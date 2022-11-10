Escola investe em criatividade e protagonismo para formar profissionais do futuro

Além da ioga, que está na grade curricular desde 2017, os alunos da Monteiro têm a oportunidade de participar de aulas de música, teatro e arte. Crédito: Escola Monteiro/Divulgação

Numa sala, uma turma se prepara para começar o dia de estudos numa aula de ioga, com posturas e práticas que reforçam valores como concentração, equilíbrio e foco. Outra turma trabalha em grupo num espaço exclusivamente dedicado à cultura maker – “faça você mesmo” - , construindo, na prática, e, com a mão na massa, o conteúdo aprendido.

Há os que saem da escola para um estudo do meio no Projeto Tamar, em uma aldeia indígena ou em municípios marcados pela forte influência da imigração italiana e aqueles que, dentro do conteúdo previsto para todas as unidades de ensino do País pelas normas da BNCC, complementam o que está sendo estudado ao cuidar de uma plantinha em sala de aula ou até mesmo de um meliponário de abelhas sem ferrão dentro da própria escola.

No final de cada ano letivo, toda a escola se mobiliza para transformar conteúdos interdisciplinares em experiência práticas, que, por meio da “Feira Integrada”, são apresentadas para familiares, colegas e visitantes.

Esses são apenas alguns exemplos de como a transmissão do conhecimento se dá na Escola Monteiro, que há mais de 50 anos se dedica a formar crianças e jovens dentro de uma proposta que busca estimular a criatividade, a inovação e o diálogo.

“Os conceitos são trabalhados pelo professor com material didático de excelência, mas também por meio de projetos, vivências, estudos do meio. Na Monteiro, alunos têm voz e vez, por meio de assembleias regulares e no dia a dia do processo de ensino-aprendizagem. Há um estímulo efetivo à participação, ao questionamento, ao compartilhamento e à criticidade. O que está nos livros ou na tela de um tablet ganha dimensão real e vira projetos e atividades pedagógicas”, afirma Penha Tótola, diretora-pedagógica da Escola Monteiro.

Nas aulas de laboratórios, os alunos têm a oportunidade de utilizar os equipamentos para fazer análises Crédito: Escola Monteiro/Divulgação

Habilidades e competências

“Se a turma estuda o meio ambiente, por que não desenvolver um projeto sobre reciclagem em parceria com a Prefeitura de Vitória, município onde estamos? Por que não visitar o Tamar ou dar aos alunos a oportunidade de cuidar de um bulbo em sala de aula? Se queremos incentivar a leitura, temos o cuidado de escolher livros de literatura que se relacionem com os objetivos do aprendizado, mas que sejam, ao mesmo tempo, interessantes para cada faixa etária. E já que as novas tecnologias fazem parte do dia a dia de todos nós, é cada vez mais importante – e a pandemia nos provou isso, de uma forma brusca e muito triste - integrá-las à vida escolar, ensinando alunos a fazerem bom uso das ferramentas. Buscamos, assim, estimular a criatividade e o resultado são apresentações, vídeos e até radionovelas”, ressalta Penha.

Segundo ela, esse é um dos pilares da Monteiro: trabalhar a cada dia na construção de uma escola conectada às novas demandas, de forma humanizada, aberta e cidadã. “O objetivo é desenvolvimento de competências e habilidades técnicas, humanas e sociais”, diz.

Para alcançar a formação completa e diferenciada de seus alunos, a Monteiro também desenvolve atividades que vão muito além de conteúdos básicos estabelecidos por diretrizes curriculares.

Além da ioga, que está na grade curricular desde 2017 para todas as turmas do ensino fundamental 1 ou médio, os alunos da Monteiro têm a oportunidade de participar de aulas de música, teatro e arte, dentro do currículo da escola.

Saiba como a Monteiro transforma teoria em prática no dia a dia do processo de ensino-aprendizagem clicando aqui.

Instalada na Enseada do Suá, a Escola Monteiro possui uma estrutura física que oferece biblioteca com amplo acervo de livros, revistas, periódicos e vídeos, sala de artes e muito mais Crédito: Escola Monteiro/Divulgação

Família na escola

Na Monteiro, a família é incentivada a participar de fato do processo educativo. Para isso, a escola desenvolve uma série de projetos que levam a família a fazer parte da vida da escola, como a Escola de Pais, que tem como objetivo reunir os responsáveis e a equipe escolar para a discussão de temas atuais e relevantes que possam servir de apoio no processo educacional que envolve família e escola.

Há ainda o Conselho de Pais, que é o órgão consultivo da direção em assuntos escolares e comunitários. Constituem o Conselho de Pais a direção e coordenação da escola, e os pais de alunos representantes de cada turma. Essa parceria enriquece o processo educacional da escola.

A escola também inovou ao ser uma das primeiras a transformar há alguns anos as festas de Dias das Mães e dos Pais em uma Festa da Família, de forma a incluir todo e qualquer aluno, levando em conta as novas e variadas configurações familiares.

Leia mais sobre interação e acolhimento na Escola Monteiro.

Trabalho em equipe e colaboração são habilidades trabalhadas pela escola no dia a dia Crédito: Escola Monteiro/Divulgação

Resultados

Todo o investimento da Escola Monteiro para formar alunos preparados para a vida acadêmica, para a carreira profissional e para a vida tem trazido resultados estimulantes e mostrado a concretização de um trabalho de qualidade. Estudantes que traçaram o início de sua trajetória de aprendizagem na escola, seguem caminhos de sucessos e desbravam novos horizontes de conhecimento e formação.

Nos últimos anos, a escola conquistou aprovações em vestibulares de todo país, incluindo Universidades Federais como UFRJ, UFPR, USP, UFF, UFMG, UFV, UFJF e UFES.

“Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento acadêmico e profissional de nossos alunos e temos tido bastante sucesso, vendo o destaque de nossos ex-alunos no mercado profissional ao longo desses anos. Mas julgamos fundamental estimular o gosto pelo processo de aprendizagem, o interesse pelo conhecimento e pelo novo, a criatividade para fazer a diferença e empreender...Trata-se de contribuir na formação de um profissional inovador, criativo, versátil, com habilidade para se relacionar e trabalhar em equipe, sem abrir mão de valores humanos tão necessários aos nossos dias, como ética, cidadania e inclusão”, afirma Penha.

Os conceitos são trabalhados pelo professor com material didático de excelência, mas também por meio de projetos, vivências, estudos do meio Crédito: Escola Monteiro/Divulgação

Estrutura

Instalada na Enseada do Suá, a Escola Monteiro possui uma estrutura física que oferece biblioteca com amplo acervo de livros, revistas, periódicos e vídeos; auditório; sala de artes; quadra poliesportiva; laboratório de ciências e informática; e salas de aula amplas e climatizadas para garantir o conforto dos alunos.

“Investimos em estrutura, estamos sempre atentos aos novos tempos, sem abrir mão do que é a nossa essência, o nosso ideal. Acreditamos que tudo sempre pode ser melhor, que o ser humano nasceu para ser feliz e que a educação é parte fundamental deste processo que torna o mundo e as pessoas melhores e mais plenas”, ressalta Penha.

Escola Monteiro

Construção de cenários para a peça de teatro maker Crédito: Escola Monteiro/Divulgação