Conheça os melhores top coats por até R$ 15,00

O que é e como usar top coats?
- Deixe o esmalte secar: O top coat deve ser aplicado sobre o esmalte completamente seco para evitar bolhas ou marcas.
- Aplicação uniforme: Passe uma camada fina e uniforme, cobrindo toda a unha.
- Cuidado com a borda Para evitar que o esmalte lasque, aplique o top coat na extremidade da unha também.
Qual é a função de um top coat?
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Top coat ou extra brilho: qual é a diferença?
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