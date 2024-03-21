Descubra as Tendências de Cores para Unhas no Outono 2024

Imagem ilustrativa de esmalte em tom marrom, uma das cores do outono 2024 Crédito: Amazon

Com a chegada do outono , uma nova paleta de cores dá as caras, ao mesmo tempo que se completa com queridinhos que se renovam. Para a alegria tanto dos entusiastas da moda quanto dos fãs de produtos de beleza , no mundo dos esmaltes, a transição para esta nova estação vem recheada de tons que passam das passarelas às unhas dos consumidores.

Desde os clássicos tons de marrom e laranja tão simbólicos do outono, até as suaves matizes de rosa claro e os variados tons de azul e verde, o Clube não só fez uma lista completa de esmaltes com as cores da estação inspiradas na Pantone e na Vogue, como também de kits e itens para fazer as unhas em casa. Confira:

Esmaltes para o Outono 2024

Aposte em tons terrosos no Outono. Crédito: Amazon

Anita ESM Nude New Black Discreta Mas Nem Tanto

Uma ótima aposta para estação é realmente a utilização de tons terrosos que conversam com a temática do Outono. Entre eles, esse esmalte se destaca como uma escolha do Clube, com uma excelente coloração, sendo cruelty free, de secagem rápida e longa duração.

Cor vibrante que realça a paleta da estação Crédito: Amazon

Impala Cosmeticos Esmalte Prazeres Laranja

Outra cor que entra em consonância com a paleta do Outono é justamente o laranja, que aliada ao look em tons terrosos, traz a energia e a vibração que se destaca na escolha de esmaltes. Este proporciona maior durabilidade, alto brilho, melhor cobertura e secagem super rápida.

Um kit especial com cores mais que indicadas Crédito: Amazon

Risqué Esmalte Cremoso Coleção 6 Cores + Iza

Com cores que variam desde o marrom de "Esse marrom é meu" e tons de azul "azul pesadão" e "imperatriz", como até o tom berinjela de "BR.IZA", este kit traz a praticidade e versatilidade em cores que se adaptam à estação com ultra brilho, secagem rápida e longa duração.

O verde em tons mais claros e pastéis e o verde oliva ganham os consumidores. Crédito: Amazon

Dailus Esmalte A Vida Não É Só Boleto

Este tom de verde é outra grande pedida do outono, para ser combinado com outros da mesma cor, tons neutros e terrosos com maestia. Tudo isso mantendo a alta qualidade, longa duração, secagem rápida e brilho intenso. Além de ter fórmula vegana e livre de crueldade animal.

Confira kits para todos os momentos Crédito: Amazon

Esmalte Impala A Cor da Sua Moda 1 Kit c/10 unidades

Um kit de cores que transmitem sensações de conforto, bem-estar e aconchego, além de estar alinhado às tendências. Seus modelos Aconchego, Abrigo, Dádiva, Flutua, Laguna, Mantra, Oliva, Terra Molhada, Vibrações e Xodó contam com cores que vão desde o rosa pastel queimado (intitulado Xodó) até outro hit da estação: o verde oliva, dessa vez na versão escura (Oliva).

Esmalte aprovadíssimo e com a cor da estação Crédito: Amazon

Risqué Esmalte Diamond Gel Sal Rosa Cremoso 9 5 Ml

Esmalte em gel em uma das cores que tem se renovado esse ano: o rosa. Em tom mais claro, este esmalte é também hipoalergênico, sem fragrância, com alta durabilidade e secagem rápida. Além de aprovadíssimo pelo Clube.

Uma das cores do ano é este azul royal Crédito: Amazon

Esmaltes Impala Cores Diversas - Escolha Sua Cor (Royal)

Uma cor que chegou com força esse ano foi justamente o azul royal: em alta nas passarelas e importado para o mundo na manicure, ele marca forte presença. Este tem atributos como brilho intenso e longa duração, além de não ser testado em animais.

Kit com tons para todas as ocasiões Crédito: Amazon

Kit c/ 5 Esmaltes Risqué Coleção Rosinhas

5 esmaltes rosados para variar sem sair de moda, sendo eles: rose bombom, astral, duna, pérola e energia. O tom rosa se mantém em alta em 2024, sendo tons mais claros ou translúcidos os principais destaques.

Para fazer um kit completo de Nail Care

Kit aprovado para cuidados com as unhas Crédito: Amazon

Kit 4 unidades - Tratamento Anita - Hidratante + Endurecedor + Unha Aço + Milagre Anita/Unicornio, tb, Anita

Um poderoso combo de tratamento para unhas, que auxilia no crescimento, força e hidratação. Em ordem, temos o hidratante de crescimento natural, endurecedor de unhas, fortalecedor e base (que também reduz a produção de cutículas).

De asas à criatividade na esmaltação Crédito: Amazon

Kit com 5 Pincéis e Boleadores Unhas para Decoração Nail Art Desenho, Manicure Pedicure

Com este kit, diversas formas e artes são possíveis. Perfeito para replicar as mais variadas referências. Utilizados desde a finalização até a modelagem, preenchimento e desenhos como folhas, flores e pelagens.

Recupere seus esmaltes com facilidade Crédito: Amazon

Blant Sos Recuperador De Esmaltes 40Ml

Quem nunca perdeu um esmalte por simplesmente ter secado? Esse recuperador é uma solução prática e simples para aumentar a durabilidade de esmaltes, bases e top coats, sem danificar a composição. Basta adicionar de 3 a 5 gotas e deixando descansar.