Piraquê-Açu, a região preserva manguezais e abriga uma rica fauna marinha, sendo um destino ideal para quem aprecia a natureza em sua forma mais autêntica.
Além das belezas naturais, Coqueiral também é um convite à boa gastronomia. Quiosques e restaurantes à beira-mar servem pratos típicos capixabas, com destaque para a tradicional moqueca. Seja para descansar, praticar esportes ou explorar sabores, essa praia encanta visitantes que procuram um pedacinho do paraíso no Espírito Santo.