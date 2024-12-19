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Verão em Guarapari: confira programação e shows confirmados

A estação mais esperada do ano chegou, e com ela, os melhores shows e eventos do ES. Quer ter descontos exclusivos no Verão de Booa e muito mais? O Clube te mostra como!

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 11:27

Públicado em 

19 dez 2024 às 11:27
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Alexandre Pires, João Gomes e Pedro Sampaio e até Glooria Groove são alguns dos nomes que vão embalar o verão capixaba. Crédito: Multiplace Mais
O verão capixaba promete uma temporada inesquecível no Multiplace Mais, em Meaípe, Guarapari, com uma programação de shows que combina ritmos e muita energia. Entre dezembro e janeiro, o palco mais icônico do Espírito Santo recebe grandes artistas e eventos imperdíveis para embalar as noites quentes da estação. De samba a funk, forró a MPB, diversos gêneros musicais animam os palcos. E para os assinantes do Clube A Gazeta, o verão fica ainda melhor com 10% de desconto exclusivo na compra de ingressos. Confira a programação:

27 de dezembro: Verão de Booa com Monobloco e Pixote

O início da temporada já chega com tudo! Monobloco e Pixote trazem uma mistura contagiante de pagode e clima de carnaval. É a noite perfeita para quem quer começar o verão com animação e muita música brasileira.

31 de dezembro: Réveillon Mais 2025

A virada do ano será em grande estilo com o Réveillon Mais 2025. Um evento exclusivo com open bar e open food e atrações incríveis, como Grupo Revelação, Breno e Bernardo, Flávia Mendonça, DJ Koreia e DJ Ivo Furtado. Uma experiência premium para brindar 2025 com música, dança e um cenário paradisíaco.

4 de janeiro: Baile do Nego Véio 2

Alexandre Pires retorna com o show que é sucesso absoluto! No Baile do Nego Véio 2, o público embarca em uma viagem pelos clássicos do samba e pagode, em uma performance cheia de carisma e hits que não deixam ninguém parado.

11 de janeiro: Fala Zé 

A mistura de forró e MPB transforma a noite de 11 de janeiro em uma celebração incrível. Em "Fala Zé", temos de um lado, Falamansa, com seu repertório animado e envolvente que faz querer dançar junto. Do outro, o icônico Zé Ramalho, trazendo seu lirismo e sucessos que marcam gerações.

17 de janeiro: João Gomes + Pedro Sampaio 

Prepare-se para uma noite explosiva! Pedro Sampaio domina a pista com seus hits que misturam funk, eletrônico e pop, como "Escada do Prédio" e "PocPoc". Já João Gomes emociona com o melhor do forró e do romantismo, embalado por canções como "Dengo" e "Meu Pedaço de Pecado".

18 de janeiro: Samba Mais com Diogo Nogueira, Thiago Martins e Tiee

O samba toma conta de Guarapari com Diogo Nogueira, Thiago Martins e Tiee. Prepare o pé para dançar ao som de clássicos e sucessos em uma noite repleta de alegria e brasilidade.

25 de janeiro: Serenata da GG 

Encerrando janeiro com chave de ouro, Glória Groove traz toda sua energia e talento para o palco do Multiplace Mais. Em sua Serenata da GG, a performance de hits "Nosso Primeiro Beijo", "A Queda" e "Vermelho" traz uma noite épica para os fãs de pop e música brasileira.

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Temporada de Verão
Data Evento
27/12/2024 Verão de Booa
31/12/2024 Réveillon Mais 2025
04/01/2025 Baile do Nego Véio 2
11/01/2025 Falamansa e Zé Ramalho
17/01/2025 Pedro Sampaio e João Gomes
18/01/2025 Samba Mais
25/01/2025 Serenata da GG

Extra: Vibra Rock Brasil - 5 de abril de 2025

Para quem já está pensando no pós-verão, o Vibra Rock Brasil é um dos eventos em alta para o ano que vem. Com Humberto Gessinger, Os Paralamas do Sucesso, Frejat e outras grandes bandas, o festival reúne mais de 12 horas de música na Praça do Papa, em Vitória. E os assinantes do Clube têm ainda 25% de desconto neste evento.

Garanta descontos em ingressos

Assinantes do Clube A Gazeta aproveitam descontos exclusivos e tornam a temporada ainda mais especial. Aproveite essa programação incrível que promete marcar o verão 2025 em Guarapari.

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