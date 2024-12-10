O que comprar para o seu amigo secreto com até R$50? Veja opções

Em dúvida sobre qual presente escolher? Confira dicas para sortear seu amigo secreto até itens que vão surpreender. Crédito: Freepik



natal e o ano-novo se aproximam, e com eles, as típicas festas de fim de ano. Entre elas, uma das tradições mais queridas pelos brasileiros: o amigo secreto. Seja entre familiares, amigos ou colegas de trabalho, a brincadeira é uma oportunidade para celebrar, rir, e, claro, trocar presentes.

Acertar na escolha pode ser um desafio, mas com criatividade e planejamento é possível surpreender e agradar sem pesar no bolso. Descubra neste artigo sugestões incríveis de presentes por até R$50. Além disso, descubra ideias criativas para tornar a brincadeira ainda mais divertida e sair do óbvio.

O que é e como funciona o amigo secreto?

Basicamente, o amigo secreto , ou amigo oculto, é uma brincadeira na qual os participantes trocam presentes de forma "anônima".

A dinâmica é simples: cada participante sorteia aleatoriamente o nome de outra pessoa do grupo e compra um presente para ela. No dia da revelação, os presentes são entregues com suspense e, às vezes, dicas ou brincadeiras que envolvem descrever a pessoa que será presenteada. Uma ideia de variação é, ao invés de falar sobre a pessoa sorteada, desenhá-la.

Como surgiu o amigo secreto?

tradição grega, na qual era costume presentear pessoas influentes de forma aleatória; a prática dos povos nórdicos, em que os Vikings trocavam presentes para celebrar pactos com os deuses; e a tradição norte-americana do século XIX após a crise de 1929, que popularizou o "Secret Santa" como uma forma de compartilhar presentes de maneira mais econômica e de forma que todos recebessem um item. Existem diversas hipóteses sobre a origem do Amigo Secreto. De acordo com a matéria do Jornal Correio Braziliense , as versões mais conhecidas incluem a, na qual era costume presentear pessoas influentes de forma aleatória;, em que os Vikings trocavam presentes para celebrar pactos com os deuses; e ado século XIX após a crise de 1929, que popularizou o "Secret Santa" como uma forma de compartilhar presentes de maneira mais econômica e de forma que todos recebessem um item.

Opções para presentear no Amigo Secreto

Veja inspirações para acertar no presente. Crédito: Freepik

Presentes para crianças

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Presentes para mulher

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Presentes para homem

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Como sortear o amigo secreto?

Sortear o amigo secreto pode ser uma tarefa simples e divertida. Aqui estão algumas formas de realizar o sorteio:

01 Modo tradicional Escreva os nomes em pedaços de papel, dobre-os e sorteie. Aqui, a dica é: se for um grupo pequeno de pessoas, sorteie um por um, para ter a certeza que ninguém se tirou.

02 Utilize sites de sorteio Existem sites específicos para essa finalidade na internet, como o amigosecreto.com.br . Nele, após realizar um cadastro rápido, é possível montar uma lista de pessoas/convidar contatos e realizar o sorteio. 03 Use a inteligência artificial IAs como o chatgpt ou o gemini também podem ajudar nessa missão. Para isso, basta inserir um prompt com as informações necessárias, como o fato de ser um sorteio para amigo secreto e nomes dos participantes.

7 variações diferentes e engraçadas de amigo secreto

Descubra ideias desde o amigo das cores até o amigo camisa. Crédito: Divulgação

Amigo secreto das cores

Nesta variação, são sorteadas as pessoas e também as cores: no dia da celebração, cada pessoa deverá vir vestida com a cor indicada, assim como trazer o presente e a embalagem na tonalidade.

Amigo Shopping

Aqui, a intenção é tornar tudo ainda mais emocionante e espontâneo. Para isso, o grupo deve se reunir em um shopping de sua escolha e realizar um sorteio. Após isso, todos irão se separar e correr para encontrar o presente em até 30 minutos, para então retornar ao local combinado.

Amigo Inverso

Nessa brincadeira, ao invés de se descrever a pessoa sorteada, cada pessoa, alternadamente, ficará de costas e tentará descobrir quem a sorteou. É muito simples: digamos que a pessoa da vez é Ana. Quem a tirou foi Bruno. Ana irá se virar de costas para o grupo, enquanto Bruno se identifica para os outros. Em seguida, Ana terá que fazer perguntas de "sim" ou "não" para tentar descobrir quem a tirou, até dar o palpite final e receber o presente.

Amigo Ladrão

No amigo ladrão ou amigo roubado, cada participante leva um presente genérico embrulhado, e todos sorteiam números para definir a ordem de escolha. O primeiro abre um presente, e os próximos podem optar por abrir outro ou "roubar" um já escolhido, com a brincadeira seguindo até o último presente.

Inimigo Secreto ou amigo da onça

No amigo da onça, o foco é a diversão: os presentes são engraçados, inesperados ou feitos para provocar risadas, como itens excêntricos ou que brincam com características dos participantes. A troca segue o formato tradicional, mas o destaque está nas reações ao abrir os presentes.

Amigo Capinha

Nesse formato, todos os participantes trocam capinhas de celular . Antes da brincadeira, é importante que cada um informe o modelo do próprio celular para facilitar a escolha do presente. A troca segue o esquema tradicional de sorteio, e o foco está em encontrar capinhas engraçadas para surpreender o sorteado, como modelos peludos, com frango de borracha ou ideias inusitadas.

Amigo Camisa

No amigo camisa, os presentes são, como o nome sugere, camisetas! Funciona da mesma forma que o amigo capinha, mas se atentando ao tamanho de cada pessoa. Cada participante compra uma camiseta engraçada que reflita os gostos e personalidade do presenteado. É uma opção versátil e fácil de adaptar para qualquer faixa etária ou grupo, com estampas divertidas ou temáticas. A dinâmica é ideal para quem quer dar presentes personalizados.