PS5 Pro: saiba o que esperar do novo console

O PlayStation 5 Pro, sucessor do PlayStation 5, foi anunciado oficialmente na última terça-feira (10). O console, que têm gerado grande expectativa entre os gamers
, trouxe uma série de melhorias em comparação com seu antecessor e será lançado mundialmente no dia 7 de novembro.
Com foco em desempenho
gráfico aprimorado, maior capacidade de armazenamento e tecnologias mais avançadas, o PlayStation 5 Pro objetiva redefinir a experiência de jogos na próxima geração.
Mark Cerny, Arquiteto Chefe do PS5, aponta que 75% por cento dos jogadores do PS5 escolhem modo gráfico de performance, que enfatiza a taxa de quadros (60 fps) e interatividade. Nesse sentido, ele associa essa necessidade por parte dos usuários à criação e objetivo do PS5 Pro. Em tradução livre, destaca:
Para isso, o PS5 Pro tem uma GPU muito maior (com 67% mais unidades), um aumento de velocidade da memória RAM
em 28% e uma renderização 45% mais rápida. Além disso, o dispositivo conta com Ray Tracing duas a três vezes mais rápido, que "permite melhoramentos visuais dramáticos, incluindo reflexões da água ou vidro, e o realismo que vem da iluminação global em tempo real", segundo Cerny.
A nova versão conta também com tecnologia PSSR (Playstation Spectral Super Resolution), que faz uma análise pixel a pixel do jogo utilizando Inteligência artificial
e tem consequência o aumento de sua resolução e riqueza de detalhes. Ele apresenta ainda armazenamento SSD de 2TB e suporte para Wi-fi 7.
Vale pontuar que alguns dos jogos aprimorados para o dispositivo são: The Last of Us Parte II, SpiderMan 2, Demon Souls e Rachet & Clank. No entanto, apesar das melhorias mencionadas, o preço sugerido de lançamento nos EUA é de $ 699,99 (por volta de 4 mil reais em conversão direta, sem ponderar possíveis taxas).
Outro ponto importante mencionado pelos internautas é o fato de não possuir leitor de discos, o que, em conjunto com o custo, têm desestimulado os consumidores. Assim, se você não deseja optar pela versão Pro, confira outras ótimas alternativas disponíveis: