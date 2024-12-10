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Presentes

O que comprar para o seu amigo secreto com até R$50? Veja opções

Amigo X, oculto, ladrão ou da onça? Saiba como a brincadeira surgiu, receba dicas de presentes e conheça modalidades para inovar neste ano

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 15:40

Públicado em 

10 dez 2024 às 15:40
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Em dúvida sobre qual presente escolher? Confira dicas para sortear seu amigo secreto até itens que vão surpreender. Crédito: Freepik
natal e o ano-novo se aproximam, e com eles, as típicas festas de fim de ano. Entre elas, uma das tradições mais queridas pelos brasileiros: o amigo secreto. Seja entre familiares, amigos ou colegas de trabalho, a brincadeira é uma oportunidade para celebrar, rir, e, claro, trocar presentes.
Acertar na escolha pode ser um desafio, mas com criatividade e planejamento é possível surpreender e agradar sem pesar no bolso. Descubra neste artigo sugestões incríveis de presentes por até R$50. Além disso, descubra ideias criativas para tornar a brincadeira ainda mais divertida e sair do óbvio.

O que é e como funciona o amigo secreto?

Basicamente, o amigo secreto, ou amigo oculto, é uma brincadeira na qual os participantes trocam presentes de forma "anônima".
A dinâmica é simples: cada participante sorteia aleatoriamente o nome de outra pessoa do grupo e compra um presente para ela. No dia da revelação, os presentes são entregues com suspense e, às vezes, dicas ou brincadeiras que envolvem descrever a pessoa que será presenteada. Uma ideia de variação é, ao invés de falar sobre a pessoa sorteada, desenhá-la.
Grupo de Ofertas - Clube A Gazeta

Como surgiu o amigo secreto?

Existem diversas hipóteses sobre a origem do Amigo Secreto. De acordo com a matéria do Jornal Correio Braziliense, as versões mais conhecidas incluem a tradição grega, na qual era costume presentear pessoas influentes de forma aleatória; a prática dos povos nórdicos, em que os Vikings trocavam presentes para celebrar pactos com os deuses; e a tradição norte-americana do século XIX após a crise de 1929, que popularizou o "Secret Santa" como uma forma de compartilhar presentes de maneira mais econômica e de forma que todos recebessem um item.

Opções para presentear no Amigo Secreto

Veja inspirações para acertar no presente. Crédito: Freepik

Presentes para crianças

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Jogo LIG 4, Estrela

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Estimula o raciocínio lógico e é perfeito para reunir a família ou os amigos em desafios estratégicos.

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Ideal para crianças que amam desafios divertidos

Lousa Infantil Digital 8,5 Lcd mágica

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Perfeita para estimular a criatividade das crianças, seja desenhando ou escrevendo sem fazer bagunça.

Caminhão Petroleum Cegonheira Roma 32cm

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Para pequenos apaixonados por carros e outros veículos

Kit Pop Trend Biju Collection, DM Toys

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Um presente cheio de estilo para os que adoram acessórios e moda.

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Bolsa Saquinho Transversal Com Divisórias Alça de Mão e Bolso Externo

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Compacta e prática, para quem precisa organizar tudo no dia a dia.

Kit Eudora Instance Karité Presente (2 Produtos)

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Um mimo hidratante e perfumado para quem merece cuidar da pele com carinho.

Lugar feliz, por Emily Henry

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Fresca e elegante, é um presente versátil para quem valoriza conforto e estilo.

Mix de Brincos Argola Coração Zircônias Dourado Salvatore Fashion - Único

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Brincos delicados para quem adora acessórios que combinam com qualquer ocasião.

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Concha y Toro Reservado Rosé 750ml

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Para quem aprecia momentos de leveza, esse rosé é perfeito para brindar com elegância e sabor frutado.

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Concha y Toro Trivento Reserve Malbec Tinto 750ml

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Um vinho clássico para brindar bons momentos com amigos ou familiares.

Carteira Porta Documento Slim Couro Legítimo C/visor Para Rg

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Elegante e funcional, é um presente que combina estilo e praticidade.

