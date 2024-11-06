Qual o melhor modelo de lava-louças? Veja 7 destaques

Tenha um menor gasto de água, além de poupar tempo e esforço. Crédito: Shutterstock
Se você está buscando soluções práticas para facilitar a rotina na cozinha, com certeza já se deparou com a necessidade de uma lava-louças. Ao limpar desde panelas até pratos e talheres, esse eletrodoméstico não só economiza tempo e energia, como também oferece uma limpeza mais eficiente.
Com opções que cabem no orçamento e se adaptam ao espaço disponível, vamos explorar mais sobre as lava-louças, desde os modelos compactos até os mais robustos, além de tirar as suas principais dúvidas.
Qual é a diferença da lava-louças 8 e 14 serviços?
Entenda o que é uma lava-louças 8 e 14 serviços e veja qual é mais adequada para a sua família.Crédito: Freepik
Lava-Louças 8 Serviços: Recomendada para casais ou famílias pequenas, esse modelo pode lavar até 8 conjuntos de louça, que incluem pratos, xícaras e copos, além de cerca de 40 talheres. Geralmente é mais compacta, facilitando a adaptação em cozinhas menores.
Lava-Louças 14 Serviços: Indicada para famílias maiores ou para quem recebe convidados frequentemente, consegue limpar até 14 conjuntos de louça, ou, em outras palavras, 14 de cada: copos, xícaras, pires e pratos. Também comporta por volta de 70 talheres. Embora ocupe mais espaço, é ideal para quem precisa de maior capacidade.
Principais marcas e modelos de Lava-Louças
Confira modelos selecionados como a Electrolux LL08S e Brastemp Blf10br.Crédito: Freepik
Lava-Louças Electrolux 8 Serviços Inox Compacta com Programa Eco (LE08S) - 127V
Esta opção se destaca por sua versatilidade e por ter um ótimo custo-benefício, sendo uma das mais procuradas. Ela possui tecnologia Blue Touch, painel funcional com teclas de início/pausa, aviso de reabastecimento do líquido secante e indicadores de etapas de lavagem.
O modelo conta também com seis programas de lavagem disponíveis, incluindo Acquajet, Express 30”, Delicado, Eco, Normal e Panelas. Além disso, economiza até 93% de água em comparação com a lavagem manual. Dessa forma, a LE08S apresenta eficiência em um design compacto.
Produtos
Lava-Louças Electrolux 8 Serviços Inox Compacta com Programa Eco (LE08S) - 127V
Uma das mais vendidas nacionalmente, esta lava-louças é projetada para eliminar até as sujeiras mais difíceis com facilidade. Com um design moderno, ela garante alta performance de limpeza sem a necessidade de pré-lavagem. Seu sistema combina ativos dos detergentes com jatos de água de alta pressão, permitindo a remoção eficaz de resíduos em altas temperaturas.
Lava-Louças Electrolux 8 Serviços Inox com Função Higienizar (LL08S) 127V
Com um design sofisticado e interior ajustável em aço inox, esta lava-louças acomoda peças de diversos tamanhos e formatos. Possui um display digital que informa o tempo restante e permite adiar o início do ciclo em até 24 horas.
Com sete programas de lavagem, incluindo Acquajet, Rápido, Delicado, Eco, Dia-a-dia, Turbo e Higienizar, a LL08S atende a diversas necessidades, desde uma lavagem leve até a remoção de sujeira mais profunda com o Programa Turbo.
Produtos
Lava-Louças Electrolux 8 Serviços Inox com Função Higienizar (LL08S) 127V
Outra opção em alta é esta lava-louças, equipada com um painel touch e funções inteligentes que proporcionam uma limpeza completa. A função Acquaspray realiza uma pré-lavagem, enquanto o Smart Sensor ajusta automaticamente o ciclo conforme o nível de sujeira.
Por ser uma 10 serviços, é uma opção intermediária em termos de capacidade, comportando 10 copos, pratos, xícaras e pires e aproximadamente 50 talheres. Irá servir muito bem a famílias de três a quatro pessoas.
