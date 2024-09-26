Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cuidados com a unha

5 vantagens da esmaltação permanente

Entenda por que as unhas de longa duração são ideais para quem tem uma rotina corrida
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 15:37

O cuidado com as unhas é um ritual importante para muitas mulheres (Imagem: Darya Lavinskaya | Shutterstock)
O cuidado com as unhas é um ritual importante para muitas mulheres Crédito: Imagem: Darya Lavinskaya | Shutterstock
Mais que um detalhe estético, unhas bem cuidadas refletem uma preocupação com a autoestima. Segundo dados do Instituto TNS em parceria com Mundial Impala, 86% das mulheres afirmam esmaltar as unhas pelo menos uma vez na semana, demonstrando a força desse ritual no cotidiano feminino.
No entanto, embora a prática seja fundamental para muitas, a rotina agitada acaba dificultando a manutenção desse autocuidado com a frequência ideal. Como, então, solucionar tal questão e manter as unhas sempre impecáveis, mesmo diante de outros compromissos?
A resposta pode estar nas inovações do setor de beleza, especialmente no mercado de esmalterias, que tem crescido de forma expressiva nos últimos anos. Com oferta cada vez maior de técnicas e produtos que aliam beleza à praticidade, surge uma solução capaz de conciliar o cuidado com a durabilidade: esmaltação permanente. Para Bárbara Nunes, manicure e fundadora da Studio Doutoras — rede de esmalterias express —, as vantagens dessa nova tendência são diversas. Confira 5 delas:

1. Durabilidade prolongada

Segundo a especialista, o principal benefício da esmaltação permanente, sem dúvidas, se refere à alta permanência do esmalte nas unhas. Ao contrário do esmalte tradicional, que pode descascar ou perder o brilho em poucos dias, a aplicação de esmalte em gel tem uma duração média de 2 a 3 semanas, mantendo as unhas impecáveis durante esse período.
Além disso, a técnica garante um acabamento uniforme e resistente, mesmo diante das atividades diárias que costumam comprometer a aparência das unhas. É ideal para mulheres com rotinas agitadas, que desejam manter as mãos bonitas e bem cuidadas sem abdicar do seu precioso tempo.

2. Secagem rápida

Para quem tem pouco tempo disponível e precisa otimizar a passagem pelo salão, a esmaltação em gel se destaca como uma solução eficiente. Uma das grandes vantagens desse procedimento, além da durabilidade, se trata dasecagem rápida. De acordo com Bárbara Nunes, o esmalte permanente utiliza luz UV ou LED para secar instantaneamente. Com isso, logo após a aplicação, as unhas já estão prontas, sem a preocupação de estragar o acabamento.
A esmaltação em gel oferece maior proteção e durabilidade às unhas (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)
A esmaltação em gel oferece maior proteção e durabilidade às unhas Crédito: Imagem: Africa Studio | Shutterstock

3. Resistência a danos

Na esmaltação convencional, as unhas ficam mais vulneráveis a arranhões, lascas e quebras, capazes de comprometer a aparência e estrutura. Bárbara Nunes explica que a esmaltação em gel cria uma camada protetora mais espessa e resistente sobre as unhas . Tal proteção extra faz com que as unhas fiquem mais robustas e menos suscetíveis a danos, proporcionando durabilidade maior e visual sempre polido.

4. Fortalecimento das unhas

Uma das preocupações da mulher é a força das unhas. Por conta da agitação do dia a dia, elas podem ficar frágeis e quebradiças. Por sua vez, a aplicação do gel cria uma camada protetora robusta e aderente que atua como um escudo contra danos externos.
Esse revestimento adicional ajuda a prevenir quebras e lascas, comuns com o esmalte convencional. A proteção oferecida pelo gel reduz, significativamente, o risco de danos e desgastes, permitindo que as unhas naturais cresçam de maneira mais saudável e uniforme.

5. Remoção facilitada

Para a remoção dos esmaltes em gel, há no mercado uma variedade de produtos específicos que facilitam o processo e garantem uma remoção eficaz. Bárbara explica que, para que seja feita a retirada completa do produto, é essencial utilizar um removedor de gel apropriado, geralmente uma solução desenvolvida especialmente para tal fim.
Além disso, o processo de remoção deve ser feito com cuidado para evitar danos às unhas naturais. É importante lembrar que, após a retirada, deve-se hidratar bem as unhas e cutículas com óleos ou cremes hidratantes. Afinal, esses cuidados ajudam a restaurar a umidade natural e a manter a saúde das unhas.
Por Victoria Muzi

Veja Também

Entenda para que serve e quando usar a touca de cetim

10 dicas para ajudar a acelerar o crescimento da franja

5 dicas práticas para deixar as unhas mais fortes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Unha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“Nem o Bell sabe”: capixaba por trás do termo ‘chicleteiro’ revela como tudo começou
Imagem de destaque
Operação da PF mira comércio ilegal de animais silvestres na Grande Vitória
Imagem de destaque
Crescimento dos pactos antenupciais e seus impactos jurídicos no Direito de Família

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados