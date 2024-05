Veja 6 opções de base com protetor solar em bastão

Imagem ilustrativa. Crédito: Divulgação

A busca por uma rotina de cuidados com a pele que seja prática e eficiente tem levado cada vez mais pessoas a optarem por produtos multifuncionais. Esse é justamente o caso da base em stick, ou em bastão, com protetor solar. A opção tem ganhado os corações dos usuários e entusiastas do mundo da maquiagem e skincare.



Ela se destaca por atender às necessidades dos consumidores com uma textura cremosa e cobertura uniforme e natural, tudo em um formato compacto e prático, sendo muito indicada para uma aplicação rápida e fácil. Nesse contexto, à medida que apresentamos pontos importantes para saber sobre o assunto, vamos explorar os benefícios desse produto, indicar algumas das melhores opções disponíveis no mercado e responder às perguntas mais frequentes.

Como aplicar base em bastão?

Diferentemente do que se pode pensar, a melhor aplicação para uma pele uniforme e para construir camadas não é passando o material diretamente no rosto todo. A dica do Clube para esse fim é: aplique no dorso da mão e, com pincel ou esponja, deposite a base.

Outra sugestão se o objetivo for mais agilidade na preparação é aplicar utilizando o movimento de 'batidinhas' com o bastão, somente nas partes do rosto onde quiser que a base fique mais concentrada (como na região das olheiras), e esfumar a partir daí.

Quais pincéis usar?

Quando pensamos em aplicações de bases, é necessário que o pincel escolhido forneça uma alta cobertura com facilidade, sem deixar de oferecer precisão. Nesse sentido, um dos mais conhecidos e utilizados é o pincel Kabuki reto, que tem uma pegada firme e deixa sua maquiagem bem finalizada.

Além dele, outro que tem ganhado espaço é o "Língua de gato", utilizado para uma cobertura mais densa e indicado para bases cremosas e líquidas. Nossas indicações são:

Pincel Marfim Kabuki Reto Belliz Preto

Faça o acabamento com facilidade. Crédito: Divulgação

Uma escolha muito bem avaliada e aprovada pelo Clube é esta: com cerdas sintéticas e cabo em madeira, é indicada para aplicação uniforme de bases líquidas e cremosas, proporcionando alta cobertura sem deixar de ter facilidade para levar na bolsa.

Macrilan Pincel Profissional Para Base - W103

Tenha uma cobertura suave e precisão. Crédito: Divulgação

Desenvolvido especificamente para aplicação de bases, este pincel tem cerdas especiais e tem como efeito uma cobertura suave e uniforme, seja a partir de bases cremosas ou líquidas.

Recomendações do Clube

Base em Bastão Matte Real Avon Color Trend

Experimente a tendência. Crédito: Divulgação

Em alta no mercado, essa é uma base em bastão que não craquela e se destaca pelo acabamento sequinho. Muito indicada para peles oleosas, tem também efeito blur e FPS 20, além de ser à prova d'água e suor.

Adcos Filtro Solar Tonalizante Base Stick Beige FPS55 12g

Aplique em qualquer lugar. Crédito: Divulgação

Outro produto que oferece cobertura e proteção é este: com ácido hialurônico, proporciona um acabamento completo, hidratação profunda e proteção solar significativa de FPS 55, atuando não prevenção de manchas.

Base Stick Fps60 Ultradefinição Resistente À Água Bioage 17g

Evite manchas na pele. Crédito: Divulgação

Essa base não só oferece a facilidade e cobertura das bases em bastão, mas também a proteção contra os raios ultravioleta, sendo FPS 60. Livre de parabenos, é indicada para peles sensíveis e é muito bem avaliada.

Hidrabene Base Stick Clara - 12 g

Passe o dia protegida. Crédito: Divulgação

Esta base ganhou destaque por oferecer, além de alta cobertura, controle de oleosidade, proteção contra UVA/UVB e luz visível. Conta também com uma textura sedosa, e efeito matte que encanta os consumidores.

Eudora Glam Skin Protect Base Protetora Stick Cor 00 8,2g

Experimente a alta cobertura. Crédito: Divulgação

De uma marca reconhecida no mercado, essa base em bastão com FPS 60 oferece acabamento matte e tecnologia Bio Protect, que atua na garantia de até 24 horas de proteção.

Pro Stick Protetor Solar Facial FPS96 PRO50 14g Pink Cheeks

Conheça bases em bastão. Crédito: Divulgação

Por fim, essa base tem a alta cobertura e pigmento que formam uma barreira física, garantindo proteção FPS96 e FPUVA 43, uniformizando o tom e prevenindo manchas e envelhecimento precoce.

Vantagens da base em bastão com protetor solar

01 Portabilidade Diferentemente de uma base líquida ou em pó, é muito mais fácil e seguro carregar uma base em bastão. Ela cabe em pé em diversas bolsas e tem um risco muito menor de vazar. Assim, realmente é possível retocar sua pele em qualquer lugar. 02 Facilidade de aplicação Apesar de termos indicado o uso de esponjas ou pincéis, na correria do dia a dia essa base ainda é a melhor opção para uma aplicação fácil e rápida, principalmente em relação às bases líquidas. 03 Alta cobertura e proteção solar Os maiores motivos para de adquirir este tipo de base. Ela não só oferece uma alta cobertura, como na maioria dos casos permite a construção de camadas, de uma maneira prática e leve, sem deixar de proteger seu rosto.

A base em bastão é uma opção prática e de qualidade para quem busca uma maquiagem de fácil aplicação e excelente cobertura. Com benefícios que vão além da estética, também protegem e cuidam da pele, sendo uma excelente adição à sua rotina de beleza. Se você ainda não experimentou, vale a pena dar uma olhada nas indicações e descobrir como podem facilitar sua vida.

Gostou das indicações? O Clube oferece diversos benefícios, entre eles descontos também em marcas como a Hintz e a Tiga Beauty . Torne-se um assinante e aproveite!

A Gazeta integra o Saiba mais