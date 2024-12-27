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Casa e Cozinha

Conheça os melhores copos térmicos para manter a bebida gelada

Descubra como os copos térmicos podem transformar sua rotina, mantendo suas bebidas na temperatura ideal por horas, além de trazer praticidade para o dia a dia.

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 15:20

Públicado em 

27 dez 2024 às 15:20
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Confira opções de copos térmicos para gelar sua cerveja, além de descobrir como funcionam e até conhecer novidades do segmento. Crédito: Divulgação
Imagine curtir uma cerveja gelada na praia, sob o sol escaldante, sem que ela esquente antes de você terminar? Parece um sonho? Com os copos térmicos, isso é realidade. Esses produtos são aliados indispensáveis para quem busca praticidade, elegância e, claro, bebidas sempre na temperatura ideal. Nesta matéria, vamos explorar os melhores copos térmicos para manter sua bebida gelada e ainda apresentar uma novidade que promete revolucionar seu happy hour.

Como funciona um copo térmico?

Saiba mais sobre o funcionamento dos copos térmicos. Crédito: Divulgação
O segredo por trás do desempenho destes copos está na sua capacidade térmica e isolamento a vácuo. Segundo a página da Stanley, seus produtos são construídos com materiais de alta qualidade com isolamento a vácuo de parede dupla, combinado com o uso de aço inox.
Isso cria uma barreira eficiente que impede a troca de calor entre a bebida e o ambiente externo. Assim, o copo mantém sua cerveja ou refrigerante gelados por horas, mesmo sob altas temperaturas. Essa tecnologia também funciona para manter bebidas quentes, o que faz do copo térmico um item versátil.

Pode colocar o copo Stanley na geladeira?

Outra dúvida frequente entre os consumidores é sobre a possibilidade de colocar os copos na geladeira. No entanto, embora possa parecer uma boa ideia para manter a bebida ainda mais gelada, isso não é recomendado. Quando você coloca o copo com líquido dentro na geladeira, o resfriamento pode causar a expansão do líquido e, consequentemente, do próprio copo.
Esse processo pode comprometer a estrutura do produto, afetando sua capacidade térmica e vedação. No caso do congelador, os danos podem ser ainda mais graves. Por isso, a melhor prática é deixar a bebida gelada antes de colocá-la no copo térmico, aproveitando sua eficiência para manter a temperatura

Indicações de copos térmicos para manter sua bebida gelada

Produtos
Copo térmico de cerveja Stanley|473ml

Copo térmico de cerveja Stanley|473ml

Clássico e funcional, perfeito para quem aprecia uma cerveja sempre gelada.

Pilsner Glass Happy Hour Stanley Amber Haze | 444ml

Pilsner Glass Happy Hour Stanley Amber Haze | 444ml

O formato perfeito para cervejas especiais e momentos de descontração.

Copo Térmico Everyday Stanley Polar | 296ml

Copo Térmico Everyday Stanley Polar | 296ml

Versátil e durável, para quem busca um modelo para o dia a dia.

Stanley Beer Tumbler Happy Hour Stainless Steel | 384ml

Stanley Beer Tumbler Happy Hour Stainless Steel | 384ml

Compacto e eficiente, ideal para levar para qualquer lugar.

Stanley Can Cooler | 295ml

Stanley Can Cooler | 295ml

Um porta-lata térmico que mantém sua bebida gelada e é muito prático.

Stanley, Copo Prismático Baixo Bourbon 201ml

Stanley, Copo Prismático Baixo Bourbon 201ml

Elegância e eficiência combinadas para atender diferentes preferências.

Novidade: Taça térmica da Stanley

Conheça o novo lançamento da Stanley. Crédito: Stanley
Conhecida pela qualidade de seus produtos, a marca lançou recentemente a taça térmica Cocktail Glass, que está em alta e já tem diversas cores esgotadas. Ela é feita para os amantes de vinhos e drinks que buscam estilo e praticidade.
Com acabamento sofisticado, paleta de cores exclusivas e haste removível, essa taça oferece versatilidade – pode ser usada como copo ou taça, dependendo da ocasião. Fabricada com aço inox 18/8, conta ainda com fundo prismático e base emborrachada, garantindo estabilidade e um design premium. 

Veja também: opções para o seu café

Não são apenas as bebidas geladas que se beneficiam dos copos térmicos. Para os amantes de café, algumas opções são indispensáveis:
Produtos
Camp Mug Stanley | 350ML

Camp Mug Stanley | 350ML

Ideal para o dia a dia, com alça confortável e tamanho compacto.

Stanley- caneca de Latte, Daybreak em Aço Inoxidável, Térmica com Isolamento, 313 ml, Preta

Stanley- caneca de Latte, Daybreak em Aço Inoxidável, Térmica com Isolamento, 313 ml, Preta

Modelo elegante e funcional, perfeito para o trabalho ou viagens.

Garrafa Térmica Adventure 2.0 Stanley Polar | 1L

Garrafa Térmica Adventure 2.0 Stanley Polar | 1L

Para quem prefere levar uma maior quantidade de café quente, mantendo a temperatura por horas.

Mug Térmico Neverleak Stanley | 250ml

Mug Térmico Neverleak Stanley | 250ml

Para você que está sempre em movimento.

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