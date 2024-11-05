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De freezer a frigobar, saiba qual o ideal para gelar bebidas

Água, suco ou refrigerante. Independentemente da bebida, para refrescar o ideal é que elas estejam bem geladas. Mas qual o melhor aparelho para garantir a refrigeração delas?

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 10:00

Públicado em 

05 nov 2024 às 10:00
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

De freezer a frigobar, saiba qual o ideal para gelar bebidas
O primeiro passo é entender as especificações e a finalidade dos aparelhos Crédito: Shutterstock
Um refrigerante bem geladinho, uma água para refrescar ou um suco nutritivo para acompanhar a refeição. Independentemente do tipo, é quase um senso comum que todas essas bebidas ficam bem melhores quando geladas. Para garantir as baixas temperaturas é preciso que o armazenamento seja adequado. Mas entre um freezer ou um frigobar, qual é a melhor opção para manter as bebidas resfriadas?
O primeiro passo é entender as especificações e a finalidade dos produtos. Afinal, apesar de um deles ser mais prático, o outro é quem pode garantir um controle maior da temperatura. Ou seja, é válido se fazer algumas perguntas antes de adicioná-los ao carrinho e fechar a compra.

01

Qual a finalidade?

Antes de tudo, você precisa entender qual é o objetivo do aparelho. Se você busca praticidade, um frigobar pode ser uma boa opção, mas quem precisa de armazenar muitas bebidas no dia a dia, um freezer maior pode ser o mais recomendado.

02

Qual o espaço?

Essa é uma das perguntas mais importantes a se fazer. Isso porque, existem casos de que mesmo que a pessoa precise de um refrigerador maior, em metragens de apartamentos reduzidos, eles podem acabar sendo um problema. Por isso, o frigobar acaba sendo uma opção mais viável.

03

Qual o gasto?

Por ser uma opção mais compacta, o frigobar tem um consumo médio de energia bem menor do que um freezer. Ou seja, acaba pesando menor no bolso. Entretanto, isso está diretamente ligado à capacidade de armazenamento de bebidas e de comidas. Isso significa que apesar do baixo custo, eles podem não atender a quem precisa de um eletrodoméstico maior.

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Como escolher o frigobar?

De freezer a frigobar, saiba qual o ideal para gelar bebidas
Variando de 45 a 120 litros, o frigobar exige apenas a proximidade de uma tomada Crédito: Shutterstock
Perguntas feitas e respostas na mão, é hora de escolher a opção ideal. Quem está de olho em um frigobar, pode focar nas observações de cada produto para escolher por um que atenda às exigências da rotina.
Variando de 45 a 120 litros, o frigobar exige apenas a proximidade de uma tomada. Entretanto, vale destacar que ele não é recomendado para bebidas que precisam ser muito geladas, afinal, diferente dos freezers mais equipados, eles são mais recomendados para refrigerar bebidas e alimentos que serão consumidos em breve.
Produtos
Frigobar Black Edition

Frigobar Black Edition

A edição black do frigobar da Midea tem capacidade de 67 litros e é super prática

Philco PFG50P

Philco PFG50P

O modelo da Philco PFG50P tem capacidade de até 45 litros e seis níveis de ajuste

Midea Retrô

Midea Retrô

Esse modelo de frigobar tem um visual retrô e capacidade de 95 litros

Frigobar Duplex Eos

Frigobar Duplex Eos

O modelo da Eos tem capacidade de 88 litros e diferente das opções anteriores ele oferece dois compartimentos para refrigeração

Black Edition Preto 93 Litros

Black Edition Preto 93 Litros

Essa opção do Black Edition já é para lugares com mais espaço e conta com capacidade de até 93 litros

Eos Ice Compact 90l

Eos Ice Compact 90l

Econômico, ecológico e silencioso, o Frigobar IceCompact EOS foi desenvolvido para oferecer o conforto de ter seus alimentos e bebidas favoritas sempre à mão, sem agredir o meio ambiente.

Electrolux EM90

Electrolux EM90

O modelo da Eletroclux tem opção defrost e capacidade de até 90 litros

Carmim Consul 117 Litros

Carmim Consul 117 Litros

O frigobar consul retrô 117 litros tem visual exclusivo com inspiração no design retrô pensado com linhas minimalistas e puxador cromado

Como escolher o freezer?

De freezer a frigobar, saiba qual o ideal para gelar bebidas
Os modelos frost-free contam com um sistema de descongelamento interno automático, o que evita o acúmulo nas paredes do aparelho como indicado na foto Crédito: Shutterstock
Diferente dos frigobares, os freezers são maiores e opções para quem pede por um armazenamento refrigerado que comporte um maior número de bebidas ou alimentos. Entretanto, nesses casos é importante ficar de olho em algumas especificações que podem reduzir os custos energéticos e no tempo de limpeza desse eletrodoméstico.
  • Consumo de energia: esse é o tipo de produto que pode ter um gasto energético bem elevado, por isso, a recomendação é verificar sempre a classificação do aparelho e o selo de eficiência energética, optando pela classificação A ou maior. Isso vai ajudar nas contas do final do mês. 
  • Frost-free: nada de gelo por aqui. Esses modelos contam com um sistema de descongelamento interno automático, o que evita o acúmulo nas paredes do dispositivo. Além de ajudar na higienização do freezer, ele também evita que esse acúmulo impeça de adicionar mais bebidas por falta de espaço, por exemplo.
Produtos
Freezer e Refrigerador Philco PFV205I

Freezer e Refrigerador Philco PFV205I

O modelo tem dupla função e pode ser usado como congelador ou refrigerador, além disso conta com maior capacidade e melhor aproveitamento de espaço.

Freezer Horizontal Eos

Freezer Horizontal Eos

Compacto e eficiente, o modelo oferece soluções práticas e sustentáveis para a conservação de alimentos. Com a dupla ação como Freezer e Refrigerador, esse produto permite ajustar a temperatura entre +8°C e -18°C,

Freezer Horizontal Hisense

Freezer Horizontal Hisense

O Hisense oferece uma solução prática e sustentável para o armazenamento de alimentos.

Freezer Horizontal Consul 2 portas

Freezer Horizontal Consul 2 portas

Com capacidade de até 534 litros, o modelo da Consul tem voltagem de 220v

Brastemp Flex Frost Free 228 litros

Brastemp Flex Frost Free 228 litros

O freezer vertical brastemp flex frost free além de não precisar descongelar, pode se transformar em uma geladeira sempre que precisar isso porque conta com a tecnologia flex

Consul Slim 142 Litros

Consul Slim 142 Litros

Com capacidade de até 142 litros, o modelo conta com voltagem 110v na versão slim

Consul 121 Litros

Consul 121 Litros

Mais espaço para congelados, o Freezer Vertical Consul de 121 litros é perfeito para quem busca um espaço extra para guardar os congelados.

Freezer Vertical Philco 147 Litros

Freezer Vertical Philco 147 Litros

Ele conta com 5 gavetas internas que permitem a otimização do espaço e a organização dos alimentos, além de 147 litros de capacidade que fazem dele um gigante compacto

Como gelar as bebidas mais rápido?

Seja o frigobar, seja o freezer, o importante é garantir a bebida gelada, não é mesmo? Para isso, existem algumas dicas que podem agilizar esse processo em qualquer eletrodoméstico adotado.

DICA

Papel toalha

Diante das multifuncionalidades do papel toalha, uma delas é ajudar as bebidas mais rápido. Pelo menos quando ele está molhado e envolto na latinha ou recipiente. Depois disso, é só colocar no frigobar ou freezer para acelerar o processo.

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