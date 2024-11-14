Black Friday 2024: Confira 20 itens que vale a pena comprar
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Black Friday 2024: Confira 20 itens que vale a pena comprar
A data oficial da Black Friday, dia 29 de Novembro, se aproxima. Assim, diversas marcas já aproveitaram para estender suas promoções para a "quinzena da black" ou mesmo para o mês todo. Veja quais produtos tem os maiores descontos esperados
De ar condicionado até celular, veja todos os itens em alta na Black Friday.Crédito: Pexels
A Black Friday é comemorada na última sexta-feira de Novembro, que neste ano cai no dia 29. No entanto, grandes marcas como Amazon, Beleza na Web e Casas Bahia, estendem a data ao oferecerem ofertas durante todo o mês. Dessa forma, este é o período ideal para fazer grandes aquisições com preços reduzidos. Se você está de olho em produtos de tecnologia, eletrodomésticos, suplementos, entre outros, agora é a hora de aproveitar. Selecionamos 20 itens que realmente valem a pena incluir na sua lista de compras neste ano. Confira!
Tecnologia
Pensando em trocar de celular, tablet ou notebook? Fique de olho nessas ofertas.Crédito: Divulgação
Celulares, Tablets e Notebooks
iPhone 16
O novo lançamento da Apple impressiona com seu chip A18 (duas gerações à frente do iPhone 15), que administra recursos avançados para fotos e games, desempenhando muito bem mesmo com jogos mais pesados.
Em relação ao modelo anterior, sua bateria cresceu em 200mAh, resultando em um total de 3561mAh (o que significa até 22 horas de reprodução de vídeo). Além disso, sua câmera ultra angular foi aprimorada, possibilitando a captação de ainda mais detalhes e nitidez, sem contar em macros surpreendentes. Não é surpresa ser o primeiro destaque na lista de desejados nessa Black Friday.
Produtos
Apple iPhone 16 (128 GB)
iPhone 15
Outra opção de destaque, o modelo tem como pontos fortes sua câmera grande-angular de 48MP e teleobjetiva de 2x, resultando em fotos de alta resolução, entrada Usb-C e Dynamic Island, que apresenta alertas e atividades ao vivo, tudo em uma tela de 6,1 polegadas.
Produtos
Apple iPhone 15 (128 GB) — Azul
iPhone 13
Ainda uma excelente opção, o iPhone 13 continua popular devido ao seu ótimo desempenho e durabilidade. Durante a Black Friday, ele pode ter um preço mais acessível, oferecendo um bom custo-benefício. Ele tem um sistema de câmera dupla com câmeras Wide e Ultra Wide de 12MP, gravação 4K Dolby Vision HDR, Chip biônico A15 e é resistente à água.
Produtos
Apple iPhone 13 (256 GB) - Luz das estrelas
iPad 10ª geração
Os iPads são altamente desejados por sua versatilidade, sendo perfeitos para trabalho, estudo e lazer. Este de 10ª geração, é um dos melhores em custo-benefício no momento. Ele conta com chip A14 Bionic, tela de 10,9 polegadas, Apple pencil e Magic Keyboard Folio.
Produtos
iPad da Apple (10a geração)
Galaxy Tab S9 FE
Um dos melhores tablets para trabalho e estudos de 2024 também não poderia faltar na nossa lista da Black Friday. Este modelo é de uma das principais linhas da marca, com especificações robustas: ele conta com tela de 10,9 polegadas, 6 GB de RAM, Câmera principal de 8 MP e sistema operacional Android 14.
Produtos
Galaxy Tab S9 FE
Smartphone Samsung Galaxy S24
Outro celular muito procurado neste mês é o S24. Este modelo tem um processador mais avançado (o Qualcomm Snapdragon 8 de 3ª geração) do que o S23, além de uma bateria de 4.000 mAh (que significa até 29 horas de reprodução de vídeo), tela AMOLED de 6,2 poleagadas, Galaxy AI e Câmera Tripla Traseira de 50MP +12MP + 10MP.
Produtos
Smartphone Samsung Galaxy S24
Samsung Galaxy M55 5G
O melhor celular em custo-benefício da lista também é um dos mais vendidos. Ele tem tela super AMOLED+ Full HD de 6,7 polegadas, câmera tripla de até 50MP, processador Snapdragon 7 Gen 1, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento.
Produtos
Samsung Galaxy M55 5G
Notebook Samsung Galaxy Book4 i5 8GB 256GB W11H
Este modelo oferece alto desempenho com o Intel Core i5-1335U, perfeito para produtividade e tarefas multitarefa. Equipado com 8 GB de RAM e um SSD de 256 GB, garante velocidade e armazenamento suficiente para uso diário e profissional. Além disso, tem Windows 11 Home já instalado e tela de resolução Full HD que proporciona imagens nítidas e vibrantes.
Produtos
Notebook Samsung Galaxy Book4
Eletrônicos e Eletrodomésticos
Confira itens selecionados pelo Clube que valem a pena.Crédito: Divulgação
Samsung Ar-condicionado Split Inverter
Uma das melhores escolhas para um climatização inteligente. Com 12.000 BTUs e função quente/frio, ele mantém a temperatura ideal em todas as estações do ano. O diferencial desse modelo é a tecnologia WindFree, que distribui o ar suavemente sem aquele vento direto incômodo.
