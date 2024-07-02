Os melhores jogos de tabuleiro e de cartas para jogar com amigos

Aproveite uma noite de jogos especial a dois ou com amigos. Crédito: Divulgação

jogos de cartas e de tabuleiro são a escolha ideal para animar essas reuniões. As férias de julho estão chegando e com elas a oportunidade perfeita para reunir os amigos e aproveitar grandes momentos. Não há nada melhor do que passar um tempo de qualidade com quem amamos, ee de tabuleiro são a escolha ideal para animar essas reuniões.

Seja para uma noite de jogos descontraída ou para um campeonato acirrado, eles trazem diversão garantida e muitas risadas. Assim, descubra o jogo perfeito para a sua noite de jogos, seja em grupo ou até mesmo a dois. Veja uma lista especial do Clube , entre as melhores opções para adultos, aprovadas e recomendadas.

Se prepare para descobrir uma variedade que vai desde os clássicos até os mais modernos e "fora da caixa":

Quais são os tipos de jogos de cartas e de tabuleiro?

Os jogos de cartas podem ser divididos em diferentes categorias, como jogos de coleção, em que o objetivo é formar conjuntos específicos de cartas, jogos de ação rápida, como o clássico Uno, ou de estratégia, que exigem planejamento e tática. Existem ainda os jogos de blefe, no qual a habilidade de enganar os adversários é crucial, como em Coup.

Já os jogos de tabuleiro podem ser classificados em jogos de festa, fáceis de aprender e rápidos de jogar; cooperativos, em que todos os jogadores trabalham juntos contra o jogo; de guerra, como o famoso War; dedução, como Detetive; econômicos, a exemplo do Banco Imobiliário e Monopoly, e até de RPG, envolvendo interpretação e narrativa.

Jogos de Cartas

Dobble: Pixar

Entre em uma disputa acirrada e divertida com um dos jogos de cartas mais vendidos. Crédito: Divulgação

Desafie seus amigos com os personagens da Pixar em Dobble: Pixar! Este jogo de cartas, para 2-5 jogadores, é perfeito para todas as idades. Com 30 cartas e 6 símbolos cada, teste sua velocidade e observação ao identificar o símbolo em comum. As partidas duram apenas 10 minutos, trazendo uma diversão rápida e empolgante. Traga a magia da Pixar para sua mesa de jogos!

Taco Gato Cabra Queijo Pizza

Conheça um jogo rápido e divertido para todas as idades Crédito: Divulgação

Guarde estas cinco palavras malucas na cabeça e seja o primeiro a se livrar de suas cartas para vencer: Taco Gato Cabra Queijo Pizza! Com regras simples e partidas de apenas 10 minutos, Taco Gato é rápido de jogar e fácil de explicar. Para 2 a 8 jogadores, este é um jogo muito indicado para festas e perfeito para reuniões de família e amigos. As cartas especiais, como o Gorila, o Narval e a Marmota, dão um tempero extra à diversão.

UNO Jogo de Cartas No Mercy

A edição mais brutal do clássico jogo de cartas. Crédito: Divulgação

Se a clássica carta +4 já traz abala relações, experimente conhecer o +10 e as 56 cartas extras, com regras inovadoras do Uno No Mercy! Em um desafio brutal, com cartas de ação impiedosas como Pular Todos e a regra de empilhamento que passa a penalidade para o próximo jogador, a diversão é garantida. Para 2 a 10 jogadores, esta edição de UNO promete partidas intensas e cheias de surpresas.

Coup (Grok Games)

Mergulhe em uma corte corrupta ambientada na cidade-estado italiana. Crédito: Divulgação

Coup é um jogo de estratégia e blefe para 2-10 jogadores, com partidas rápidas de 15 minutos. Os jogadores usam habilidades diferentes, eliminam oponentes e tentam deduzir as intenções dos outros, misturando manipulação, suborno e blefe na Itália. Ideal para maiores de 14 anos, este jogo envolve memória e táticas astutas e proporciona uma experiência dinâmica e envolvente.

Histórias Sinistras (Black Stories)

Desvende enigmas macabros com seus amigos em qualquer lugar. Crédito: Divulgação

Desvende histórias macabras, bizarras e surpreendentes com Histórias Sinistras, ou "Black Stories", como ficou conhecido. Sem limite máximo de jogadores, este jogo é perfeito para festas e viagens. Fácil de aprender e jogável em qualquer lugar, a qualquer momento, ele faz parte da série conhecida por seus desafios intrigantes, tendo um ótimo custo-benefício e garantindo diversão e suspense.

Galápagos, Qual É o Seu Meme?

Teste sua criatividade em batalhas de memes. Crédito: Divulgação

Desafie seus amigos em batalhas de memes com "Qual É o Seu Meme?". Para 3 a 20 jogadores, este jogo de tabuleiro para adultos oferece partidas de 30-90 minutos. Cada rodada apresenta uma nova imagem para completar com a legenda mais engraçada, testando sua criatividade e senso de humor em um ambiente descontraído e divertido.

