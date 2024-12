15 produtos para ficar de olho na Black Friday da Vivara

Até que dia vai a Black Friday da Vivara?

O período de promoções vai até o dia 2 de dezembro. Ele começou no dia 11 de novembro para clientes cadastrados, e partir do dia 14 de novembro, as ofertas foram abertas a todo o público. É importante pontuar que as promoções são válidas tanto na loja física quanto no site, com a possibilidade de troca em até 30 dias após a compra ou recebimento do pedido.