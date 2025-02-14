Coqueiral de Aracruz é eleita a praia mais bonita do ES com mais de 84 mil votos

Coqueiral de Aracruz é eleita como a praia mais bonita do Estado Crédito: Take01/Haelly Dragnev/Rede Gazeta

Temos a vencedora das vencedoras! Após eleger as praias mais bonitas de cada região do Espírito Santo (Norte, Sul e Grande Vitória), agora foi a vez de conhecermos a mais bela entre as três. Com 84.147 votos, Coqueiral de Aracruz foi eleita pelos capixabas como a mais bonita do Estado

Praia de Castelhanos ficou em segundo lugar e Praia da Costa em terceiro Crédito: Reprodução/Prefeitura de Anchieta/Fernando Madeira

SOBRE A VENCEDORA

Coqueiral de Aracruz é um refúgio natural no litoral do Espírito Santo, perfeito para quem busca tranquilidade e belas paisagens. Com longas faixas de areia dourada e um mar calmo, a praia agrada tanto a famílias que desejam um ambiente seguro para crianças quanto a aventureiros que aproveitam as águas para esportes como stand-up paddle e caiaque.

Praia de Coqueiral de Aracruz foi eleita como a mais bonita do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Os coqueiros que dão nome ao lugar formam um cenário exuberante, oferecendo sombra e um clima acolhedor para quem quer relaxar à beira-mar. Próxima à foz do Rio Piraquê-Açu, a região preserva manguezais e abriga uma rica fauna marinha, sendo um destino ideal para quem aprecia a natureza em sua forma mais autêntica.