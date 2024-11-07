Veja como escolher a batedeira ideal para sua cozinha

Quais os tipos de batedeira?
- Comum: esse é o modelo mais simples, portátil e é recomendado para quem não vai exigir muito do produto durante a rotina na cozinha. O uso deve ser sempre moderado e pode ser bem eficiente para receitas mais leves como a produção de chantilly.
- Orbital: está um nível acima da comum e um pouco mais próxima da planetária. Esse modelo pode ser bem eficiente para receitas de massas, pizzas e pães.
- Planetária: esse modelo já é o mais elaborado dos três tipos. Isso porque a batedeira planetária faz movimentos de rotação e translação (assim como os planetas). Bastante recomendado para receitas mais pesadas.
Para que serve a batedeira?
Confira alguns modelos:
Qual a potência?
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