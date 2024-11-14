Black Friday 2024: Confira 20 itens que vale a pena comprar

De ar condicionado até celular, veja todos os itens em alta na Black Friday. Crédito: Pexels

Black Friday é comemorada na última sexta-feira de Novembro, que neste ano cai no dia 29. No entanto, grandes marcas como Amazon, Beleza na Web e Casas Bahia, estendem a data ao oferecerem ofertas durante todo o mês. Dessa forma, este é o período ideal para fazer grandes aquisições com preços reduzidos. Se você está de olho em produtos de tecnologia, eletrodomésticos, suplementos, entre outros, agora é a hora de aproveitar. Selecionamos 20 itens que realmente valem a pena incluir na sua lista de compras neste ano. Confira!

Tecnologia

Pensando em trocar de celular, tablet ou notebook? Fique de olho nessas ofertas. Crédito: Divulgação

Celulares, Tablets e Notebooks

iPhone 16

O novo lançamento da Apple impressiona com seu chip A18 (duas gerações à frente do iPhone 15), que administra recursos avançados para fotos e games, desempenhando muito bem mesmo com jogos mais pesados.

Em relação ao modelo anterior, sua bateria cresceu em 200mAh, resultando em um total de 3561mAh (o que significa até 22 horas de reprodução de vídeo). Além disso, sua câmera ultra angular foi aprimorada, possibilitando a captação de ainda mais detalhes e nitidez, sem contar em macros surpreendentes. Não é surpresa ser o primeiro destaque na lista de desejados nessa Black Friday.

iPhone 15

Outra opção de destaque, o modelo tem como pontos fortes sua câmera grande-angular de 48MP e teleobjetiva de 2x, resultando em fotos de alta resolução, entrada Usb-C e Dynamic Island, que apresenta alertas e atividades ao vivo, tudo em uma tela de 6,1 polegadas.

iPhone 13

Ainda uma excelente opção, o iPhone 13 continua popular devido ao seu ótimo desempenho e durabilidade. Durante a Black Friday, ele pode ter um preço mais acessível, oferecendo um bom custo-benefício. Ele tem um sistema de câmera dupla com câmeras Wide e Ultra Wide de 12MP, gravação 4K Dolby Vision HDR, Chip biônico A15 e é resistente à água.

iPad 10ª geração

Os iPads são altamente desejados por sua versatilidade, sendo perfeitos para trabalho, estudo e lazer. Este de 10ª geração, é um dos melhores em custo-benefício no momento. Ele conta com chip A14 Bionic, tela de 10,9 polegadas, Apple pencil e Magic Keyboard Folio.

Galaxy Tab S9 FE

Um dos melhores tablets para trabalho e estudos de 2024 também não poderia faltar na nossa lista da Black Friday. Este modelo é de uma das principais linhas da marca, com especificações robustas: ele conta com tela de 10,9 polegadas, 6 GB de RAM, Câmera principal de 8 MP e sistema operacional Android 14.

Smartphone Samsung Galaxy S24

Outro celular muito procurado neste mês é o S24. Este modelo tem um processador mais avançado (o Qualcomm Snapdragon 8 de 3ª geração) do que o S23, além de uma bateria de 4.000 mAh (que significa até 29 horas de reprodução de vídeo), tela AMOLED de 6,2 poleagadas, Galaxy AI e Câmera Tripla Traseira de 50MP +12MP + 10MP.

Samsung Galaxy M55 5G

melhor celular em custo-benefício da lista também é um dos mais vendidos. Ele tem tela super AMOLED+ Full HD de 6,7 polegadas, câmera tripla de até 50MP, processador Snapdragon 7 Gen 1, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento.

Notebook Samsung Galaxy Book4 i5 8GB 256GB W11H

Este modelo oferece alto desempenho com o Intel Core i5-1335U, perfeito para produtividade e tarefas multitarefa. Equipado com 8 GB de RAM e um SSD de 256 GB, garante velocidade e armazenamento suficiente para uso diário e profissional. Além disso, tem Windows 11 Home já instalado e tela de resolução Full HD que proporciona imagens nítidas e vibrantes.

Eletrônicos e Eletrodomésticos

Confira itens selecionados pelo Clube que valem a pena. Crédito: Divulgação

Samsung Ar-condicionado Split Inverter

Uma das melhores escolhas para um climatização inteligente. Com 12.000 BTUs e função quente/frio, ele mantém a temperatura ideal em todas as estações do ano. O diferencial desse modelo é a tecnologia WindFree, que distribui o ar suavemente sem aquele vento direto incômodo.

Além disso, você pode controlar o aparelho pelo celular ou até com comando de voz. Para completar, ele permite o controle dos gastos de energia em tempo real pelo aplicativo.