Galápagos, Exploding Kittens

Seja o último a sobreviver neste jogo inovador e emocionante. Crédito: Divulgação

Exploding Kittens oferece diversão explosiva para 2 a 10 jogadores, com partidas curtas de 15 minutos, ideais para jogar mesmo com rotinas mais corridas e se divertir. Com novas cartas para grupos maiores, mais de 25 milhões de cópias vendidas comprovam sua popularidade. Este jogo de cartas estratégico envolve evitar gatinhos explosivos e desarmá-los com lasers ou erva de gato, prometendo risadas e emoções até o último sobrevivente.

Jogos de Tabuleiro

Dixit

Uma nova experiência com ilustrações incríveis e modos de jogo emocionantes. Crédito: Divulgação

Uma nova dimensão ao Dixit, super em alta no mundo dos jogos de tabuleiro, com a capacidade de ser jogado tanto como jogo-base quanto como expansão. Aumente a diversão com até 12 jogadores e explore modos de jogo inovadores como Dixit Party. Com 84 novas cartas ilustradas por Pierô e coloridas por Marie Carduat, este jogo é perfeito para jogadores de todos os níveis.

Galápagos, Telestrations

O telefone sem fio que te faz desenhar, adivinhar e rir sem parar Crédito: Divulgação

Um jogo de "telefone sem fio" com desenhos, onde os jogadores desenham o que veem e adivinham o que foi desenhado. Com mais de 1.700 palavras, é muito indicado para festas e encontros. Fácil de aprender, garante risadas em cada rodada, sendo perfeito para jogadores casuais e até famílias. Permite de 4 a 8 jogadores e tem tempo médio de partida de 30 minutos.

Jogo War Game of Thrones

Participe da luta pelo trono em Westeros com este jogo incrível. Crédito: Divulgação

Outro clássico jogo em noite de jogos, mas reinventado no universo de Game of Thrones. Uma ótima pedida para reviver grandes emoções da série, ainda mais com o lançamento da segunda temporada de House of Dragon. Com 7 desafios interativos contra o tempo inspirados em "A Volta ao Mundo em 80 Dias", este jogo combina a emoção dos quebra-cabeças com a estratégia e aventura da série.

Perfil 7

Teste seus conhecimentos e dedução com este clássico. Crédito: Divulgação

O jogo clássico de adivinhação não poderia faltar nessa lista. Atualizado com novas cartas, os jogadores recebem dicas para adivinhar pessoas, anos, coisas ou lugares. Quanto menos dicas você usar, mais pontos ganha. Com 390 cartas, este jogo testa seus conhecimentos e habilidades de dedução, possibilitando até 6 jogadores.

Evergreen

Utilize da estratégia para transformar o seu planeta neste jogo de tabuleiro. Crédito: Divulgação

Em Evergreen, transforme seu planeta em um lindo oásis, através de estratégias de plantio e cultivo. Cada decisão impacta a fertilidade das regiões e a captação de luz solar. É ideal para quem ama jogos de estratégia e natureza, permitindo até 4 jogadores.

Galápagos Azul - Jogos

Misture história, um visual impecável e competitividade neste jogo que está dando o que falar. Crédito: Divulgação

Azul te convida a decorar o palácio real de Évora com azulejos portugueses. Com uma premissa simples e historiográfica, este é um jogo fácil de aprender, além de ser competitivo e oferecer um visual incrível, é ideal para ser jogado com seu par, amigos ou familiares, permitindo de 2 até 4 jogadores, e tendo um tempo de partida médio de 30 minutos. Vencedor do prêmio Spiel des Jahres, é um must-have para qualquer coleção. Classificação indicativa: 14 anos.

Jogo Detetive com Aplicativo, Estrela

Resolva grandes mistérios com seu grupo de amigos. Crédito: Divulgação

O milionário Carlos Fortuna foi assassinado e cabe a você descobrir o culpado. Nesta nova versão do tão amado "Detetive", explore a cidade, colete provas e utilize o aplicativo de realidade aumentada para uma experiência ainda mais imersiva. Ótimo para jogar em família, esse jogo, que virou um clássico dos jogos de tabuleiro, conta com materiais de alta qualidade e uma jogabilidade muito envolvente.

Sejam de cartas ou tabuleiro, os jogos oferecem uma diversidade de experiências, desde aquelas simples e sociais até complexas e estratégicas. Com tantas opções disponíveis, com certeza existem aqueles perfeitos para cada grupo e ocasião. Para uma noite divertida com amigos ou em casal, ou ainda para colecionar diferentes modelos, essa é uma lista completa que vai te surpreender e compor as noites de jogos na sua casa.