Indicada para famílias, essa 14 serviços permite higienizar compras de forma prática, utilizando água aquecida a até 70°C para uma limpeza profunda. O Programa Inteligente/Auto Sense identifica o nível de sujeira e ajusta o ciclo de lavagem automaticamente.
Seu consumo de água é de apenas 9,5L por ciclo, o que representa uma economia de 90% em comparação com a lavagem manual. O display digital externo oferece controle total sobre o tempo de lavagem, enquanto o cesto de talheres removível facilita o carregamento e evita riscos.
A primeira mais vendida na Amazon, esta é uma excelente opção, com eficiência A+ e potência de 1480W. Com a capacidade de higienizar louças a 70°C, ela remove sujeiras difíceis com facilidade. A função pré-lavagem elimina a sujeira mais pesada, evitando odores e tornando a limpeza ainda mais eficaz.
Com programas que priorizam a economia de energia e água, como o Programa Eco, a lava-louças Midea se destaca por suas funcionalidades, incluindo a opção de adiar o início do ciclo em até 8 horas e um programa intensivo para panelas e travessas. O design compacto permite que ela se encaixe perfeitamente em qualquer cozinha.
Produtos
Lava Louças 8 Serviços Prata 127V Midea
Lava Louças Eos 14 Serviços Ell14s Inox Prata 220v
Essa é uma alternativa que se destaca pela alta eficiência de limpeza, utilizando menos água e energia do que a lavagem manual. Com seis programas de lavagem, você pode adaptar a limpeza às suas necessidades específicas.
Equipado com dois borrifadores de água para uma lavagem mais eficiente, esse modelo conta com um painel digital touch screen que facilita o uso. Além disso, tem potência de 1750W e função timer, que permite programar o início do ciclo em até 9 horas.
Produtos
Lava Louças Eos 14 Serviços Ell14s Inox Prata 220v
3 dicas práticas para escolher a melhor lava-louças
01
Considere o espaço disponível
A primeira etapa a ser feita antes de comprar qualquer eletrodoméstico é medir o local onde se pretende colocá-lo.
02
Atente-se à capacidade
Considere quantas pessoas vivem na sua casa, com que frequência você cozinha e volume de louça gasto no processo.
03
Avalie o custo-benefício
Veja as opções de modelos com tecnologias que economizam água e energia.
Quais produtos usar na máquina de lavar louças?
Produtos
Detergente em Pó Máquina de Lavar Louças 1Kg, Limpol
Fórmula equilibrada que remove sujeiras e gorduras.
Finish - Detergente para Lava Louças em Pó 2,5kg
1º mais vendido na categoria 'Casa' na Amazon. Vem em embalagem ecônomica e oferece uma limpeza profunda.
Uma das melhores opções e com melhor custo-benefício para os diversos tipos de louças.
Como Limpar sua Lava-Louças
Para garantir a durabilidade e eficiência da sua lava-louças, é essencial mantê-la limpa:
Remova restos de comida: Antes de iniciar a lavagem, verifique se não há resíduos grandes nos pratos.
Limpeza dos filtros: Remova e limpe os filtros localizados no fundo da máquina. Use uma escova macia para remover resíduos.
Use produtos específicos: Utilize detergentes apropriados para lava-louças.
O que não pode ir na Lava-Louças
Alguns itens não devem ser colocados na lava-louças, pois podem danificar tanto a louça quanto o aparelho:
Panelas de ferro fundido: Podem enferrujar ou perder a proteção.
Cristal e vidro fino: Podem quebrar ou manchar.
Utensílios de madeira: A água pode danificá-los.
Facas de chef: O calor e os detergentes podem afetar o fio da lâmina.
Investir em uma lava-louças pode ser uma grande mudança na sua rotina na cozinha. Com modelos que se adaptam a diferentes orçamentos e espaços, você pode encontrar a solução ideal que atenda suas necessidades, seja uma lava-louças portátil ou um modelo embutido mais robusto. Não se esqueça de cuidar bem do seu aparelho para garantir sua eficiência e durabilidade.
Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos: 1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links. 2. A Gazeta também pode gerar receita através de parcerias comerciais. 3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista. 4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.
Clube A Gazeta
Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta