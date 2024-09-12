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Tecnologia

PS5 Pro: saiba o que esperar do novo console

O lançamento da Playstation está previsto para ocorrer ainda este ano. Confira a matéria e entenda as principais melhorias anunciadas

Públicado em 

12 set 2024 às 17:08
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Conheça o novo console da Playstation. Crédito: PlayStation
O PlayStation 5 Pro, sucessor do PlayStation 5, foi anunciado oficialmente na última terça-feira (10). O console, que têm gerado grande expectativa entre os gamers, trouxe uma série de melhorias em comparação com seu antecessor e será lançado mundialmente no dia 7 de novembro.
Com foco em desempenho gráfico aprimorado, maior capacidade de armazenamento e tecnologias mais avançadas, o PlayStation 5 Pro objetiva redefinir a experiência de jogos na próxima geração.

Quais são as melhorias do Playstation 5 Pro?

Mark Cerny, Arquiteto Chefe do PS5, aponta que 75% por cento dos jogadores do PS5 escolhem modo gráfico de performance, que enfatiza a taxa de quadros (60 fps) e interatividade. Nesse sentido, ele associa essa necessidade por parte dos usuários à criação e objetivo do PS5 Pro. Em tradução livre, destaca: 
"Nós queremos dar aos jogadores os gráficos que os criadores de jogos aspiram, na alta taxa de quadros que os gamers tipicamente preferem."
Mark Cerny - Arquiteto Chefe do PlayStation 5
Para isso, o PS5 Pro tem uma GPU muito maior (com 67% mais unidades), um aumento de velocidade da memória RAM em 28% e uma renderização 45% mais rápida. Além disso, o dispositivo conta com Ray Tracing duas a três vezes mais rápido, que "permite melhoramentos visuais dramáticos, incluindo reflexões da água ou vidro, e o realismo que vem da iluminação global em tempo real", segundo Cerny.
A nova versão conta também com tecnologia PSSR (Playstation Spectral Super Resolution), que faz uma análise pixel a pixel do jogo utilizando Inteligência artificial e tem consequência o aumento de sua resolução e riqueza de detalhes. Ele apresenta ainda armazenamento SSD de 2TB e suporte para Wi-fi 7.
Vale pontuar que alguns dos jogos aprimorados para o dispositivo são: The Last of Us Parte II, SpiderMan 2, Demon Souls e Rachet & Clank. No entanto, apesar das melhorias mencionadas, o preço sugerido de lançamento nos EUA é de $ 699,99 (por volta de 4 mil reais em conversão direta, sem ponderar possíveis taxas).
Outro ponto importante mencionado pelos internautas é o fato de não possuir leitor de discos, o que, em conjunto com o custo, têm desestimulado os consumidores. Assim,  se você não deseja optar pela versão Pro, confira outras ótimas alternativas disponíveis:

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