Além disso, você pode controlar o aparelho pelo celular ou até com comando de voz. Para completar, ele permite o controle dos gastos de energia em tempo real pelo aplicativo.
Produtos
Samsung Ar-condicionado Split Inverter Samsung
Ventilador de Coluna Britânia 127V
Como uma opção mais eficiente e econômica para se refrescar no verão 2025, esta é um ótima escolha. Ele possui uma hélice de 6 pás de 40 cm e potência de 160W, oferecendo uma forte vazão de ar, enquanto consome pouca energia, classificado como classe A. Conta com 3 velocidades, oscilações horizontal e vertical, além de regulagem de altura.
Produtos
Ventilador de Coluna Britânia BVT350 Maxx Force 75W 127V
Refrigerador 260L 2 Portas Classe A 110 Volts, Electrolux
Compacta e eficiente, esta geladeira tem capacidade de 260 litros e 2 portas. Além disso, possui classe A em consumo de energia, garantindo economia na conta de luz. Disponível na voltagem 110V, este refrigerador é funcional e acessível.
Produtos
Refrigerador 260L 2 Portas Classe A 110 Volts, Branco, Electrolux
Samsung Smart TV 43" UHD 4K
Com resolução 4K UHD e um controle remoto Solar Cell, esta uma opção prática e sustentável, funcionando sem pilhas. Além disso, oferece o Samsung Gaming Hub, que centraliza jogos e aplicativos de streaming, e mais de 80 canais gratuitos integrados à TV.
Com assistentes de voz como Alexa e Bixby integrados, você também pode comandar sua TV sem precisar usar o controle remoto. O design minimalista conta com o Processador Crystal, que entrega uma experiência de imagem mais clara e realista, além de um visual livre de cabos.
Produtos
Samsung Smart TV 43" UHD 4K 43DU7700
PlayStation®5 Slim Edição Digital com 2 Jogos
A versão slim do PS5 conta com 1TB de armazenamento SSD e alta performance, rodando desde os gráficos mais complexos até os jogos mais imersivos. Aproveite ainda os recursos de gatilhos adaptáveis, áudio 3D e resposta tátil, que aumentam a imersão nas partidas.
Produtos
PlayStation®5 Slim Edição Digital com 2 Jogos
Beleza, Saúde e Bem-estar
Veja produtos de beleza para comprar na Black Friday.Crédito: Divulgação
Lancôme, Idôle EDP, Perfume Feminino
Este perfume feminino de Lancôme combina elegância e frescor em suas notas florais. O Idôle EDP apresenta um blend de Rosa Centifolia e Rosa Damascena, icônicas da marca francesa, junto com dois tipos de jasmim, criando uma fragrância suave e sensual com toques frutados e cremosos.
Produtos
Lancôme, Idôle EDP, Perfume Feminino
Calvin Klein Euphoria Feminino Eau De Parfum 100Ml
Conheça os aromas frutados e vibrantes dessa fragrância, com suas notas de saída de romã e caqui. No coração, flores exóticas como orquídea negra e flor de lótus, enquanto sua base amadeirada proporciona uma fixação prolongada.
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Calvin Klein Euphoria Feminino Eau De Parfum 100Ml,
Kérastase Óleo Elixir Ultime L'Huile Rose
Combinando 4 óleos preciosos, este óleo finalizador da Kérastase oferece nutrição intensa e brilho incomparável para cabelos coloridos. O blend inclui extrato de chá imperial e chá branco, que intensificam a cor e protegem os fios com alta proteção térmica de até 230°C. Além de combater o frizz, o Óleo de Camélias Preciosas e o Óleo de Marula Sagrada trazem maciez e aspecto sedoso.
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Kérastase Óleo Elixir Ultime L'Huile
Creatine - 150g - Max Titanium, Max Titanium
Composta por aminoácidos de alto valor biológico como arginina, glicina e metionina, essa creatina promove aumento de energia, melhora a contração muscular e reduz a fadiga. Indicado para melhorar a força e a explosão em treinos curtos e intensos.
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Creatine - 150g - Max Titanium, Max Titanium
Whey 100% Hd - 900G Refil Cookies e Cream, Black Skull
Rico em BCAA, com 21g de proteína por dose, o Whey Protein da Black Skull facilita a recuperação muscular e o ganho de massa magra. Com sabor de Cookies & Cream, ele é fácil de preparar e ideal para o consumo no pós-treino, oferecendo uma fonte proteica de rápida absorção para otimizar os resultados.
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Whey 100% Hd - 900G Refil Cookies e Cream, Black Skull
Tênis Olympikus Estilo 2 Unissex
Com um design moderno e tecnologias avançadas, o Olympikus Estilo 2 oferece conforto e durabilidade para o uso diário. O solado com dupla camada da tecnologia Evasense proporciona excelente amortecimento, enquanto o cabedal em Jacquard bicolor confere flexibilidade e leveza. Além disso, o Supporter estabiliza os pés nas passadas, garantindo mais segurança e conforto nas atividades.
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Tênis Olympikus Estilo 2 Unissex
Tênis Mizuno Wave Mirai 5 Mz23
Projetado para performance e conforto, o Wave Mirai 5 Mz23 é perfeito para corridas, treinos ou caminhadas. Ele é feito com tecido Mesh, com tecnologia AirMesh, que possibilita uma maior ventilação no calçado. Além disso, sua tecnologia X10 permite maior durabilidade e tração nas pisadas.
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