9 dicas para alongar a silhueta e parecer mais alta

Looks monocromáticos e cintos na mesma cor da blusa ajudam a alongar a silhueta Crédito: Shutterstock

Vamos aprender pequenos truques na hora de montar a produção que podem aumentar a silhueta e fazer você ganhar uns centímetros a mais: Então, se prepare pois hoje é dia de dicas valiosas por aqui!

Algumas mulheres tem o tronco mais curto que as pernas e algumas tem exatamente o contrário. As dicas de hoje são exatamente pra equilibrar essas proporções e trazer harmonia corporal, o que deixará você mais alta e consequentemente mais segura.

Além de uma percepção de alongamento, essas dicas deixam a produção muito mais interessante e elegante.

PARA ALONGAR O TRONCO

Use um cinto da mesma cor da blusa, isso da ideia de continuidade , quando usamos um cinto como ponto de contraste, quebramos essa percepção e construímos um corte visual, o que diminui a silhueta;

Evite calças de cintura muito alta , quanto mais alta essa cintura , maior fica a proporção das pernas e consequentemente menor a proporção do tronco;



Use decote V, esse tipo de decote traz a visão vertical desejada e alonga consideravelmente o tronco, dando a ideia de continuidade;



Use blusas de corte reto e alongado. Blusas com cortes horizontais e mais curtas, trazem a percepção para uma visão horizontal. A mesma dica vale para o uso da terceira peça. Escolha tudo na versão maxi (maxiblazer, maxicolete...).

PARA ALONGAR AS PERNAS:

Use cintura alta e bainhas mais compridas. Quanto mais calça aparecer, mais alongada você vai ficar. Então deixe os calçados cobertos e o cos da calça à mostra. Essa é uma dica imbatível!

Use os cintos da mesma cor da calça ou saia ou short. Sem cortes visuais , a visão será de continuidade.



Use peças longas, como vestidos e saias. Quanto mais longa a peça, melhor!

Essa dica melhora ainda mais se você montar com elas um look monocromático. Lembre-se de duas palavrinhas: continuidade e cortes visuais. Quanto mais continuidade de cor, melhor . Quanto menos cortes visuais de cores e acessórios, melhor também.

E a dica mais legal e preciosa para alongar as pernas é essa aqui: use o calçado exatamente da mesma cor da calça, short, saia ou vestido. Jamais use uma calça colorida ou bege com um sapato preto por exemplo. Esse corte, além de chamar mais atenção para os pés do que pra você, achata a silhueta e fica uma desordem que só.