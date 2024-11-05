De freezer a frigobar, saiba qual o ideal para gelar bebidas

01
Qual a finalidade?
02
Qual o espaço?
03
Qual o gasto?
Como escolher o frigobar?
Como escolher o freezer?
- Consumo de energia: esse é o tipo de produto que pode ter um gasto energético bem elevado, por isso, a recomendação é verificar sempre a classificação do aparelho e o selo de eficiência energética, optando pela classificação A ou maior. Isso vai ajudar nas contas do final do mês.
- Frost-free: nada de gelo por aqui. Esses modelos contam com um sistema de descongelamento interno automático, o que evita o acúmulo nas paredes do dispositivo. Além de ajudar na higienização do freezer, ele também evita que esse acúmulo impeça de adicionar mais bebidas por falta de espaço, por exemplo.
Como gelar as bebidas mais rápido?
DICA
Papel toalha
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