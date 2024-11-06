Qual o melhor modelo de lava-louças? Veja 7 destaques

Tenha um menor gasto de água, além de poupar tempo e esforço. Crédito: Shutterstock

Se você está buscando soluções práticas para facilitar a rotina na cozinha , com certeza já se deparou com a necessidade de uma lava-louças. Ao limpar desde panelas até pratos e talheres, esse eletrodoméstico não só economiza tempo e energia, como também oferece uma limpeza mais eficiente.

Com opções que cabem no orçamento e se adaptam ao espaço disponível, vamos explorar mais sobre as lava-louças, desde os modelos compactos até os mais robustos, além de tirar as suas principais dúvidas.

Qual é a diferença da lava-louças 8 e 14 serviços?

Entenda o que é uma lava-louças 8 e 14 serviços e veja qual é mais adequada para a sua família. Crédito: Freepik

Lava-Louças 8 Serviços: Recomendada para Recomendada para casais ou famílias pequenas, esse modelo pode lavar até 8 conjuntos de louça, que incluem pratos, xícaras e copos, além de cerca de 40 talheres. Geralmente é mais compacta, facilitando a adaptação em cozinhas menores.

Lava-Louças 14 Serviços: Indicada para : Indicada para famílias maiores ou para quem recebe convidados frequentemente, consegue limpar até 14 conjuntos de louça, ou, em outras palavras, 14 de cada: copos, xícaras, pires e pratos. Também comporta por volta de 70 talheres. Embora ocupe mais espaço, é ideal para quem precisa de maior capacidade.

Principais marcas e modelos de Lava-Louças

Confira modelos selecionados como a Electrolux LL08S e Brastemp Blf10br. Crédito: Freepik

Lava-Louças Electrolux 8 Serviços Inox Compacta com Programa Eco (LE08S) - 127V

Esta opção se destaca por sua versatilidade e por ter um ótimo custo-benefício, sendo uma das mais procuradas. Ela possui tecnologia Blue Touch, painel funcional com teclas de início/pausa, aviso de reabastecimento do líquido secante e indicadores de etapas de lavagem.

compacto. O modelo conta também com seis programas de lavagem disponíveis, incluindo Acquajet, Express 30”, Delicado, Eco, Normal e Panelas. Além disso, economiza até 93% de água em comparação com a lavagem manual . Dessa forma, a LE08S apresenta eficiência em um design

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Lava Louças 8 Serviços Brastemp Cinza - BLF08BS 110V

Uma das mais vendidas nacionalmente, esta lava-louças é projetada para eliminar até as sujeiras mais difíceis com facilidade. Com um design moderno, ela garante alta performance de limpeza sem a necessidade de pré-lavagem. Seu sistema combina ativos dos detergentes com jatos de água de alta pressão, permitindo a remoção eficaz de resíduos em altas temperaturas.

Além de ser econômica, se destaca pelo menor consumo de energia elétrica e garante cinco vezes mais economia de água por lavagem.

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Lava-Louças Electrolux 8 Serviços Inox com Função Higienizar (LL08S) 127V

Com um design sofisticado e interior ajustável em aço inox, esta lava-louças acomoda peças de diversos tamanhos e formatos. Possui um display digital que informa o tempo restante e permite adiar o início do ciclo em até 24 horas.

Com sete programas de lavagem, incluindo Acquajet, Rápido, Delicado, Eco, Dia-a-dia, Turbo e Higienizar, a LL08S atende a diversas necessidades, desde uma lavagem leve até a remoção de sujeira mais profunda com o Programa Turbo.

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Lava-louças Brastemp Inox 10 Serviços Blf10br 220v

Outra opção em alta é esta lava-louças, equipada com um painel touch e funções inteligentes que proporcionam uma limpeza completa. A função Acquaspray realiza uma pré-lavagem, enquanto o Smart Sensor ajusta automaticamente o ciclo conforme o nível de sujeira.

Por ser uma 10 serviços, é uma opção intermediária em termos de capacidade, comportando 10 copos, pratos, xícaras e pires e aproximadamente 50 talheres. Irá servir muito bem a famílias de três a quatro pessoas.

Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox com Função Higienizar Compras (LL14X) - 127V

Indicada para famílias, essa 14 serviços permite higienizar compras de forma prática, utilizando água aquecida a até 70°C para uma limpeza profunda. O Programa Inteligente/Auto Sense identifica o nível de sujeira e ajusta o ciclo de lavagem automaticamente.

Seu consumo de água é de apenas 9,5L por ciclo, o que representa uma economia de 90% em comparação com a lavagem manual. O display digital externo oferece controle total sobre o tempo de lavagem, enquanto o cesto de talheres removível facilita o carregamento e evita riscos.

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Lava Louças 8 Serviços Prata 127V Midea

A primeira mais vendida na Amazon, esta é uma excelente opção, com eficiência A+ e potência de 1480W. Com a capacidade de higienizar louças a 70°C, ela remove sujeiras difíceis com facilidade. A função pré-lavagem elimina a sujeira mais pesada, evitando odores e tornando a limpeza ainda mais eficaz.

Com programas que priorizam a economia de energia e água, como o Programa Eco, a lava-louças Midea se destaca por suas funcionalidades, incluindo a opção de adiar o início do ciclo em até 8 horas e um programa intensivo para panelas e travessas. O design compacto permite que ela se encaixe perfeitamente em qualquer cozinha.

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Lava Louças Eos 14 Serviços Ell14s Inox Prata 220v

Essa é uma alternativa que se destaca pela alta eficiência de limpeza, utilizando menos água e energia do que a lavagem manual. Com seis programas de lavagem, você pode adaptar a limpeza às suas necessidades específicas.

Equipado com dois borrifadores de água para uma lavagem mais eficiente, esse modelo conta com um painel digital touch screen que facilita o uso. Além disso, tem potência de 1750W e função timer, que permite programar o início do ciclo em até 9 horas.

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3 dicas práticas para escolher a melhor lava-louças

01 Considere o espaço disponível A primeira etapa a ser feita antes de comprar qualquer eletrodoméstico é medir o local onde se pretende colocá-lo. 02 Atente-se à capacidade Considere quantas pessoas vivem na sua casa, com que frequência você cozinha e volume de louça gasto no processo. 03 Avalie o custo-benefício Veja as opções de modelos com tecnologias que economizam água e energia.

Quais produtos usar na máquina de lavar louças?

Como Limpar sua Lava-Louças

Para garantir a durabilidade e eficiência da sua lava-louças, é essencial mantê-la limpa:

Remova restos de comida: Antes de iniciar a lavagem, verifique se não há resíduos grandes nos pratos. Limpeza dos filtros: Remova e limpe os filtros localizados no fundo da máquina. Use uma escova macia para remover resíduos. Use produtos específicos: Utilize detergentes apropriados para lava-louças.

O que não pode ir na Lava-Louças

Alguns itens não devem ser colocados na lava-louças, pois podem danificar tanto a louça quanto o aparelho:

Panelas de ferro fundido: Podem enferrujar ou perder a proteção.

Cristal e vidro fino: Podem quebrar ou manchar.

Utensílios de madeira: A água pode danificá-los.

Facas de chef: O calor e os detergentes podem afetar o fio da lâmina.

Investir em uma lava-louças pode ser uma grande mudança na sua rotina na cozinha. Com modelos que se adaptam a diferentes orçamentos e espaços, você pode encontrar a solução ideal que atenda suas necessidades, seja uma lava-louças portátil ou um modelo embutido mais robusto. Não se esqueça de cuidar bem do seu aparelho para garantir sua eficiência e durabilidade.