Ventilador de Coluna Britânia 127V

Como uma opção mais eficiente e econômica para se refrescar no verão 2025, esta é um ótima escolha. Ele possui uma hélice de 6 pás de 40 cm e potência de 160W, oferecendo uma forte vazão de ar, enquanto consome pouca energia, classificado como classe A. Conta com 3 velocidades, oscilações horizontal e vertical, além de regulagem de altura.

Produtos Ventilador de Coluna Britânia BVT350 Maxx Force 75W 127V VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NAS CASAS BAHIA

Refrigerador 260L 2 Portas Classe A 110 Volts, Electrolux

Compacta e eficiente, esta geladeira tem capacidade de 260 litros e 2 portas. Além disso, possui classe A em consumo de energia, garantindo economia na conta de luz. Disponível na voltagem 110V, este refrigerador é funcional e acessível.

Produtos Refrigerador 260L 2 Portas Classe A 110 Volts, Branco, Electrolux VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NAS CASAS BAHIA

Samsung Smart TV 43" UHD 4K

Com resolução 4K UHD e um controle remoto Solar Cell, esta uma opção prática e sustentável, funcionando sem pilhas. Além disso, oferece o Samsung Gaming Hub, que centraliza jogos e aplicativos de streaming, e mais de 80 canais gratuitos integrados à TV.

Com assistentes de voz como Alexa e Bixby integrados, você também pode comandar sua TV sem precisar usar o controle remoto. O design minimalista conta com o Processador Crystal, que entrega uma experiência de imagem mais clara e realista, além de um visual livre de cabos.

PlayStation®5 Slim Edição Digital com 2 Jogos

A versão slim do PS5 conta com 1TB de armazenamento SSD e alta performance, rodando desde os gráficos mais complexos até os jogos mais imersivos. Aproveite ainda os recursos de gatilhos adaptáveis, áudio 3D e resposta tátil, que aumentam a imersão nas partidas.

Beleza, Saúde e Bem-estar

Veja produtos de beleza para comprar na Black Friday. Crédito: Divulgação

Lancôme, Idôle EDP, Perfume Feminino

Este perfume feminino de Lancôme combina elegância e frescor em suas notas florais. O Idôle EDP apresenta um blend de Rosa Centifolia e Rosa Damascena, icônicas da marca francesa, junto com dois tipos de jasmim, criando uma fragrância suave e sensual com toques frutados e cremosos.

Calvin Klein Euphoria Feminino Eau De Parfum 100Ml

Conheça os aromas frutados e vibrantes dessa fragrância, com suas notas de saída de romã e caqui. No coração, flores exóticas como orquídea negra e flor de lótus, enquanto sua base amadeirada proporciona uma fixação prolongada.

Kérastase Óleo Elixir Ultime L'Huile Rose

Combinando 4 óleos preciosos, este óleo finalizador da Kérastase oferece nutrição intensa e brilho incomparável para cabelos coloridos. O blend inclui extrato de chá imperial e chá branco, que intensificam a cor e protegem os fios com alta proteção térmica de até 230°C. Além de combater o frizz, o Óleo de Camélias Preciosas e o Óleo de Marula Sagrada trazem maciez e aspecto sedoso.

Creatine - 150g - Max Titanium, Max Titanium

Composta por aminoácidos de alto valor biológico como arginina, glicina e metionina, essa creatina promove aumento de energia, melhora a contração muscular e reduz a fadiga. Indicado para melhorar a força e a explosão em treinos curtos e intensos.

Produtos Creatine - 150g - Max Titanium, Max Titanium VER OFERTA

Whey 100% Hd - 900G Refil Cookies e Cream, Black Skull

Rico em BCAA, com 21g de proteína por dose, o Whey Protein da Black Skull facilita a recuperação muscular e o ganho de massa magra. Com sabor de Cookies & Cream, ele é fácil de preparar e ideal para o consumo no pós-treino, oferecendo uma fonte proteica de rápida absorção para otimizar os resultados.

Produtos Whey 100% Hd - 900G Refil Cookies e Cream, Black Skull VER OFERTA

Tênis Olympikus Estilo 2 Unissex

Com um design moderno e tecnologias avançadas, o Olympikus Estilo 2 oferece conforto e durabilidade para o uso diário. O solado com dupla camada da tecnologia Evasense proporciona excelente amortecimento, enquanto o cabedal em Jacquard bicolor confere flexibilidade e leveza. Além disso, o Supporter estabiliza os pés nas passadas, garantindo mais segurança e conforto nas atividades.

Tênis Mizuno Wave Mirai 5 Mz23



Projetado para performance e conforto, o Wave Mirai 5 Mz23 é perfeito para corridas, treinos ou caminhadas. Ele é feito com tecido Mesh, com tecnologia AirMesh, que possibilita uma maior ventilação no calçado. Além disso, sua tecnologia X10 permite maior durabilidade e tração nas pisadas.

Produtos Tênis Mizuno Wave Mirai 5 Mz23 VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NA DAFITI