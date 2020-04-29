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Cuidados

Mãos ressecadas? Veja como manter pele, unhas e cutículas hidratadas

Em tempos de pandemia, é preciso caprichar na limpeza das mãos, mas sem descuidar delas. Neste vídeo, uma dermatologista dá dicas para mantê-las sempre macias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 07:00

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 07:00

Mulher passando creme para hidratar as mãos
Mulher passando creme para hidratar as mãos Crédito: Sergejs Rahunoks/Freepik
Lava com sabão, passa álcool em gel... Isso repetidas vezes ao longo do dia. Em tempos de coronavírus, a regra de ouro é manter as mãos sempre bem limpas. Mas isso tem um preço: elas podem acabar muito ressecadas. 
É que os produtos de limpeza e o álcool acabam agredindo a pele também. Unhas e cutículas também sofrem! Por isso, é preciso tomar certos cuidados para evitar que as mãos fiquem muito secas, até rachadas.

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Na série "Como faz?" desta semana, a médica dermatologista Isabella Redighieri dá dicas preciosas para hidratação de pele, unhas e cutículas. Um macete, segundo ela, é espalhar potes de hidratante perto dos locais onde você costuma lavar as mãos, que é para nunca se esquecer. Quer mais dicas? É só assistir!

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