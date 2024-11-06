Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eletrodomésticos

Qual o melhor modelo de lava-louças? Veja 7 destaques

Da máquina de lavar louças Electrolux até Brastemp, descubra a diferença entre os modelos de 8 e 14 serviços e conheça as indicações do Clube para facilitar o seu dia a dia

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 09:01

Públicado em 

06 nov 2024 às 09:01
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Tenha um menor gasto de água, além de poupar tempo e esforço.  Crédito: Shutterstock
Se você está buscando soluções práticas para facilitar a rotina na cozinha, com certeza já se deparou com a necessidade de uma lava-louças. Ao limpar desde panelas até pratos e talheres, esse eletrodoméstico não só economiza tempo e energia, como também oferece uma limpeza mais eficiente.
Com opções que cabem no orçamento e se adaptam ao espaço disponível, vamos explorar mais sobre as lava-louças, desde os modelos compactos até os mais robustos, além de tirar as suas principais dúvidas.

Qual é a diferença da lava-louças 8 e 14 serviços?

Entenda o que é uma lava-louças 8 e 14 serviços e veja qual é mais adequada para a sua família. Crédito: Freepik
Lava-Louças 8 Serviços: Recomendada para casais ou famílias pequenas, esse modelo pode lavar até 8 conjuntos de louça, que incluem pratos, xícaras e copos, além de cerca de 40 talheres. Geralmente é mais compacta, facilitando a adaptação em cozinhas menores.
Lava-Louças 14 Serviços: Indicada para famílias maiores ou para quem recebe convidados frequentemente, consegue limpar até 14 conjuntos de louça, ou, em outras palavras, 14 de cada: copos, xícaras, pires e pratos. Também comporta por volta de 70 talheres. Embora ocupe mais espaço, é ideal para quem precisa de maior capacidade.

Principais marcas e modelos de Lava-Louças

Confira modelos selecionados como a Electrolux LL08S e Brastemp Blf10br. Crédito: Freepik

Lava-Louças Electrolux 8 Serviços Inox Compacta com Programa Eco (LE08S) - 127V

Esta opção se destaca por sua versatilidade e por ter um ótimo custo-benefício, sendo uma das mais procuradas. Ela possui tecnologia Blue Touch, painel funcional com teclas de início/pausa, aviso de reabastecimento do líquido secante e indicadores de etapas de lavagem.
O modelo conta também com seis programas de lavagem disponíveis, incluindo Acquajet, Express 30”, Delicado, Eco, Normal e Panelas. Além disso,  economiza até 93% de água em comparação com a lavagem manual. Dessa forma, a LE08S apresenta eficiência em um design compacto.
Produtos
Lava-Louças Electrolux 8 Serviços Inox Compacta com Programa Eco (LE08S) - 127V

Lava-Louças Electrolux 8 Serviços Inox Compacta com Programa Eco (LE08S) - 127V

Lava Louças 8 Serviços Brastemp Cinza - BLF08BS 110V

Uma das mais vendidas nacionalmente, esta lava-louças é projetada para eliminar até as sujeiras mais difíceis com facilidade. Com um design moderno, ela garante alta performance de limpeza sem a necessidade de pré-lavagem. Seu sistema combina ativos dos detergentes com jatos de água de alta pressão, permitindo a remoção eficaz de resíduos em altas temperaturas.
Além de ser econômica, se destaca pelo menor consumo de energia elétrica e garante cinco vezes mais economia de água por lavagem. 
Produtos
Lava Louças 8 Serviços Brastemp Cinza - BLF08BS 110V

Lava Louças 8 Serviços Brastemp Cinza - BLF08BS 110V

Lava-Louças Electrolux 8 Serviços Inox com Função Higienizar (LL08S) 127V

Com um design sofisticado e interior ajustável em aço inox, esta lava-louças acomoda peças de diversos tamanhos e formatos. Possui um display digital que informa o tempo restante e permite adiar o início do ciclo em até 24 horas.
Com sete programas de lavagem, incluindo Acquajet, Rápido, Delicado, Eco, Dia-a-dia, Turbo e Higienizar, a LL08S atende a diversas necessidades, desde uma lavagem leve até a remoção de sujeira mais profunda com o Programa Turbo. 
Produtos
Lava-Louças Electrolux 8 Serviços Inox com Função Higienizar (LL08S) 127V

Lava-Louças Electrolux 8 Serviços Inox com Função Higienizar (LL08S) 127V

Lava-louças Brastemp Inox 10 Serviços Blf10br 220v

Outra opção em alta é esta lava-louças, equipada com um painel touch e funções inteligentes que proporcionam uma limpeza completa. A função Acquaspray realiza uma pré-lavagem, enquanto o Smart Sensor ajusta automaticamente o ciclo conforme o nível de sujeira.
Por ser uma 10 serviços, é uma opção intermediária em termos de capacidade, comportando 10 copos, pratos, xícaras e pires e aproximadamente 50 talheres. Irá servir muito bem a famílias de três a quatro pessoas.
Produtos
Lava-louças Brastemp Inox 10 Serviços Blf10br 220v

