Mãos ressecadas? Veja como manter pele, unhas e cutículas hidratadas

Mulher passando creme para hidratar as mãos Crédito: Sergejs Rahunoks/Freepik

Lava com sabão, passa álcool em gel... Isso repetidas vezes ao longo do dia. Em tempos de coronavírus, a regra de ouro é manter as mãos sempre bem limpas. Mas isso tem um preço: elas podem acabar muito ressecadas.

É que os produtos de limpeza e o álcool acabam agredindo a pele também. Unhas e cutículas também sofrem! Por isso, é preciso tomar certos cuidados para evitar que as mãos fiquem muito secas, até rachadas.