7 melhores panetones para o Natal; Veja dicas e receitas

Quer evitar o desperdício após a ceia? Confira as nossas dicas para reinventar sua sobremesa de uma forma deliciosa. Crédito: Freepik

Natal é uma época de celebração, e nada melhor do que um delicioso panetone para adoçar as festividades. Com tantas opções disponíveis no mercado, pode ser difícil escolher o melhor. Por isso, selecionamos os 7 melhores panetones para você aproveitar neste Natal, além de dicas e receitas para torná-los ainda mais especiais.

Panettone Tommy 400g

Com uma textura molhadinha e sabor marcante, o panettone Tommy combina frutas mistas para uma experiência única de Natal. Perfeito para quem busca um panettone delicioso e acessível, ele oferece um ótimo custo-benefício. Sua massa suave e a mistura de frutas trazem o sabor tradicional das festas de fim de ano. Ideal para quem quer qualidade e preço justo.

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Panettone Visconti 400G

Este panetone traz uma deliciosa combinação de massa molhadinha e as clássicas frutas cristalizadas e uvas passas. Sua textura macia e sabor incomparável fazem dele uma escolha popular para as festas de Natal. Um panettone que combina tradição e qualidade em cada fatia. Perfeito para quem adora sabores clássicos de Natal.

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Panettone Premium Pistache Cacau Show 800g

O Panettone Premium Pistache da Cacau Show é uma verdadeira explosão de sabor com gotas de chocolate ao leite e um toque decorativo de chocolate branco. Acompanha um pote de creme de pistache para dar um toque especial. A mistura de sabores é delicada e sofisticada, ideal para quem aprecia o sabor único do pistache. Uma excelente opção para quem busca algo mais gourmet neste Natal.

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Panetone Chocotone La Creme Recheio De Trufa E Gotas De Chocolate Cacau Show 650g

Este Chocotone La Creme é recheado com trufa cremosa e gotas de chocolate, oferecendo um sabor indulgente e irresistível. A massa macia e o recheio generoso tornam este panettone uma experiência única. Ideal para quem ama chocolate e trufa, ele é perfeito para sobremesas festivas. Uma combinação de texturas e sabores que vai agradar a todos.

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Panetone Havanna Limone Limão Recheado Doce De Leite 700g Lata

Combinando limão fresco e doce de leite Havanna, este panettone oferece uma experiência de sabor única e delicada. Sua massa de fermentação natural é leve e macia, complementada por um recheio cremoso de limão e doce de leite. A lata que acompanha o produto faz dele um presente sofisticado para as festas. Ideal para quem busca algo diferente e saboroso para as celebrações de fim de ano.

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Panetone Lindt, Duplo Chocolate, 400g

Conhecida pela sua qualidade, oferece este panettone de duplo chocolate que é simplesmente irresistível. Sua massa suave é recheada com generosas gotas de chocolate ao leite e chocolate branco. A combinação de sabores proporciona uma experiência doce e indulgente a cada fatia. Ideal para os amantes de chocolate em busca de um panettone de alta qualidade.

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Panettone Gotas 500g Cacau Show

Um dos favoritos, conhecido pela sua qualidade superior e sabor delicioso. A massa macia é delicadamente enriquecida com gotas de chocolate, oferecendo uma explosão de sabor a cada pedaço. Uma escolha certeira para quem adora um panettone com chocolate. Seu sabor envolvente faz dele uma excelente opção para as festas de Natal.

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Receitas para o Natal

Imagem ilustrativa. Crédito: Freepik

Rabanada de panetone

Inspirada na receita da Nestlé , trouxemos uma dica rápida e simples de rabanada reinventada.

Ingredientes

4 ovos

1 Panetone cortado em fatias

2 xícaras de chá de leite

4 colheres de sopa de manteiga sem sal

3 colheres de sopa de açúcar

6 colheres de doce de leite

Canela em pó à gosto

Modo de preparo

Primeiro, selecione um refratário fundo e misture bem os ovos, o leite e o doce de leite. Reserve.

Aqueça a manteiga em uma frigideira em fogo baixo. Logo após, molhe bem as fatias do panetone na mistura do leite. Em seguida, deixe dourar dos dois lados na frigideira.

Quando ficar pronto, basta colocar as fatias em um recipiente e polvilhar com a mistura de açúcar e canela. Já pode servir!

2. Pavetone

Esta é uma receita famosa que pode ser feita de diversas formas, incluindo pistache e até chocolate. No entanto, essa é uma das nossas versões favoritas:

Ingredientes

Para o creme

1 lata ou caixinha de leite condensado 395g

1 medida da lata de leite

2 gemas

2 colheres de sopa de amido de milho

1 lata de creme de leite

Para a geleia

1 colher de sopa de fécula de batata

2 colheres de sopa de açúcar

1 xícara de chá de água

Para a montagem

1 Panetone fatiado

1 manga picada

2 Kiwis em rodelas

Modo de preparo

Prepare o creme misturando, em uma panela, o leite condensado, as gemas, o amido de milho e o leite. Lembre-se de mexer de forma contínua, em fogo baixo. Quando engrossar, reserve.

Para a geleia, basta misturar a fécula, o açúcar e a água, também em fogo baixo, por cerca de 5 minutos.

Em seguida, basta escolher um recipiente fundo e montar: alterne entre as camadas de panetone umedecido com leite e o creme. Para finalizar, cubra com as frutas e espalhe a geleia.

3. Panetone recheado com doce de leite

Ingredientes

1 Panetone

2 caixinhas de leite condensado 395g

1 xícara de amêndoas cortadas

1/2 xícaras de frutas para decorar

Modo de preparo

Primeiro, utilize uma faca para tirar a "tampa" do panetone, cortando por cima, e em seguida retire o miolo. Não deixe de reservar essa parte.

Em uma tigela, misture o miolo, o leite condensado cozido (o nosso doce de leite) e as amêndoas. Recheie o panetone.

Por fim, basta colocar a tampa de volta e decorar com a outra lata de leite condensado cozido e as frutas. Se quiser, é possível também decorar com açúcar.

4. Panetone Merengue

Ingredientes

1 Panetone

100g de suspiro

1 caixa de morangos fatiados

1 xícara de chá de leite

2 gemas

1 caixinha de leite condensado

1 colher de sopa de amido de milho

1 caixa de creme de leite fresco

2 colheres de sopa de açúcar refinado

Modo de preparo

Vamos primeiro preparar o creme: misture em uma panela o leite, as gemas, o leite condensado e o amido de milho. Mexa em fogo médio até ferver. Então misture por mais dois minutos e desligue o fogo. Reserve.

Para o chantilly, vamos utilizar uma batedeira para bater o creme de leite fresco e o açúcar até dar o ponto. Reserve também.

Agora, basta montar. Com a faca, retire a tampa do panetone e o miolo. Agora, faça camadas alternadas de creme, morango, suspiro e chantilly. Coloque de volta a tampa e já pode decorar.

5. Panetone com sorvete gelado

Ingredientes

500g de sorvete de creme (ou chocolate)

1 Panetone fatiado

50g de chocolate derretido

Frutas cristalizadas (opcional)

Modo de preparo

Selecione as fatias do panetone e utilize uma colher para fazer pequenas cavidades, onde ficará o sorvete. Leve ao congelador. Derreta o chocolate e coloque por cima, junto com as frutas cristalizadas. Como uma variação, é possível também passar as fatias com manteiga na frigideira antes de realizar esse processo.

6. Pudim de Panetone

Ingredientes

1 Panetone cortado em cubinhos

1 caixa de leite condensado

2 medidas da caixa de leite

4 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Faça a calda colocando o açúcar em uma panela, mantendo o fogo baixo até ter a consistência desejada de caramelo. Delicadamente, misture a água até dissolver completamente o açúcar. Passe a calda para uma forma de pudim e reserve.

Bata o leite, os ovos e o leite condensado em um liquidificador. Coloque os cubos de panetone na forma e despeje a mistura por cima. Agora, a dica é: deixe a mistura descansar por tempo o suficiente para que o panetone absorva o líquido. Cerca de 5 minutos já bastam.

Em seguida, cubra a forma com papel alumínio e deixe assar a 180ºC em banho maria por 1h30. (Não deixe de pré-aquecer o forno.) Enfim, basta retirar o pudim do forno e esperar esfriar. Leve à geladeira e deixe tomar forma (e gelar) por cerca de 6 horas.

7. Palha italiana com Panetone

Ingredientes

1 barra de chocolate

2 caixas de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga sem sal

1 Panetone cortado em pequenos pedaços

Modo de preparo

Misture, no fogo baixo, a manteiga, o leite condensado e o chocolate. Lembre-se de mexer sempre até mais ficar firme, com a consistência de brigadeiro. Quando isso acontecer, acrescente o panetone em pedaços e misture delicadamente. Agora, resta transferir para um recipiente e cobrir com plástico filme. Também é possível decorar com açúcar, leite em pó ou chocolate para finalizar.

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