Kit de cortadores de unha 12 unidades

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Compacto e útil, ideal para quem gosta de ter sempre tudo à mão.

Chinelo havaianas essential azul marinho

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Ótimo presente para amigo X, uma vez que é prático e bonito.

Regata Masculina Esportiva Ace Básica Gola Careca Preta

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Leve e funcional, é um ótimo presente para quem pratica atividades físicas e para não passar calor neste verão.

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Copo Térmico com Canudo e Tampa 591ml Copo Termico com Canudo e Tampa 591ml

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Um presente funcional e estiloso para manter sua bebida na temperatura certa.

Como sortear o amigo secreto?

Sortear o amigo secreto pode ser uma tarefa simples e divertida. Aqui estão algumas formas de realizar o sorteio:

01

Modo tradicional

Escreva os nomes em pedaços de papel, dobre-os e sorteie. Aqui, a dica é: se for um grupo pequeno de pessoas, sorteie um por um, para ter a certeza que ninguém se tirou.

02

Utilize sites de sorteio

Existem sites específicos para essa finalidade na internet, como o amigosecreto.com.br. Nele, após realizar um cadastro rápido, é possível montar uma lista de pessoas/convidar contatos e realizar o sorteio.

03

Use a inteligência artificial

IAs como o chatgpt ou o gemini também podem ajudar nessa missão. Para isso, basta inserir um prompt com as informações necessárias, como o fato de ser um sorteio para amigo secreto e nomes dos participantes.

7 variações diferentes e engraçadas de amigo secreto 

Descubra ideias desde o amigo das cores até o amigo camisa. Crédito: Divulgação
Amigo secreto das cores
Nesta variação, são sorteadas as pessoas e também as cores: no dia da celebração, cada pessoa deverá vir vestida com a cor indicada, assim como trazer o presente e a embalagem na tonalidade. 
Amigo Shopping
Aqui, a intenção é tornar tudo ainda mais emocionante e espontâneo. Para isso, o grupo deve se reunir em um shopping de sua escolha e realizar um sorteio.  Após isso, todos irão se separar e correr para encontrar o presente em até 30 minutos, para então retornar ao local combinado.
Amigo Inverso
Nessa brincadeira, ao invés de se descrever a pessoa sorteada, cada pessoa, alternadamente, ficará de costas e tentará descobrir quem a sorteou. É muito simples: digamos que a pessoa da vez é Ana. Quem a tirou foi Bruno. Ana irá se virar de costas para o grupo, enquanto Bruno se identifica para os outros. Em seguida, Ana terá que fazer perguntas de "sim" ou "não" para tentar descobrir quem a tirou, até dar o palpite final e receber o presente.
Amigo Ladrão
No amigo ladrão ou amigo roubado, cada participante leva um presente genérico embrulhado, e todos sorteiam números para definir a ordem de escolha. O primeiro abre um presente, e os próximos podem optar por abrir outro ou "roubar" um já escolhido, com a brincadeira seguindo até o último presente.
Inimigo Secreto ou amigo da onça
No amigo da onça, o foco é a diversão: os presentes são engraçados, inesperados ou feitos para provocar risadas, como itens excêntricos ou que brincam com características dos participantes. A troca segue o formato tradicional, mas o destaque está nas reações ao abrir os presentes.
Amigo Capinha
Nesse formato, todos os participantes trocam capinhas de celular. Antes da brincadeira, é importante que cada um informe o modelo do próprio celular para facilitar a escolha do presente. A troca segue o esquema tradicional de sorteio, e o foco está em encontrar capinhas engraçadas para surpreender o sorteado, como modelos peludos, com frango de borracha ou ideias inusitadas.
Amigo Camisa
No amigo camisa, os presentes são, como o nome sugere, camisetas! Funciona da mesma forma que o amigo capinha, mas se atentando ao tamanho de cada pessoa. Cada participante compra uma camiseta engraçada que reflita os gostos e personalidade do presenteado. É uma opção versátil e fácil de adaptar para qualquer faixa etária ou grupo, com estampas divertidas ou temáticas. A dinâmica é ideal para quem quer dar presentes personalizados.

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