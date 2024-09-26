Conheça os cosméticos importados mais vendidos no Brasil

Saiba quais são os produtos de beleza mais procurados entre os segmentos de perfumaria, maquiagem, hair e skincare. Crédito: Divulgação

Nos últimos anos, os cosméticos de luxo têm ganhado cada vez mais espaço no mercado brasileiro. A qualidade, a inovação e os resultados desses produtos atraem consumidores que buscam manter os cuidados com a pele , o cabelo e até mesmo a maquiagem . Neste artigo, você vai conhecer alguns dos produtos de beleza mais vendidos no Brasil e entender o que os tornou indispensáveis na rotina de muitas pessoas.

Quais são os perfumes mais buscados?

Descubra quais são os perfumes em alta no momento. Crédito: Divulgação

Os perfumes importados de marcas renomadas continuam sendo os itens de luxo mais procurados no Brasil. Entre os mais vendidos, destacam-se:

Nautica Voyage N83:

O primeiro mais vendido na categoria Eau de Toilette Masculino integra a nossa lista com um lugar de destaque entre os itens de beleza de luxo. Suas notas de topo incluem notas oceânicas, hortelã picante e petitgrain, enquanto entre as notas de fundo se destacam a lavanda, cardamomo e noz moscada. Nas notas de fundo, temos almíscar, cedro e sândalo, neste perfume lançado em 2013 que, mesmo até hoje, mantém-se entre os preferidos.

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Lancôme, La Vie est Belle EDP:

Esta fragrância doce e envolvente conquistou o público brasileiro, tornando-se um dos perfumes mais populares da marca no país. Suas notas transitam entre o patchouli terroso, baunilha gourmand e iris branca, em uma representação da felicidade e feminilidade.

Calvin Klein Ck Be Eau de Toilette:

Um dos perfumes assinatura de muitos brasileiros é este da Calvin Klein, um musk que mistura ervas, notas cítricas e florais. Entre elas, temos Zimbro e Lavanda, Magnólia e Sândalo.

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As fragrâncias de luxo são vistas como uma extensão da personalidade e, no Brasil, há uma forte tendência por perfumes marcantes e duradouros.

Produtos para cuidados com a pele (Skincare)

Otimize sua rotina de skincare com produtos em alta. Crédito: Divulgação

Com o aumento da conscientização sobre cuidados com a pele, as brasileiras têm investido cada vez mais em marcas que prometem resultados visíveis. Entre os cosméticos de luxo mais vendidos para skincare, encontramos:

Gel Lavante Sabonete Líquido Hipoalergênico

O primeiro mais vendido na categoria Beleza de Luxo, com 4,9 estrelas e mais de 20 mil avaliações de clientes. Vegano e feito 93% de ingredientes naturais, este gel de banho tem fórmula biodegradável protege a barreira da pele, além de hidratar e lavar corpo e cabelo com uma limpeza suave.

Loção hidratante Cetaphil 473ml

Indicado para peles sensíveis, normais a secas, essa loção hidratante é outro produto que ganhou espaço por seus benefícios. Ele tem hidratação imediata, com duração de até 48 horas e ativos como vitaminas essenciais E, B3 e B5.

CeraVe, Loção Hidratante Corporal

Desenvolvido com dermatologistas, essa loção é indicada para peles secas a extra secas, oferecendo uma hidratação profunda enquanto ajuda a restaurar a barreira da pele. Além disso, tem textura não oleosa, composição com ácido hialurônico e 3 ceramidas essenciais.

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Maquiagem

Conheça grandes marcas amadas pelos brasileiros. Crédito: Divulgação

No mundo da maquiagem, os cosméticos de luxo também são extremamente procurados, não apenas pelo nome das marcas, mas principalmente pela qualidade. Os produtos mais vendidos incluem:

Gloss 3D Hydra Lipgloss Kiko Milano

Esse gloss oferece um brilho intenso com efeito 3D, deixando os lábios lisos e luminosos graças à sua fórmula enriquecida com extrato de Bidens. Com textura leve e não pegajosa, ele proporciona uma sensação confortável e uma aplicação suave e precisa, graças ao seu aplicador aveludado. Disponível em 30 cores — que vão do transparente ao ultra-pigmentado, brilhante ou perolado —, entrega lábios hidratados e com ótimo acabamento.

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La Roche-Posay Effaclar BB Blur Mousse Clara - BB Cream 20ml

Para um toque seco e aveludado, essa é uma ótima opção. Esse produto cobre imperfeições como linhas finas, poros e manchas com eficiência, de forma que também apresenta FPS 24, é sem óleo, parabenos e é não-comedogênico.

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Base Huda Beauty fauxfilter cor Amaretti

Essa base traz a combinação perfeita entre alta cobertura e acabamento mate luminoso, ideal para quem busca uma pele impecável e com um toque natural. Sua fórmula moldável permite fácil aplicação e construção de camadas sem pesar. Além de ser sem perfume, ela foi desenvolvida para resistir a qualquer situação: é à prova d'água, de transferência, desbotamento, suor e umidade, garantindo uma aparência intacta e uniforme por até 24 horas.

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Cuidados com o Cabelo

Cuide dos seus fios com produtos de qualidade. Crédito: Divulgação

L'Oréal Professionnel Shampoo Antiquebra Inforcer

Um Shampoo profissional para cabelos secos e sem brilho . Entre seus ativos, se destacam a Biotina e Vitamina B6, de forma que proporciona fios nutridos e resistentes à quebra.

Vichy Dercos Shampoo Antiqueda Energy+

Outro destaque da lista é o Shampoo Antiqueda da Vichy, que tem como ativos a Niancinamida, Aminexil, AHA e vitamina E. Ele combate a queda e estimula o fortalecimento dos fios, enquanto restaura a resistência natural do cabelo.

Revlon Professional Uniq One all in one 150ml Leave-in 10 em 1

Com quase 50 mil avaliações de clientes e uma média de 4,7 estrelas, esse produto também integra o nosso pódio. Ele é um Leave-in 10 em 1, que repara os fios danificados, reduz quebra, condiciona e desembaraça, controla o frizz, protege contra o calor e muito mais.

Os cosméticos importados conquistaram um espaço de destaque no mercado brasileiro, principalmente pela qualidade e inovação que trazem às rotinas de beleza. Seja para cuidar da pele, do cabelo ou para realçar a maquiagem, esses produtos têm ganhado o coração dos consumidores por sua eficácia e resultados. No entanto, é importante estar atento à procedência e à autenticidade dos produtos, além de avaliar se o investimento compensa para suas necessidades pessoais.