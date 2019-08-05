Esmaltes capixabas e parceria entre moda e vinho: as novas trends do ES

Acessório para os pais

Acessório curinga nas combinações masculinas e femininas, as pulseiras de couro são versáteis e permite combinações com os mais diferentes estilos: casual, tradicional, moderno e criativo. A designer Lu Roubach cria peças em couro quem combinam com homens de vários estilos. “Com elas você conquista um visual bacana para usar em diversas ocasiões, podendo combiná-las facilmente com outros acessórios”, conta.

Parceria de sucesso

A Wine, em parceria com a Reserva, criou a Trilha Reserva – assinatura de vinhos temática. Durante três ou seis meses, os assinantes receberão um vinho reserva e uma camiseta da marca carioca com estampa inédita relacionada ao contexto do vinho. O termo reserva, para o mundo do vinho, indica todo um cuidado na preparação do rótulo, desde a seleção da uva até um possível amadurecimento em barricas de carvalho. Os vinhos da trilha virão, a cada mês, de um país diferente, entre eles Chile, França, Argentina, Portugal, Espanha e Uruguai. A mensalidade da trilha Reserva será de R$ 169.

O verão de Camila Coutinho

Drops Crédito: Divulgação

A Cantão escolheu a influenciadora digital Camila Coutinho como a estrela da coleção de Verão 20. Com seu jeito autêntico e beleza natural, a pernambucana foi convidada pela marca para apresentar a coleção “Reflexos”, inspirada na Grécia, seus símbolos e mitologia. “É uma coleção suave e fresh, assim como a Camila, uma mulher de verdade e acessível. Ela tem uma imagem bem brasileira e representa o poder feminino, algo que a marca sempre fez questão de valorizar”, conta a estilista Lanza Mazza. No ensaio fotografado no Rio de Janeiro pela dupla MAR+VIN, a blogueira usou vestidos longos com ombros à mostra, peças amplas e esvoaçantes, ideais para um dia à beira mar.

Pele protegida com Vitamina C pura

Drops Crédito: Divulgação

A Avène apresenta o A-Oxitive, Sérum Antioxidante com Vitamina C pura. O produto é um sérum antioxidante com Vitamina C que reage diretamente às necessidades de cada pele: quando exposta aos fatores que aceleram o envelhecimento, a tecnologia Smart Release transforma a Pré-Vitamina C em Vitamina C pura e ativa nas camadas mais profundas da pele. Desenvolvida especialmente para peles brasileiras, é indicado para rugas e linhas finas, textura irregular da pele, perda de luminosidade e exposição às agressões externas, como radiação, poluição e estresse.

Esmaltes capixabas chegam ao mercado