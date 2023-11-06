Moda: 4 combinações de cores e o que cada uma significa na produção

O famoso tom sobre tom traz suavidade e força Crédito: Shutterstock

Hoje eu vim colorir um pouquinho o armário de vocês. Sei que existe uma certa limitação e até insegurança na hora de escolher cores nos looks do dia a dia, como o medo de ficar vibrante demais ou das cores não conversarem entre si.

Então vou dar a dica de quatro combinações que você pode apostar sem medo e se sentir super elegante.

1 - Tudo numa única cor

Chamamos isso de um look monocromático. Você pode optar por peças exatamente nas mesmas tonalidades com uma peça única ou duplas. Um look total preto, total branco ou todo de uma cor vibrante por exemplo, sempre vai comunicar elegância e determinação.

2 - Tons terrosos com off-white

Quando falamos em tons terrosos, evidenciamos o marrom, bege, terracota, mostarda, e alaranjados. E eles ficam muito elegantes se combinados com o off-white. Pode ser uma camisa neste tom com uma saia ou calça na cor off. Essas duplas transmitem força e confiabilidade.

3 - Preto e branco

Essa é imbatível, não é mesmo!? A dupla mais clássica em toda história da moda. Inspiração no Chanel, que traz sofisticação e empoderamento.

4- Cores análogas

As cores análogas são aquelas que estão próximas umas das outras dentro do círculo cromático. Essa é, com certeza, a maneira mais fácil de montar uma produção em cor. A proposta é transmitir suavidade e força .

Misturar por exemplo um tom de rosa claro com um vermelho, ou azul claro com um azul marinho passa uma imagem de estilo e segurança na produção.

Conseguiu inspiração para escolher qual combinação quer colocar em prática? Espero que sim, hein.