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Unhas

Conheça os melhores top coats por até R$ 15,00

Os top coats são grandes aliados do nail care, auxiliando na durabilidade e brilho. Descubra as melhores opções para deixar suas unhas impecáveis

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 10:00

Públicado em 

24 out 2024 às 10:00
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Saiba como usar o top coat e veja desde opções em gel até aquelas de acabamento fosco ou brilhoso. Crédito: Divulgação
O acabamento perfeito das unhas depende de produtos de qualidade e técnicas adequadas. Por isso, um bom finalizador não pode faltar nesse processo. Se você quer manter o brilho do esmalte por mais tempo, dando uma aparência profissional à esmaltação, o top coat é essencial. Separamos as melhores opções por até R$15. Confira! 

O que é e como usar top coats?

Aprenda a usar o top coat e evitar "bolinhas" nas unhas. Crédito: Divulgação
Do inglês, "top coat" significa "camada de cima". Assim como o nome sugere, é uma camada final de cobertura aplicada sobre o esmalte para dar mais brilho, proteger a cor e aumentar a durabilidade das unhas pintadas.
Ele age como um “escudo”, ajudando a preservar o esmalte contra lascas, riscos e desgaste, garantindo um ótimo acabamento por mais tempo. Para utilizá-lo, basta seguir as indicações:
  1. Deixe o esmalte secar: O top coat deve ser aplicado sobre o esmalte completamente seco para evitar bolhas ou marcas.
  2. Aplicação uniforme: Passe uma camada fina e uniforme, cobrindo toda a unha.
  3. Cuidado com a borda Para evitar que o esmalte lasque, aplique o top coat na extremidade da unha também.

Qual é a função de um top coat?

Saiba mais sobre as funcionalidades do top coat. Crédito: Divulgação
A função principal do top coat é proteger o esmalte e garantir um acabamento duradouro. Ele forma uma barreira protetora que além de prevenir lascas e descamação, pode ser usado para evitar amarelamento, prolongar o brilho e acelerar a secagem, a depender de sua fórmula.

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Entre os tipos disponíveis hoje, temos o top coat em gel, que proporciona ainda mais durabilidade e pode passar por ativação em câmara de luz, o top coat com glitter, para dar um up nas unhas, e o top coat fosco, que resulta em um efeito matte elegante.

Conheça os melhores top coats por até R$ 15,00

Produtos
Risqué Top Coat Fixador Diamond

Risqué Top Coat Fixador Diamond

O top coat gel fixador é um dos mais vendidos, com mais de 4 mil compras só no mês passado pela Amazon e avaliação de 4,8/5.

Risqué Cobertura Brilhante Care 8Ml

Risqué Cobertura Brilhante Care 8Ml

Cobertura resistente, hipoalergênico e de secagem rápida. Promete 5x vezes mais brilho.

Vult esmalte 5F Gel Top Coat 8ML

Vult esmalte 5F Gel Top Coat 8ML

Ajuda a prolongar o efeito do esmalte e dá um brilho espelhado às unhas. Além disso, é cruelty free e não craquela.

Anita esm top coat fosco 10ML

Anita esm top coat fosco 10ML

Um dos melhores top coats em custo-benefício. Tema alta cobertura, acabamento fosco e pincel flat, além de ser vegano.

Ana Hickmann Esmalte 9 Ml - Top Coat Fosco

Ana Hickmann Esmalte 9 Ml - Top Coat Fosco

Para um efeito moderno e em alta, o acabamento matte/fosco é uma ótima aposta.

Esmalte Colorama Efeito Gel Top Coat

Esmalte Colorama Efeito Gel Top Coat

Além de intensificar o brilho, ajuda a manter o esmalte intacto por dias com efeito gel.

Top Coat Dailus Que Tudo Termine em Brilho 8ml

Top Coat Dailus Que Tudo Termine em Brilho 8ml

Este top coat intensifica e protege a cor com um acabamento cheio de brilho.

7 camadas de uma unha bonita

Essa é uma técnica criada por Daniele Honorato, para quem busca unhas impecáveis e duradouras. Ela consiste em:
Hidratação e preparação: Comece hidratando as cutículas e preparando as unhas.
1ª e 2ª camada: base fortalecedora. Lembre-se de aplicar camadas finas e deixar secar completamente antes da aplicação seguinte.
3ª camada: base fosca.
4ª, 5ª e 6ª camada: Aplicação de cor.
7ª camada: top coat, para selar o esmalte.

Top coat ou extra brilho: qual é a diferença?

Embora ambos sejam usados ao final da esmaltação para dar acabamento, o top coat não serve apenas para aumentar o brilho das unhas, e no caso do top coat fosco, essa não é a finalidade. Assim, diferente do extra brilho, ele oferece também a proteção das unhas e de sua durabilidade. 
Dessa forma, se o seu objetivo for manter o esmalte bonito por mais tempo, o top coat é a escolha mais recomendada: além do brilho, ele protege o esmalte de lascas e manchas.

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