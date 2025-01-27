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Belezas capixabas

Praia da Costa, em Vila Velha, é eleita como a mais bonita da Grande Vitória

Votação de HZ chegou ao fim neste domingo (26) e o resultado consagrou a praia como a mais bonita da Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 11:50

Praia da Costa é eleita como a mais bonita da Grande Vitória
Praia da Costa é eleita como a mais bonita da Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Com 5,923 votos, a praia que os capixabas elegeram como a mais bonita da Grande Vitória é a Praia da Costa, em Vila Velha. Após uma semana de votação em HZ, o primeiro lugar ficou com 39,88% dos votos, seguido por Balneário de Carapebus, com 21.53%, e Manguinhos, com 18.98%, ambos na Serra.
Na última semana, os capixabas definiram a Praia de Castelhanos, em Anchieta, como a mais bonita do Sul do Espírito Santo, e Coqueiral de Aracruz como a praia mais bonita do Norte. Ao todo, a votação de HZ bateu 30.152 votos, distribuídos entre as 30 praias que estavam concorrendo em duas respectivas regiões.
Praia de Castelhanos foi eleita como a mais bonita do Sul do ES
Praia de Castelhanos foi eleita como a mais bonita do Sul do ES Crédito: Prefeitura de Anchieta

SOBRE A VENCEDORA

A Praia da Costa, em Vila Velha, foi amplamente reconhecida como a mais bela da Grande Vitória, um título que reflete sua combinação perfeita de natureza exuberante e estrutura urbana. Suas areias douradas e o mar de águas boas para banho tornam o local um destino privilegiado para moradores e turistas em busca de lazer e tranquilidade.
Entre os atrativos naturais, um dos destaques é a icônica Pedra da Sereia, um cartão-postal que, além de embelezar a paisagem, atrai visitantes que buscam contemplar a natureza ou se aventurar em um mergulho em suas águas calmas. Além disso, o pôr do sol visto da praia é um espetáculo à parte.
Já para os adeptos de esportes aquáticos, a Praia da Costa é um verdadeiro paraíso. Suas condições são ideais para a prática de atividades como stand-up paddle, canoa havaiana e natação, que têm conquistado cada vez mais adeptos na região. O mar tranquilo em algumas áreas contrasta com pontos de ondas mais agitadas, oferecendo opções tanto para iniciantes quanto para praticantes experientes.
O calçadão da Praia da Costa é outro destaque, sendo um espaço vibrante e repleto de opções para toda a família. Com uma infraestrutura bem cuidada, ele oferece áreas para caminhadas, ciclismo e exercícios físicos ao ar livre. A região também é rica em comércios, com uma variedade de restaurantes, sorveterias e lojas que complementam a experiência de quem visita o local.

CONFIRA O RESULTADO

  1. Praia da Costa (Vila Velha) - 39.88% (2.362)
  2. Balneário de Carapebus (Serra) - 21.53% (1.275)
  3. Manguinhos (Serra) - 18.98% (1.124)
  4. Bacutia (Guarapari) - 8.02% (475)
  5. Praias Secretas de Una (Guarapari) - 2.53% (150)
  6. Praia dos Adventistas (Guarapari) - 2.43% (144)
  7. Praia do Morro (Guarapari) - 2.26% (134)
  8. Curva da Jurema (Vitória) - 2.21% (131)
  9. Ilha do Frade (Vitória) - 1.32% (78)
  10. Ilha do Boi (Vitória) - 0.84% (50)

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