Lava-louças Brastemp Inox 10 Serviços Blf10br 220v

Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox com Função Higienizar Compras (LL14X) - 127V

Indicada para famílias, essa 14 serviços permite higienizar compras de forma prática, utilizando água aquecida a até 70°C para uma limpeza profunda. O Programa Inteligente/Auto Sense identifica o nível de sujeira e ajusta o ciclo de lavagem automaticamente.
Seu consumo de água é de apenas 9,5L por ciclo, o que representa uma economia de 90% em comparação com a lavagem manual. O display digital externo oferece controle total sobre o tempo de lavagem, enquanto o cesto de talheres removível facilita o carregamento e evita riscos.
Produtos
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox com Função Higienizar Compras (LL14X) - 127V

Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox com Função Higienizar Compras (LL14X) - 127V

Lava Louças 8 Serviços Prata 127V Midea

A primeira mais vendida na Amazon, esta é uma excelente opção, com eficiência A+ e potência de 1480W. Com a capacidade de higienizar louças a 70°C, ela remove sujeiras difíceis com facilidade. A função pré-lavagem elimina a sujeira mais pesada, evitando odores e tornando a limpeza ainda mais eficaz.
Com programas que priorizam a economia de energia e água, como o Programa Eco, a lava-louças Midea se destaca por suas funcionalidades, incluindo a opção de adiar o início do ciclo em até 8 horas e um programa intensivo para panelas e travessas. O design compacto permite que ela se encaixe perfeitamente em qualquer cozinha.
Produtos
Lava Louças 8 Serviços Prata 127V Midea

Lava Louças 8 Serviços Prata 127V Midea

Lava Louças Eos 14 Serviços Ell14s Inox Prata 220v

Essa é uma alternativa que se destaca pela alta eficiência de limpeza, utilizando menos água e energia do que a lavagem manual. Com seis programas de lavagem, você pode adaptar a limpeza às suas necessidades específicas.
Equipado com dois borrifadores de água para uma lavagem mais eficiente, esse modelo conta com um painel digital touch screen que facilita o uso. Além disso, tem potência de 1750W e função timer, que permite programar o início do ciclo em até 9 horas.
Produtos
Lava Louças Eos 14 Serviços Ell14s Inox Prata 220v

Lava Louças Eos 14 Serviços Ell14s Inox Prata 220v

3 dicas práticas para escolher a melhor lava-louças

01

Considere o espaço disponível

A primeira etapa a ser feita  antes de comprar qualquer eletrodoméstico é medir o local onde se pretende colocá-lo. 

02

Atente-se à capacidade

Considere quantas pessoas vivem na sua casa, com que frequência você cozinha e volume de louça gasto no processo. 

03

Avalie o custo-benefício

Veja as opções de modelos com tecnologias que economizam água e energia.

Quais produtos usar na máquina de lavar louças?

Produtos
Detergente em Pó Máquina de Lavar Louças 1Kg, Limpol

Detergente em Pó Máquina de Lavar Louças 1Kg, Limpol

Fórmula equilibrada que remove sujeiras e gorduras.

Finish - Detergente para Lava Louças em Pó 2,5kg

Finish - Detergente para Lava Louças em Pó 2,5kg

1º mais vendido na categoria 'Casa' na Amazon. Vem em embalagem ecônomica e oferece uma limpeza profunda.

Finish Powerball Tabletes Detergente Lava Louças 30 unidades

Finish Powerball Tabletes Detergente Lava Louças 30 unidades

Uma das melhores opções e com melhor custo-benefício para os diversos tipos de louças.

Como Limpar sua Lava-Louças

Para garantir a durabilidade e eficiência da sua lava-louças, é essencial mantê-la limpa:
  1. Remova restos de comida: Antes de iniciar a lavagem, verifique se não há resíduos grandes nos pratos.
  2. Limpeza dos filtros: Remova e limpe os filtros localizados no fundo da máquina. Use uma escova macia para remover resíduos.
  3. Use produtos específicos: Utilize detergentes apropriados para lava-louças.

O que não pode ir na Lava-Louças

Alguns itens não devem ser colocados na lava-louças, pois podem danificar tanto a louça quanto o aparelho:
  • Panelas de ferro fundido: Podem enferrujar ou perder a proteção.
  • Cristal e vidro fino: Podem quebrar ou manchar.
  • Utensílios de madeira: A água pode danificá-los.
  • Facas de chef: O calor e os detergentes podem afetar o fio da lâmina.
Investir em uma lava-louças pode ser uma grande mudança na sua rotina na cozinha. Com modelos que se adaptam a diferentes orçamentos e espaços, você pode encontrar a solução ideal que atenda suas necessidades, seja uma lava-louças portátil ou um modelo embutido mais robusto. Não se esqueça de cuidar bem do seu aparelho para garantir sua eficiência e durabilidade.

Veja Também

Máquina de lavar, tanquinho ou lava e seca: qual comprar?

Forno elétrico de embutir: Top 9 modelos mais econômicos

Caro Leitor,

Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos: 1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links. 2. A Gazeta também pode gerar receita através de parcerias comerciais. 3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista. 4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados