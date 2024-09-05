15 melhores legos temáticos para você colecionar

Conheça modelos como o Lego Technic altamente detalhado. Crédito: LEGO® BR

O Lego, um dos brinquedos mais populares do mundo, é um item que tem ganhado o fascínio tanto de crianças quanto de adultos, em uma brincadeira que une gerações. Do dinamarquês "leg godt", que significa "brincar bem", o nome "Lego" remete não só a definição da marca, como também ao ideal pensado por Ole Kirk Christiansen, seu criador, em 1932. Desde então, cria temas e parcerias com franquias de filmes, jogos e séries, como Marvel, Minecraft, Harry Potter e Star Wars, que conquista até os colecionadores mais experientes.

Nesse sentido, anúncios mais recentes como a remasterização do jogo Lego Harry Potter Collection, colaboração com Pharrel Williams, além de uma nova produção e previsão de substituição das peças de plástico por materiais renováveis, aumentam o hype para começar um nova coleção. Por isso, o Clube separou informações importantes sobre o assunto e modelos mais procurados, separados por categoria:

Se impressione com a linha Lego Star Wars. Crédito: LEGO® BR

Quais são as vantagens do Lego?

As peças são conhecidas por estimular a criatividade , desenvolver habilidades motoras finas e promover o pensamento lógico. Podemos pontuar ainda a melhoria no foco e concentração, assim como das habilidades sociais ao construir e imaginar em equipe.

A atividade de montar um conjunto de Lego pode ser relaxante, quase meditativa , de forma que ajuda a aliviar o estresse. Além disso, para os adultos, também servem como uma ferramenta de nostalgia.

Outro ponto positivo é o valor agregado dos Legos ao longo do tempo. Algumas edições limitadas ou conjuntos descontinuados, por exemplo, podem se valorizar e se tornar itens raros, desejados por colecionadores de todo o mundo.

Como a Lego® se diferencia?

Em primeiro lugar, um fator de destaque é a utilização de um plástico de alta qualidade (ABS), que é seguro, resistente e duradouro. Além disso, a precisão no processo de fabricação garante que todas as peças se encaixem perfeitamente, algo essencial para a experiência de montagem. Por fim, como vimos, outro ponto é o investimento constante em pesquisa e desenvolvimento.

Indicações de Lego

Lego Minecraft

Para os fãs do jogo, a marca trouxe o universo pixelado para o mundo físico. Os conjuntos de Lego Minecraft permitem que os jogadores construam e recriem seus próprios mundos em miniatura. Os kits mais populares incluem “ A Arena do End ” e “O Portal do Nether”.

Lego Star Wars

Essa é uma das linhas mais icônicas e de maior sucesso da marca. Desde o seu lançamento em 1999, tem encantado os fãs. Os conjuntos recriam cenas famosas, naves e personagens da saga, como a icônica " Millennium Falcon ", "Death Star", "X-Wing Fighter", e o " AT-AT ". Cada conjunto é projetado com riqueza de detalhes para capturar a essência da saga e trazer à vida as aventuras intergalácticas. Os fãs de Star Wars podem colecionar ainda minifigures de personagens amados como Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda e muitos outros.

Lego Harry Potter

A saga de Harry Potter ganhou vida nos conjuntos da Lego®, que recriam cenas e locais famosos dos livros e filmes. Desde o imponente castelo de Hogwarts até o Beco Diagonal e a Cabana do Hagrid, os conjuntos de Lego Harry Potter são ricos em detalhes e capturam a magia e o encanto desse universo.

Produtos Harry Potter - Castelo de Hogwarts™: O Salão Principal VER OFERTA

Lego Technic

Voltado para construtores mais avançados que buscam um nível extra de complexidade e realismo. Diferente dos conjuntos tradicionais, o Technic usa peças especializadas, como eixos, engrenagens, motores e sistemas pneumáticos, para criar construções que simulam o funcionamento real de veículos e máquinas. Entre os conjuntos mais notáveis estão os carros como o "Bugatti Bolide", ícones como a Moto do Batman, caminhões de resgate, guindastes e motocicletas.

Lego Ninjago

Inspirada na série animada "Lego Ninjago: Masters of Spinjitzu", esta linha oferece conjuntos que misturam ação e construção criativa. Entre as opções, estão o "Robô Elemental da Terra do Cole" até "Fonte Dragão do Movimento", que traz detalhes intrincados. Os fãs podem recriar batalhas épicas e aventuras dos ninjas, tornando-se uma das séries mais populares e de longo prazo da Lego®.

Lego Marvel

Os fãs de super-heróis têm uma infinidade de opções para colecionar na linha Lego Marvel Super Heroes. Desde o famoso "Helicarrier" da S.H.I.E.L.D até a “Armadura de Hulkbuster”, os conjuntos permitem recriar cenas épicas do Universo Cinematográfico Marvel.

Lego City

A linha é um verdadeiro clássico que se concentra na construção de cidades vibrantes e detalhadas. Com conjuntos que variam de delegacias de polícia, quartéis de bombeiros, aeroportos, hospitais e até parques de diversões, Lego City permite que as crianças e adultos criem suas próprias metrópoles em miniatura.

Um dos grandes atrativos do Lego City é sua capacidade de ser combinada com outros conjuntos, permitindo infinitas possibilidades de expansão e personalização.

Produtos City - Missão Jungle Explorer ATV Panda Vermelho VER OFERTA City - Escavadeira de construção amarela VER OFERTA

O ato de colecionar mistura nostalgia, criatividade e investimento. Os temas variados incentivam a criação e recriação, seja com cenas de filmes amados ou ao construir mundos novos. Para os colecionadores e fãs, cada peça montada representa uma parte da própria imaginação.