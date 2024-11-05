De freezer a frigobar, saiba qual o ideal para gelar bebidas

O primeiro passo é entender as especificações e a finalidade dos aparelhos Crédito: Shutterstock

Um refrigerante bem geladinho, uma água para refrescar ou um suco nutritivo para acompanhar a refeição. Independentemente do tipo, é quase um senso comum que todas essas bebidas ficam bem melhores quando geladas. Para garantir as baixas temperaturas é preciso que o armazenamento seja adequado. Mas entre um freezer ou um frigobar, qual é a melhor opção para manter as bebidas resfriadas?

O primeiro passo é entender as especificações e a finalidade dos produtos. Afinal, apesar de um deles ser mais prático, o outro é quem pode garantir um controle maior da temperatura. Ou seja, é válido se fazer algumas perguntas antes de adicioná-los ao carrinho e fechar a compra.

01 Qual a finalidade? Antes de tudo, você precisa entender qual é o objetivo do aparelho. Se você busca praticidade, um frigobar pode ser uma boa opção, mas quem precisa de armazenar muitas bebidas no dia a dia, um freezer maior pode ser o mais recomendado. 02 Qual o espaço? Essa é uma das perguntas mais importantes a se fazer. Isso porque, existem casos de que mesmo que a pessoa precise de um refrigerador maior, em metragens de apartamentos reduzidos, eles podem acabar sendo um problema. Por isso, o frigobar acaba sendo uma opção mais viável. 03 Qual o gasto? Por ser uma opção mais compacta, o frigobar tem um consumo médio de energia bem menor do que um freezer. Ou seja, acaba pesando menor no bolso. Entretanto, isso está diretamente ligado à capacidade de armazenamento de bebidas e de comidas. Isso significa que apesar do baixo custo, eles podem não atender a quem precisa de um eletrodoméstico maior.

Como escolher o frigobar?

Variando de 45 a 120 litros, o frigobar exige apenas a proximidade de uma tomada Crédito: Shutterstock

Perguntas feitas e respostas na mão, é hora de escolher a opção ideal. Quem está de olho em um frigobar, pode focar nas observações de cada produto para escolher por um que atenda às exigências da rotina.

Variando de 45 a 120 litros, o frigobar exige apenas a proximidade de uma tomada. Entretanto, vale destacar que ele não é recomendado para bebidas que precisam ser muito geladas, afinal, diferente dos freezers mais equipados, eles são mais recomendados para refrigerar bebidas e alimentos que serão consumidos em breve.

Como escolher o freezer?

Os modelos frost-free contam com um sistema de descongelamento interno automático, o que evita o acúmulo nas paredes do aparelho como indicado na foto Crédito: Shutterstock

Diferente dos frigobares, os freezers são maiores e opções para quem pede por um armazenamento refrigerado que comporte um maior número de bebidas ou alimentos. Entretanto, nesses casos é importante ficar de olho em algumas especificações que podem reduzir os custos energéticos e no tempo de limpeza desse eletrodoméstico.

Consumo de energia: esse é o tipo de produto que pode ter um gasto energético bem elevado, por isso, a recomendação é verificar sempre a classificação do aparelho e o selo de eficiência energética, optando pela classificação A ou maior. Isso vai ajudar nas contas do final do mês.

esse é o tipo de produto que pode ter um gasto energético bem elevado, por isso, a recomendação é verificar sempre a classificação do aparelho e o selo de eficiência energética, optando pela classificação A ou maior. Isso vai ajudar nas contas do final do mês. Frost-free: nada de gelo por aqui. Esses modelos contam com um sistema de descongelamento interno automático, o que evita o acúmulo nas paredes do dispositivo. Além de ajudar na higienização do freezer, ele também evita que esse acúmulo impeça de adicionar mais bebidas por falta de espaço, por exemplo.

Como gelar as bebidas mais rápido?

Seja o frigobar, seja o freezer, o importante é garantir a bebida gelada, não é mesmo? Para isso, existem algumas dicas que podem agilizar esse processo em qualquer eletrodoméstico adotado.

DICA Papel toalha Diante das multifuncionalidades do papel toalha, uma delas é ajudar as bebidas mais rápido. Pelo menos quando ele está molhado e envolto na latinha ou recipiente. Depois disso, é só colocar no frigobar ou freezer para acelerar o processo.