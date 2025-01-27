Praia da Costa, em Vila Velha, é eleita como a mais bonita da Grande Vitória

Com 5,923 votos, a praia que os capixabas elegeram como a mais bonita da Grande Vitória é a Praia da Costa, em Vila Velha. Após uma semana de votação em HZ, o primeiro lugar ficou com 39,88% dos votos, seguido por Balneário de Carapebus, com 21.53%, e Manguinhos, com 18.98%, ambos na Serra.
Na última semana, os capixabas definiram a Praia de Castelhanos, em Anchieta, como a mais bonita do Sul do Espírito Santo, e Coqueiral de Aracruz como a praia mais bonita do Norte. Ao todo, a votação de HZ bateu 30.152 votos, distribuídos entre as 30 praias que estavam concorrendo em duas respectivas regiões.
SOBRE A VENCEDORA
A Praia da Costa, em Vila Velha, foi amplamente reconhecida como a mais bela da Grande Vitória, um título que reflete sua combinação perfeita de natureza exuberante e estrutura urbana. Suas areias douradas e o mar de águas boas para banho tornam o local um destino privilegiado para moradores e turistas em busca de lazer e tranquilidade.
Entre os atrativos naturais, um dos destaques é a icônica Pedra da Sereia, um cartão-postal que, além de embelezar a paisagem, atrai visitantes que buscam contemplar a natureza ou se aventurar em um mergulho em suas águas calmas. Além disso, o pôr do sol visto da praia é um espetáculo à parte.
Já para os adeptos de esportes aquáticos, a Praia da Costa é um verdadeiro paraíso. Suas condições são ideais para a prática de atividades como stand-up paddle, canoa havaiana e natação, que têm conquistado cada vez mais adeptos na região. O mar tranquilo em algumas áreas contrasta com pontos de ondas mais agitadas, oferecendo opções tanto para iniciantes quanto para praticantes experientes.
O calçadão da Praia da Costa é outro destaque, sendo um espaço vibrante e repleto de opções para toda a família. Com uma infraestrutura bem cuidada, ele oferece áreas para caminhadas, ciclismo e exercícios físicos ao ar livre. A região também é rica em comércios, com uma variedade de restaurantes, sorveterias e lojas que complementam a experiência de quem visita o local.
CONFIRA O RESULTADO
- Praia da Costa (Vila Velha) - 39.88% (2.362)
- Balneário de Carapebus (Serra) - 21.53% (1.275)
- Manguinhos (Serra) - 18.98% (1.124)
- Bacutia (Guarapari) - 8.02% (475)
- Praias Secretas de Una (Guarapari) - 2.53% (150)
- Praia dos Adventistas (Guarapari) - 2.43% (144)
- Praia do Morro (Guarapari) - 2.26% (134)
- Curva da Jurema (Vitória) - 2.21% (131)
- Ilha do Frade (Vitória) - 1.32% (78)
- Ilha do Boi (Vitória) - 0.84% (50)