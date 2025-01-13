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Belezas capixabas

Coqueiral de Aracruz é eleita a praia mais bonita do Norte do ES

Votação de HZ chegou ao fim neste domingo (12) e o resultado consagrou a praia de Aracruz como a mais bonita do Norte do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 09:13

Coqueiral de Aracruz
Praia de Coqueiral de Aracruz foi eleita a mais bonita do Espírito Santo Crédito: Divulgação Semtur/ Prefeitura de Aracruz/ Take01
Com 1,593 votos, a praia que os capixabas elegeram como a mais bonita do Norte do Espírito Santo é: Coqueiral de Aracruz, em Aracruz. Após uma semana de votação em HZ, o primeiro lugar ficou com 34.73% dos votos, seguido por Praia do Bosque, em Guriri, em São Mateus, com 24%, e Itaúnas, em Conceição da Barra, com 12.84%. 
Coqueiral de Aracruz é um refúgio paradisíaco no litoral do Espírito Santo, perfeito para quem busca tranquilidade e contato direto com a natureza. Com extensas faixas de areia e águas calmas, a praia atrai tanto famílias quanto aventureiros em busca de esportes aquáticos como o stand-up paddle e o caiaque.
Os coqueiros que dão nome ao lugar formam uma paisagem exuberante, oferecendo sombra natural e um ambiente acolhedor para um dia de descanso à beira-mar. Além disso, o mar tranquilo e raso é ideal para crianças e para quem prefere banhos relaxantes. 

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Praia de Coqueiral de Aracruz foi eleita como a mais bonita do Espírito Santo
Praia de Coqueiral de Aracruz foi eleita a mais bonita do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
A região é famosa por sua gastronomia, com restaurantes e quiosques que servem pratos frescos à base de frutos do mar, como a moqueca capixaba. Próxima à foz do Rio Piraquê-Açu, a praia também é um ponto privilegiado para quem aprecia a beleza da natureza preservada, com áreas de manguezais e uma rica fauna marinha. 

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CONFIRA O RESULTADO

  1. Coqueiral de Aracruz (Aracruz) - 34.73% (1.593 votos)
  2. Praia do Bosque, em Guriri (São Mateus) - 24% (1.101 votos)
  3. Itaúnas (Conceição da Barra) - 12.84% (589 votos)
  4. Regência (Linhares) - 6% (275 votos)
  5. Urussuquara (São Mateus) - 5.14 % (236 votos)
  6. Barra nova (São Mateus) - 4.73 % (217 votos)
  7. Riacho Doce (Conceição da Barra) - 3.42 % (157 votos)
  8. Praia dos Padres (Aracruz) - 3.29 % (151 votos)
  9. Barra do Sahy (Aracruz)  - 3.29 % (151 votos)
  10. Gramuté (Aracruz) - 2.55% (117 votos)

VOTAÇÃO SEGUE PARA O SUL DO ES

Agora é a vez dos capixabas votarem na praia mais bonita da região Sul do Espírito Santo. A disputa, que começa nesta segunda-feira (13) e segue até domingo (19), contempla 10 praias da região. A campeã será conhecida na próxima segunda-feira (20). 

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