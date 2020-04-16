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Quarentena

Aprenda a fazer as sobrancelhas em casa e dê um 'up' no visual

Neste vídeo, especialista mostra os acessórios necessários, os truques certos e os erros que podem detonar sua sobrancelha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 07:00

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 07:00

Mulher cuidando das sobrancelhas: aprenda a fazer em casa na quarentena
Mulher cuidando das sobrancelhas: aprenda a fazer em casa na quarentena Crédito: Fizkes/Shutterstock
Tem gente meio desanimada na quarentena, se descuidando da aparência... Bora melhorar essa autoestima! Se os dias de isolamento fizeram um estrago nas suas sobrancelhas, a gente te ajuda. Não é porque você tem que ficar em casa que  tem que esquecer a rotina de beleza. 
Os pelos cresceram desordenados? Muita calma nessa hora! Antes de pegar a pinça e sair arrancando tudo por conta própria, assista a esse vídeo antes. Na série "Como faz?" desta semana, convidamos uma especialista no assunto para ensinar você a dar um 'up' no visual. Bruna Sales mostra os acessórios necessários, os truques e os erros fatais que você não deve cometer ao tentar acertar suas sobrancelhas em casa.

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