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Vencedora

Coqueiral de Aracruz é eleita a praia mais bonita do ES com mais de 84 mil votos

Votação de HZ ultrapassou a marca de 140 mil votos. Refúgio natural no litoral do Espírito Santo, Coqueiral é o local perfeito para quem busca tranquilidade
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 09:32

Coqueiral de Aracruz é eleita como a praia mais bonita do Estado
Coqueiral de Aracruz é eleita como a praia mais bonita do Estado Crédito: Take01/Haelly Dragnev/Rede Gazeta
Temos a vencedora das vencedoras! Após eleger as praias mais bonitas de cada região do Espírito Santo (Norte, Sul e Grande Vitória), agora foi a vez de conhecermos a mais bela entre as três. Com 84.147 votos, Coqueiral de Aracruz foi eleita pelos capixabas como a mais bonita do Estado.
A votação, que teve mais de 140 mil votos, consagrou a praia do Norte do Estado. Na segunda posição ficou a praia de Castelhanos, em Anchieta, com 54.651 votos, e na terceira posição, Praia da Costa, em Vila Velha, com 1.265 votos. 
Praia de Castelhanos ficou em segundo lugar e Praia da Costa em terceiro
Praia de Castelhanos ficou em segundo lugar e Praia da Costa em terceiro Crédito: Reprodução/Prefeitura de Anchieta/Fernando Madeira

SOBRE A VENCEDORA

Coqueiral de Aracruz é um refúgio natural no litoral do Espírito Santo, perfeito para quem busca tranquilidade e belas paisagens. Com longas faixas de areia dourada e um mar calmo, a praia agrada tanto a famílias que desejam um ambiente seguro para crianças quanto a aventureiros que aproveitam as águas para esportes como stand-up paddle e caiaque.
Praia de Coqueiral de Aracruz foi eleita como a mais bonita do Espírito Santo
Praia de Coqueiral de Aracruz foi eleita como a mais bonita do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Os coqueiros que dão nome ao lugar formam um cenário exuberante, oferecendo sombra e um clima acolhedor para quem quer relaxar à beira-mar. Próxima à foz do Rio Piraquê-Açu, a região preserva manguezais e abriga uma rica fauna marinha, sendo um destino ideal para quem aprecia a natureza em sua forma mais autêntica.
Além das belezas naturais, Coqueiral também é um convite à boa gastronomia. Quiosques e restaurantes à beira-mar servem pratos típicos capixabas, com destaque para a tradicional moqueca. Seja para descansar, praticar esportes ou explorar sabores, essa praia encanta visitantes que procuram um pedacinho do paraíso no Espírito Santo.

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