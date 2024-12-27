Conheça os melhores copos térmicos para manter a bebida gelada

Imagine curtir uma cerveja gelada
na praia, sob o sol escaldante, sem que ela esquente antes de você terminar? Parece um sonho? Com os copos térmicos, isso é realidade. Esses produtos são aliados indispensáveis para quem busca praticidade, elegância e, claro, bebidas sempre na temperatura ideal. Nesta matéria, vamos explorar os melhores copos térmicos para manter sua bebida gelada e ainda apresentar uma novidade que promete revolucionar seu happy hour.
O segredo por trás do desempenho destes copos está na sua capacidade térmica e isolamento a vácuo. Segundo a página da Stanley
, seus produtos são construídos com materiais de alta qualidade com isolamento a vácuo de parede dupla, combinado com o uso de aço inox.
Isso cria uma barreira eficiente que impede a troca de calor entre a bebida e o ambiente externo. Assim, o copo
mantém sua cerveja ou refrigerante gelados por horas, mesmo sob altas temperaturas. Essa tecnologia também funciona para manter bebidas quentes, o que faz do copo térmico um item versátil.
Outra dúvida frequente entre os consumidores é sobre a possibilidade de colocar os copos na geladeira. No entanto, embora possa parecer uma boa ideia para manter a bebida ainda mais gelada, isso não é recomendado
. Quando você coloca o copo com líquido dentro na geladeira, o resfriamento pode causar a expansão do líquido e, consequentemente, do próprio copo.
Esse processo pode comprometer a estrutura do produto, afetando sua capacidade térmica e vedação. No caso do congelador, os danos podem ser ainda mais graves. Por isso, a melhor prática é deixar a bebida gelada antes de colocá-la no copo térmico, aproveitando sua eficiência para manter a temperatura
Conhecida pela qualidade de seus produtos, a marca lançou recentemente a taça térmica Cocktail Glass, que está em alta e já tem diversas cores esgotadas. Ela é feita para os amantes de vinhos e drinks que buscam estilo e praticidade.
Com acabamento sofisticado, paleta de cores exclusivas e haste removível, essa taça oferece versatilidade – pode ser usada como copo ou taça, dependendo da ocasião. Fabricada com aço inox 18/8, conta ainda com fundo prismático e base emborrachada, garantindo estabilidade e um design premium.
Não são apenas as bebidas geladas que se beneficiam dos copos térmicos. Para os amantes de café, algumas opções são indispensáveis: