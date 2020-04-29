Mãos ressecadas? Veja como manter pele, unhas e cutículas hidratadas

Lava com sabão, passa álcool em gel... Isso repetidas vezes ao longo do dia. Em tempos de coronavírus, a regra de ouro é manter as mãos sempre bem limpas. Mas isso tem um preço: elas podem acabar muito ressecadas.
É que os produtos de limpeza e o álcool acabam agredindo a pele também. Unhas e cutículas também sofrem! Por isso, é preciso tomar certos cuidados para evitar que as mãos fiquem muito secas, até rachadas.
Na série "Como faz?" desta semana, a médica dermatologista Isabella Redighieri dá dicas preciosas para hidratação de pele, unhas e cutículas. Um macete, segundo ela, é espalhar potes de hidratante perto dos locais onde você costuma lavar as mãos, que é para nunca se esquecer. Quer mais dicas? É só assistir!