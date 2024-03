Descubra os segredos da maquiagem com Nath Maciel

Para abrir a semana do mês das Mulheres, o Clube A Gazeta abre a série de eventos com uma live especial no Instagram.



No dia 6 de março, a partir das 18h, convidamos vocês para uma conversa descontraída e repleta de dicas valiosas sobre maquiagem com a talentosa Nath Maciel. Ela compartilhará seus segredos e truques para realçar ainda mais a beleza da mulher, transformando simples traços em verdadeiros truques para quem deseja atualizar sobre ou iniciar a tentativa da auto maquiagem.