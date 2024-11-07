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Sem mão na massa

Veja como escolher a batedeira ideal para sua cozinha

Da normal a planetária, a batedeira é um eletrodoméstico prático e versátil, sendo capaz de auxiliar no preparo de bolos e pães, por exemplo.  Confira algumas das melhores opções do mercado!

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 09:01

Públicado em 

07 nov 2024 às 09:01
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Da comum a planetária, muitas dúvidas podem surgir no meio caminho de compra
Da comum a planetária, muitas dúvidas podem surgir no meio caminho de compra Crédito: Shutterstock
Bolos, biscoitos, sobremesas e uma infinidade de receitas. A batedeira é, de fato, um item quase que fundamental na cozinha de muitos brasileiros, em especial, para aqueles que são amantes da boa gastronomia. Entretanto, assim como a diversidade de receitas, também existem diferentes tipos desse produto no mercado e quem está na busca por uma precisa ficar atento a alguns detalhes.
Da comum a planetária, muitas dúvidas podem surgir no meio caminho de compra. Inclusive, sobre a potência do eletrodoméstico. O primeiro passo, além de entender as definições, é entender qual será a finalidade do produto. Por exemplo, quem deseja para um uso esporádico pode escolher por um modelo mais em conta, já para os cozinheiros de plantão é preciso um modelo mais potente.

Quais os tipos de batedeira?

  • Comum: esse é o modelo mais simples, portátil e é recomendado para quem não vai exigir muito do produto durante a rotina na cozinha. O uso deve ser sempre moderado e pode ser bem eficiente para receitas mais leves como a produção de chantilly. 
  • Orbital: está um nível acima da comum e um pouco mais próxima da planetária. Esse modelo pode ser bem eficiente para receitas de massas, pizzas e pães. 
  • Planetária: esse modelo já é o mais elaborado dos três tipos. Isso porque a batedeira planetária faz movimentos de rotação e translação (assim como os planetas). Bastante recomendado para receitas mais pesadas. 

Para que serve a batedeira?

Para evitar trabalhos manuais muito pesados e um serviço de repetição, a batedeira é um eletrodoméstico muito utilizado para misturar receitas como bolos, pães, massas de pizzas e sobremesas como chantilly, por exemplo. Contudo, quem deseja garantir a sua, deve escolher um modelo que combine com a sua necessidade.

Confira alguns modelos:

Produtos
Batedeira Planetária Oster Digital

Batedeira Planetária Oster Digital

Com 1000 watts de potencia, bowl inox, três batedores e oito velocidades, esse modelo ainda conta com display digital, timer e temporizador

Batedeira Planetária Maná 6 Litros

Batedeira Planetária Maná 6 Litros

A batedeira planetária é a melhor escolha para quem procura um equipamento de alto desempenho e eficiência para potencializar a produção da sua cozinha profissional.

Batedeira Planetária Oster Bowl Inox Iii

Batedeira Planetária Oster Bowl Inox Iii

https://cdn.leroymerlin.com.br/products/batedeira_planetaria_oster_bowl_inox_iii_127v_1571377974_86e1_600x600.jpg

Batedeira Mondial B-44b 400w

Batedeira Mondial B-44b 400w

A batedeira mondial prática b-44 é um produto com ótimo custo-benefício, permite que você prepare suas receitas sem ter que bater as massas nas mãos.

Batedeira Pratic Due

Batedeira Pratic Due

Três velocidade, batedores em aço cromado e potência de 400 watts, esse modelo é recomendado para receitas mais leves

Batedeira Planetária, Mondial, Branco

Batedeira Planetária, Mondial, Branco

O modelo da Mondial prepara vários tipos de massas, pães, cremes, chantilly e claras em neve.

Batedeira Bella Massa

Batedeira Bella Massa

Esse modelo inclui duas tigelas, quatro velocidades e potência de 500 watts

Qual a potência?

Em relação a potência da batedeira, os modelos com menores quantidade de watts (de 300 a 500) são usados para receitas mais leves e médias. Já para receitas mais pesadas e complexas, uma potência maior é indicada (700 watts).

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